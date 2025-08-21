Produktägare IT - Digitala Kanaler
2025-08-21
Techster Solutions befinner i dagsläget sig i en spännande tillväxtfas och söker nu fler kollegor, inledningsvis dig med minst 5+ års erfarenhet och som kan stärka teamet.
Du kan förvänta dig en omväxlande miljö, dagarna kan se väldigt olika ut - men en sak är säkert, här får du använda dina kompetenser och sätter själv gränsen för hur mycket du vill utvecklas. Som ett kunskapsbolag är det viktigt för oss att våra specialister delar med sig av sin kompetens och får kollegorna att växa.
Direktrekrytering till kund ORT - LÖDDEKÖPINGE
Rollbeskrivning - Produktägare Digitala Kanaler
Vad gör en produktägare inom digitala kanaler?
En produktägare inom digitala kanaler har en central roll i att definiera, utveckla och optimera digitala gränssnitt som företagets webbplats, webbshop, appar och andra kanaler där vi själva styr de tekniska förutsättningarna. Rollen fungerar som en brygga mellan kundbehov, affärsmål och utvecklingsteam, med syftet att skapa maximalt värde för användare och organisation.
Produktägaren fokuserar inte på innehåll, marknadsföring eller försäljning i sig - utan ansvarar för att de digitala plattformarna möjliggör en modern och relevant digital kundupplevelse.
Syfte med rollen
Syftet är att säkerställa att försäljnings- och marknadsavdelningen har rätt tekniska förutsättningar för att nå sina mål i de digitala kanalerna, samt att kunden får en användarvänlig, snabb och tillgänglig upplevelse när de möter oss digitalt.
Produktägaren har inte personalansvar utan ett tydligt leverans- och värdefokus kopplat till produkten.
Huvudsakliga ansvarsområden
• Definiera produktvision och strategi för företagets tekniska krav på digitala kanaler, baserat på kundinsikter, affärsmål och dagens tekniska förmåga. * Genomföra nulägesanalyser av befintliga digitala lösningar och identifiera förbättringsområden. * Skapa, äga och prioritera backlog för webb, webbshop, app och andra digitala kanaler. * Ta fram och kommunicera tydliga roadmaps och tidslinjer, när funktioner och tjänster förväntas vara redo för test, utvärdering och lansering till organisation och kunder. * Samla in och analysera behov och feedback från intressenter genom workshops, intervjuer, enkäter, samt genom att besöka kontor och kunder i samband med lansering eller förändringar. * Samarbeta med utvecklingsteam och leverantörer för att säkerställa att lösningar implementeras enligt krav, vision och tekniska riktlinjer. * Följa upp prestanda, användarbeteende och affärsnytta genom mätning och analys. * Säkerställa att digitala plattformar är tekniskt hållbara, tillgängliga, skalbara och uppdaterade. * Kommunicera produktens status, framdrift och resultat till intressenter på olika nivåer. * Bygga starka relationer med interna team, användare, kunder och andra intressenter. * Följa upp produktens prestanda, användarbeteenden och affärsnytta genom mätning och analys.
Mål med rollen
• Möjliggöra för marknad- och försäljningsavdelningen att driva tillväxt och varumärkesstärkning i digitala kanaler. * Skapa förutsägbarhet och transparens i digital utveckling genom vägledande planering. * Höja kvaliteten och relevansen i kundens digitala upplevelse. * Optimera de digitala kanalerna ur ett tekniskt, affärsmässigt och användarcentrerat perspektiv.
Kompetenser och erfarenheter
• Erfarenhet av produktägarskap eller närliggande roller inom digital utveckling. * Förståelse för webbteknik, CMS, e-handelsplattformar, mobilappar, API:er och integrationer. * Erfarenhet av agila arbetssätt (Scrum, Kanban). * Förmåga att sammanställa behov, skapa produktvisioner och förmedla krav på ett begripligt sätt. * Vana att arbeta med behovsinsamling, analys och prioritering både digitalt och på plats. * Meriterande med kunskaper i UX, digital analys, SEO och konverteringsoptimering.
Rollens avgränsningar
Den här rollen är tekniskt fokuserad. Som produktägare ansvarar du för att utveckla och optimera de digitala plattformarnas tekniska förutsättningar, funktionalitet, prestanda och användbarhet. Du säkerställer att systemen är hållbara, skalbara och stödjer verksamhetens behov.
Du ansvarar inte för:
• Innehållsproduktion, texter eller kampanjbudskap - det ansvarar marknadsavdelning, kommunikation eller innehållsansvariga för. * Grafisk formgivning, visuell identitet eller tonalitet - det hanteras av designteam eller externa byråer enligt företagets grafiska profil. * Redaktionellt arbete i CMS, publicering eller löpande uppdateringar - det sköts av utsedda redaktörer eller webbredaktörer.
Ditt ansvar är att säkerställa att rätt verktyg, plattformar och funktioner finns på plats så att innehåll, design och kommunikation kan förverkligas på ett tekniskt stabilt och användarvänligt sätt.
