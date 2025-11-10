Produktägare IT
Centio Consulting Group AB / Datajobb / Stockholm Visa alla datajobb i Stockholm
2025-11-10
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Centio Consulting Group AB i Stockholm
, Solna
, Sundbyberg
, Järfälla
, Södertälje
eller i hela Sverige
Vi söker en Produktägare inom data, analys och AI till en aktör inom kollektivtrafik och samhällsplanering.
Detta är ett konsultuppdrag.
Tjänstens omfattning kan variera mellan 60 och 100 procent beroende på uppdragets behov.
Uppdraget innebär ett nära samarbete med kunden vilket ställer stora krav på flexibilitet och samarbetsförmåga.
Uppdraget
Rollen innebär att som senior produktägare, projektledare och aktivitetsledare driva utvecklingen inom data-, analys- och AI-området. Personen förväntas arbeta självständigt men också med starkt fokus på samarbete och koordinering. Uppdraget omfattar både strategiska och operativa delar, där målet är att vidareutveckla området genom att leda initiativ, etablera processer och skapa effektiva arbetssätt i en komplex och föränderlig organisation.Publiceringsdatum2025-11-10Dina arbetsuppgifter
Kravanalys
Koordinera och dokumentera processutveckling och rutiner.
Koordinering av större initiativ som omfattar arbete i flera team.
Driva och koordinera olika aktiviteter för att stötta produktägarkollegor.
Produktägaransvar utifrån pågående omstrukturering av produktägarområden och team.
Verksamhetsdialog, prioritering och övriga ordinarie produktägaruppgifter.
Koordinera och leda större och mindre projekt och aktiviteter utifrån behov.
Tillsammans med övriga produktägare och team översätta verksamhetsbehov till tekniska förutsättningar.
Samverka inom teamet, mellan teamen och övriga IT-funktioner.
Bidra till kompetensspridning inom gruppen.
Krav (OBS, obligatoriska)
Flytande svenska i tal och skrift.
Minst sex års arbetslivserfarenhet av produktledning/teknisk projektledning för organisationsövergripande BI- och dataanalyslösningar. Minst tre års arbetslivserfarenhet som produktägare inom Data & Analys. Minst ett dokumenterat uppdrag som inkluderar införande av ny molnbaserad Data & Analys plattform. Minst två dokumenterade uppdrag med ledning av utvecklingsarbete inom Data & Analys enligt agila arbetssätt. Minst ett uppdrag där förändringsledning har varit en central del av arbetet. Minst tre års erfarenhet av att samla in och analysera verksamhetsbehov, dokumentera krav och initiera utvecklingsaktiviteter inom Data & Analys. Minst ett uppdrag som innebär ansvar att återkommande facilitera prioritering av backlog tillsammans med verksamhet. Minst ett års arbetslivserfarenhet som produktägare eller produktledare av AI-lösningar, med fokus på kravställning, prioritering och koordinering mellan teknik och verksamhet. Minst ett dokumenterat uppdrag inom Data & -analysområdet i offentlig sektor. Minst ett dokumenterat uppdrag i större organisationer där du aktivt bidragit i portföljprocesser, inklusive prioritering av initiativ och säkring av finansiering.
Meriterande
Minst tre års erfarenhet av uppdrag där förändringsledning har varit en central del av arbetet. Minst två års erfarenhet inom offentlig sektor. Minst fem års erfarenhet av att arbeta inom en IT-organisation som Produktägare/projektledare.
Personliga egenskaper
Hög teamkänsla och god samarbetsförmåga Kommunikativ och relationsskapande Verkar för transparens och gott samarbete inom och utanför teamet Strukturerad och organiserad i både eget och teamets arbete Självgående med förmåga att avgöra när stöd behövs Lösningsfokuserad och analytisk Helhetsorienterad med förmåga att sätta sig in i olika roller och produktområdets förutsättningar Tar ansvar för ledning av sitt arbete Flexibel, nyfiken och ödmjuk Drivande och engagerad God förmåga att bidra till ett positivt och öppet teamklimat Om företaget
Centios övergripande mål är att vara ett konsultbolag som erbjuder smarta och hållbara lösningar som utvecklar samhället på ett positivt sätt.
Våra medarbetare erbjuds villkor som är anpassade för individen. Det innebär att arbetstider, arbetsomfattning, arbetsplats och kompetensutveckling så långt som möjligt anpassas utifrån medarbetarens behov.
Bland våra medarbetare hittar du engagerad personer som brinner för samhällsutveckling. Vi jobbar i små grupper där du kan bidra med dina erfarenheter samtidigt som du får ta del av andras kunskap och erfarenhet.
För oss är det viktigt med välmående och att hitta en sund balans mellan arbete och fritid. Därför har vi en nollvision mot stress och sätter trivsel och hälsa främst.
Läs gärna mer om oss på centio.se.
Vänligen skicka ditt CV på svenska.
Vi ser fram emot din ansökan! Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Centio Consulting Group AB
(org.nr 559153-2907), http://www.Centio.se Arbetsplats
Centio Kontakt
Asmaa Khosravi asmaa.khosravi@centio.se 0791023843 Jobbnummer
9596285