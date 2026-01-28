Produktägare IT
Infranord är Sveriges ledande järnvägsentreprenör och en växande aktör i Norge. Vi bygger och underhåller järnväg för att se till att människor kan leva och bo var de vill samt träffa sina nära och kära när de vill. Vårt arbete bidrar också till att företag kan frakta stora mängder gods med så litet klimatavtryck som möjligt. Våra 1600 medarbetare är verksamma på över 70 orter och arbetar främst med uppdrag inom bana, el, signal, tele, kraft och maskintjänster. Koncernen omsätter över 5 miljarder kronor.
Vår vision är att skapa framtidens spår genom att bidra till en mer attraktiv, hållbar och effektiv infrastruktur som präglas av våra värderingar.Publiceringsdatum2026-01-28Arbetsuppgifter
Om rollen
Som produktägare IT har du helhetsansvar för ett antal IT-lösningar/produkter som används i vår kärnverksamhet inom underhåll och anläggning. Ytterst handlar det om att säkerställa att verksamheten har välfungerande och värdeskapande IT-lösningar.
Rollen är mångfacetterad och innebär bland annat kontakter med intressenter runt om i verksamheten, samarbete med leverantörer, ansvar i verksamhetsutvecklingsprojekt, och inte minst ett nära samarbete med andra produktägare och specialister inom IT-avdelningen. Uppdraget, som kombinerar operativ leverans med långsiktig utveckling, ställer höga krav på självledarskap samt förmåga att se helhet och kunna prioritera. Att kunna bygga relationer till intressenter runt om i Infranords organisation är helt avgörande för att bli framgångsrik. Då IT utgör en central förmåga i Infranords verksamhetsutveckling kommer du som produktägare i högsta grad bidra i den.
Dina arbetsuppgifter och ansvar
* Helhetsägarskap för IT-lösningarna/produkterna genom alla faser inom livscykeln: från långsiktig planering, införande, vidareutveckling, förvaltning och till sist avveckling.
* Driva struktur och tydlighet i kravställning samt säkerställa att leveranser möter verksamhetens behov.
* Samarbeta med och följa upp leverantörer, tex hantera upphandlingar, följa upp leveranser samt bevaka SLA och KPI:er.
* Kommunicera komplicerade saker på ett enkelt sätt internt inom IT, gentemot intressenter och externt till våra partners.
* Budget och kostnadsuppföljning inom dina ansvarsområden.
* Bidra till utveckling av arbetssätt och processer.Kvalifikationer
Din profil
Krav
* Högskoleutbildning inom tex. IT/systemvetenskap eller motsvarande.
* 5-8 års relevant erfarenhet som produktägare, förvaltningsledare och/eller projektledare.
* Erfarenhet av att hantera ett varierat IT-landskap bestående olika typer av lösningar. Allt från egenutvecklat, SaaS, ERP, integrationer, powerapp/powerautomate samt SharePoint.
* God förståelse för IT infrastruktur inklusive molnlösningar (Azure), nät och säkerhet.
* Praktisk erfarenhet av vanliga arbetssätt och metoder, tex agile, ITIL och projektledning.
* Dokumenterad erfarenhet av leverantörsstyrning samt avtal/upphandling.
* Stark kommunikationsförmåga och vana att driva dialog med olika typer av intressenter.
* Kunna kombinera IT förståelse med verksamhetsförståelse.
* Erfarenhet av att budgetera och följa upp ekonomiskt utfall.
Meriterande
* Erfarenhet från bygg/entreprenad-verksamhet.
* Arbetat i arbetsledande roll såsom arbetsledare, teamlead eller liknande.
* Certifieringar t.ex. ITIL, Scrum. SAFe, PPS/PROPS
Vi erbjuder:
* 29-30 dagars semester årligen
* Friskvårdsbidrag
* Ersättning för läkarvård
* Ersättning för receptbelagd medicin
* Tjänstepension ITP
* Föräldrapenningtillägg
* Rabatter på privata hotellvistelser, större optikerkedjor och hyrbil
* Rabatt på frivillig gruppförsäkring hos Skandia
ÖVRIGT
Varför Infranord?
* Påverkan nära verksamheten i samhällsviktig infrastruktur.
* Möjlighet att forma produkter och arbetssätt i samarbete med erfarna teknikspecialister.
* Balans mellan strategiskt ansvar och handson leverans.
Vi hoppas du tar chansen och söker tjänsten för här kommer du möta ett trevligt gäng med lång erfarenhet och gedigen kompetens som ser fram emot ytterligare en kollega. Urvalsarbetet sker löpande, skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt!
Vi strävar efter att vara en inkluderande arbetsgivare och välkomnar därför alla med sin ansökan. Våra medarbetare förväntas vara goda förebilder och bidra till en hållbar arbetsmiljö där alla respekteras för den de är. Vid urvalet lägger vi stor vikt vid personlig lämplighet.
I vår rekryteringsprocess genomför alla nyanställningar alkohol- och drogtester.
En del tjänster hos oss innebär placering i säkerhetsklass. En säkerhetsprövning kan därför komma att genomföras i enligt med Säkerhetsskyddslagen (2018:585) före beslut om anställning.
Mer information om oss finns på https://www.infranord.se/ Ersättning
