Produktägare med bakgrund inom IT-infrastruktur
2025-12-15
Vi söker nu en Produktägare med teknisk bakgrund inom IT-infrastruktur till vår kund i Borås. Här får du en nyckelroll där du ansvarar för utveckling, förvaltning och leverans av affärskritiska IT-tjänster. Vi söker dig som trivs i gränslandet mellan teknik, affär och ledarskap - och som motiveras av att skapa stabila, effektiva och värdeskapande tjänster tillsammans med ditt team.
Du har erfarenhet inom IT-infrastruktur, exempelvis nätverk och datacenter, och är en naturlig ledare som lyssnar, engagerar och driver arbetet framåt.
Vad vi erbjuder dig
Trygga anställningsvillkor med fast månadslön hos Nexer, med möjlighet till övergång i anställning hos kund efter överenskommen tid
Gemenskap och utveckling genom AW:s, föreläsningar och nätverkande med dina Nexer-kollegor
Hybridarbete - 2-3 dagar per vecka på plats i Borås, resterande tid på distans
Om rollen
I rollen som Produktägare har du ett helhetsansvar för produktens tjänster, från planering och leverans till uppföljning och vidareutveckling. Du arbetar proaktivt för att säkerställa hög kvalitet, kostnadseffektivitet och lönsamhet, samtidigt som du driver förbättringsarbete inom både teknik och arbetssätt.
Du ansvarar bland annat för:
Förvaltningsplaner, budget, prognoser och riskanalyser
Uppföljning av servicenivåer, övervakning och hantering av avvikelser
Etablering och vidareutveckling av rutiner, processer och dokumentation
Kontinuerligt förbättrings- och effektiviseringsarbete inom IT-miljön
Kompetensutveckling och kunskapsdelning inom teamet
Du fungerar även som tekniskt säljstöd, deltar i kunddialoger och kvalitetssäkrar offert- och avtalsunderlag i nära samarbete med säljorganisationen. Rollen kräver både teknisk tyngd och god affärsförståelse.
Vi söker dig som
Har relevant utbildning inom IT eller motsvarande arbetslivserfarenhet
Har tidigare arbetslivserfarenhet som Produktägare eller liknande område
Har god teknisk kunskap inom IT-infrastruktur, exempelvis inom:
Datacenter & nätverk
Nätdesign
Routing & switching
Brandväggar och lastbalansering
IP-säkerhet
Har en vana av att arbeta processorienterat, gärna enligt ISO-standarder
Har ett starkt säkerhetstänk i ditt dagliga arbete
Har mycket goda kunskaper i svenska och engelska, i tal och skrift
Som person är du initiativtagande, tydlig och trygg i ditt ledarskap. Du har lätt för att sätta dig in i komplexa IT-miljöer, skapar engagemang i teamet och har en god ekonomisk förståelse som gör att du kan balansera teknik, kvalitet och affär.
Mer om Nexer Infrastructure
Nexer Infrastructure (vi hette då Sigma IT Tech) startade sin verksamhet 2018 och är specialister på en sak - talanger inom drift, support och IT-infrastruktur. Vi hjälper företag att växa och att framtidssäkra sin kompetens med hjälp av flexibla konsulttjänster. Bland våra kunder finns många välkända aktörer som är marknadsledande inom sina respektive branscher.
