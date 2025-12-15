Produktägare med bakgrund inom IT-infrastruktur

Nexer Infrastructure AB / Datajobb / Borås
2025-12-15


Vi söker nu en Produktägare med teknisk bakgrund inom IT-infrastruktur till vår kund i Borås. Här får du en nyckelroll där du ansvarar för utveckling, förvaltning och leverans av affärskritiska IT-tjänster. Vi söker dig som trivs i gränslandet mellan teknik, affär och ledarskap - och som motiveras av att skapa stabila, effektiva och värdeskapande tjänster tillsammans med ditt team.
Du har erfarenhet inom IT-infrastruktur, exempelvis nätverk och datacenter, och är en naturlig ledare som lyssnar, engagerar och driver arbetet framåt.
Vad vi erbjuder dig

Trygga anställningsvillkor med fast månadslön hos Nexer, med möjlighet till övergång i anställning hos kund efter överenskommen tid

Gemenskap och utveckling genom AW:s, föreläsningar och nätverkande med dina Nexer-kollegor

Hybridarbete - 2-3 dagar per vecka på plats i Borås, resterande tid på distans

Om rollen
I rollen som Produktägare har du ett helhetsansvar för produktens tjänster, från planering och leverans till uppföljning och vidareutveckling. Du arbetar proaktivt för att säkerställa hög kvalitet, kostnadseffektivitet och lönsamhet, samtidigt som du driver förbättringsarbete inom både teknik och arbetssätt.
Du ansvarar bland annat för:

Förvaltningsplaner, budget, prognoser och riskanalyser

Uppföljning av servicenivåer, övervakning och hantering av avvikelser

Etablering och vidareutveckling av rutiner, processer och dokumentation

Kontinuerligt förbättrings- och effektiviseringsarbete inom IT-miljön

Kompetensutveckling och kunskapsdelning inom teamet

Du fungerar även som tekniskt säljstöd, deltar i kunddialoger och kvalitetssäkrar offert- och avtalsunderlag i nära samarbete med säljorganisationen. Rollen kräver både teknisk tyngd och god affärsförståelse.
Vi söker dig som

Har relevant utbildning inom IT eller motsvarande arbetslivserfarenhet

Har tidigare arbetslivserfarenhet som Produktägare eller liknande område

Har god teknisk kunskap inom IT-infrastruktur, exempelvis inom:

Datacenter & nätverk

Nätdesign

Routing & switching

Brandväggar och lastbalansering

IP-säkerhet

Har en vana av att arbeta processorienterat, gärna enligt ISO-standarder

Har ett starkt säkerhetstänk i ditt dagliga arbete

Har mycket goda kunskaper i svenska och engelska, i tal och skrift

Som person är du initiativtagande, tydlig och trygg i ditt ledarskap. Du har lätt för att sätta dig in i komplexa IT-miljöer, skapar engagemang i teamet och har en god ekonomisk förståelse som gör att du kan balansera teknik, kvalitet och affär.
Mer om Nexer Infrastructure
Nexer Infrastructure (vi hette då Sigma IT Tech) startade sin verksamhet 2018 och är specialister på en sak - talanger inom drift, support och IT-infrastruktur. Vi hjälper företag att växa och att framtidssäkra sin kompetens med hjälp av flexibla konsulttjänster. Bland våra kunder finns många välkända aktörer som är marknadsledande inom sina respektive branscher.
Som IT-konsult hos oss blir du väl omhändertagen och vi är måna om att du ska trivas. Vi lägger stor vikt vid att upprätthålla den goda stämningen i vår grupp, bland annat genom gemensamma aktiviteter som föreläsningar, after works och lunchträffar. Blir du konsult hos oss lyssnar vi på dig, dina behov och i vilken riktning du vill utvecklas.

Så ansöker du
Då urval sker löpande ser vi gärna att du skickar in din ansökan så snart som möjligt. Vi ser fram emot att läsa den!

Ersättning
Lön enligt överenskommelse

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Nexer Infrastructure AB (org.nr 559132-0220)

Arbetsplats
Nexer Infrastructure

Kontakt
Jennie Kähäri
jennie.kahari@nexergroup.com
0702785909

Jobbnummer
9645796

