Produktägare inom Väg och järnväg
2026-03-27
Vi får samhället att fungera för människor på väg, på spår, i luften och på sjön.
Därför behöver vi den bästa kompetensen. Vårt uppdrag är viktigt och har betydelse i vardagen - både för privatpersoner och företag. Hos oss tar vi ansvar, behandlar alla på ett bra sätt och har respekt för olikheter. Som medarbetare bidrar du till en hållbar framtid.
Om jobbet
Just nu söker vi dig som gillar att jobba i förändring och har erfarenhet av att arbeta som ledare inom IT-utveckling. Transportstyrelsen och avdelningen Väg och järnväg har flera spännande förändringsarbeten på gång inom samhällsviktiga uppdrag. Du kommer bli en viktig kugge mellan verksamheten och dess behov samt leveransteamet och dess möjligheter. Du kommer att arbeta både självständigt och tillsammans med andra i vårt produktområde, så vi tillsammans skapar nytta för våra kunder och intressenter.
För att långsiktigt kunna arbeta med samhällsnyttan i sikte, behöver du se helheten, tänka nytt och vara en motiverande produktägare när du identifierar och stöttar verksamheten vid start av nya utvecklingsuppdrag likväl som när du planerar och koordinerar det löpande utvecklings- och förvaltningsarbete rörande våra IT-stöd.
Hos oss är du viktig
Gillar du att jobba tillsammans med andra och vill du utvecklas i din yrkesroll? Hos oss kan du förvänta dig karriärsutveckling, ett förtroendefullt chefs- och medarbetarskap och ett hållbart arbetsliv. Vi är en trygg arbetsgivare som månar om din hälsa med tid för friskvård på arbetstid, flexibla arbetstider, väl tilltaget antal semesterdagar och lediga klämdagar.https://www.transportstyrelsen.se/sv/om-transportstyrelsen/jobba-hos-oss/
Du kommer att
- hantera behov från verksamheten, analysera, utreda och beskriva IT-behov
- ansvara för produktens backlogg, dess innehåll och prioritering
- leda och koordinera arbetet inom tilldelade ekonomiska ramar
- ha en nära dialog med verksamheten och dess ledningsgrupper
- säkerställa kvaliteten på produkterna ur ett verksamhetsperspektiv
- ansvara för produktens leveranser och följa upp dem
- ansvara för produktens vidmakthållande inklusive incidentarbete, livscykelarbete, och säkerhetsarbete
- delta i taktiskt och strategiskt arbete kring produktområdets färdplan och mål.
Du måste ha
- relevant akademisk utbildning eller annan motsvarande erfarenhet som vi bedömer likvärdig
- aktuell erfarenhet av att leda i it-utvecklings- och förändringsarbete
- arbetat med behovsinsamling och dokumentation kopplat till it-utveckling
- mycket god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska.
Det är meriterande om du också har
- aktuell erfarenhet av agilt arbete
- arbetat med it-leveranser i komplexa miljöer och stora organisationer
- arbetat i system för backlogghantering
- arbetat med verksamhetsutveckling med fokus på kund/användarbehov
- erfarenhet av förändringsledning
- arbetat med säkerhet gällande information och/eller IT.
Vi vill att du
- har ett gott ledarskap där du leder, motiverar och skapar delaktighet
- är samarbetsorienterad genom att du anpassar dig, är prestigelöst och skapar stabila relationer
- är självgående och tar ansvar för dina uppgifter
- har en god kommunikationsförmåga genom att du är lyhörd, ödmjuk och anpassar dig efter såväl mottagare som situation
- är säkerhetsmedveten.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Mer information
Anställningen är tillsvidare med placering Borlänge. Tillsättning enligt överenskommelse. Vi tillämpar normalt provanställning. Som medarbetare hos oss finns möjlighet att arbeta på distans upp till tre dagar i veckan. Det är verksamhetens behov och karaktären på arbetsuppgifterna som avgör om och i vilken utsträckning det är möjligt.
Anställningen är placerad i säkerhetsklass och säkerhetsprövning kommer att genomföras enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585). För en del av våra arbetsuppgifter i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap.
Vid frågor är du välkommen att kontakta sektionschef Hans Nilsson, 010-4954943, hans.nilsson2@transportstyrelsen.se
, alternativt stf sektionschef Björn Clarin, björn.clarin@transportstyrelsen.se
, 010-4953209. ST, Anders Bodving och Saco, Ingela Svensson nås via vår växel på 0771-503 503.
Vi vill inte att annonsörer och bemanningsföretag kontaktar oss.
Ansök via vår webbplats och bifoga ett komplett CV samt ett personligt brev märkt med referensnummer TSG 2026-2955. Vi behöver din ansökan senast den 17 april 2026. Har du skyddade personuppgifter, ska du skicka in din ansökan per post, kontakta rekryterande chef för information om hur du går tillväga. I dina ansökningshandlingar behöver du beskriva på vilket sätt du uppfyller efterfrågade kvalifikationer och meriter kopplat till aktuell rekrytering. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid utbildnings-/examensbevis samt tjänstgöringsintyg som styrker de kunskaper och erfarenheter som är relevanta för tjänsten uppvisas.
Antal anställda: Ca 2000.
Antal anställda: Ca 2000.

Verksamhetsorter: Vi har medarbetare på 12 orter i landet. Den största delen av verksamheten finns i Borlänge, Norrköping och Örebro. Huvudkontoret ligger i Norrköping.
Individuell lön.
Sista dag att ansöka är 2026-04-17
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "TSG 2026-2955".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Transportstyrelsen
(org.nr 202100-6099) Arbetsplats
TS Gemensamt Jobbnummer
9822363