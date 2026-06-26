Produktägare kampanj
Avaron AB / Organisationsutvecklarjobb / Stockholm Visa alla organisationsutvecklarjobb i Stockholm
2026-06-26
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eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-06-26Om företaget
Hos Avaron får du tryggheten i en fast anställning kombinerat med variationen av att arbeta ute hos olika kunder. Vi tillsätter specialister inom allt från teknik, IT och industri till projektledning och affärsstöd – och oavsett uppdrag har du en konsultchef som finns där för dig och din utveckling.
Om rollen
Vill du vara med och utveckla hur kampanjer planeras, prioriteras och följs upp i en kommersiell verksamhet med högt tempo? I den här rollen får du ett tydligt ansvar för att driva och optimera kampanjförmågan så att rätt initiativ får genomslag utifrån affärsnytta, kundbehov och tekniska förutsättningar.
Du arbetar i skärningspunkten mellan affär och teknik, med många kontaktytor nära verksamheten. Här behöver kampanj, pris, sortiment, marknad och IT fungera som en helhet, och du blir en viktig person för att skapa struktur, riktning och framdrift. Rollen passar dig som gillar att kombinera operativt arbete med prioritering, kravställning och kontinuerlig förbättring.
Det här är en spännande möjlighet för dig som vill påverka både arbetssätt och affärseffekt i ett område där rätt prioriteringar gör tydlig skillnad.
ArbetsuppgifterDu äger och prioriterar kampanjbackloggen utifrån affärsnytta, kundbehov och tekniska förutsättningar.
Du samverkar nära funktioner inom kampanj, pris, sortiment, marknad och IT för att skapa gemensam riktning.
Du driver effektiva flöden för kampanjplanering, genomförande och uppföljning.
Du följer upp effekten av genomförda initiativ och säkerställer att utvecklingen bidrar till försäljning och effektivitet.
Du arbetar operativt nära verksamheten och fångar upp behov, krav och förbättringsmöjligheter.
Du bidrar till tydliga prioriteringar och välgrundade beslut i ett område med många beroenden och intressenter.
KravDu har stark förståelse för kampanjarbete och kommersiella drivkrafter.
Du är analytisk och affärsorienterad.
Du har god teknisk förståelse och lätt för att sätta dig in i olika lösningar.
Du trivs med att arbeta operativt och med kravställning nära verksamheten.
Du har förmåga att prioritera, fatta beslut och driva arbetet framåt.
Du kommunicerar väl och samarbetar effektivt med olika delar av verksamheten och IT.
Du behärskar svenska och engelska flytande i tal och skrift.
MeriterandeErfarenhet som produktägare eller i en liknande roll.
Erfarenhet av att arbeta med externa leverantörer och interna team.
Erfarenhet av agilt arbete med Scrum.
Erfarenhet av kampanj, pris eller e-handel/retail.
Vana att arbeta med backlog, kravställning och olika intressenter.
Vi erbjuderFast anställning hos Avaron AB
Tjänstepension
Friskvårdsbidrag på 5 000 kr per årSå ansöker du
Vi tillsätter löpande – sök gärna så snart du kan. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7979798-2073956". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Avaron AB
(org.nr 559175-4279), https://jobs.avaron.se
Centralplan 15 (visa karta
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111 20 STOCKHOLM Jobbnummer
9981879