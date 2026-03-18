Produktägare inom IT- och informationssäkerhet till Fackförbundet ST
Bravura Sverige AB / Datajobb / Stockholm Visa alla datajobb i Stockholm
2026-03-18
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Bravura Sverige AB i Stockholm
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
Publiceringsdatum2026-03-18Om tjänsten
Den här tjänsten är en direktrekrytering vilket innebär att rekryteringsprocessen sker genom Bravura och du anställs direkt hos Fackförbundet ST.
Om Fackförbundet ST
Fackförbundet ST är det största fackförbundet inom statlig verksamhet med 100 000 medlemmar som arbetar inom statliga myndigheter, affärsverk, bolag med statligt uppdrag, universitet, högskolor och statligt finansierade stiftelser. Fackförbundet ST arbetar för ett hållbart arbetsliv och ett demokratiskt samhälle. Genom avtal och opinions- och påverkansarbete driver Fackförbundet ST sina frågor för att skapa förändringar i lagstiftning och politiska beslut. Fackförbundet ST är medlem i TCO och är partipolitiskt obundet.Dina arbetsuppgifter
I rollen som Produktägare inom IT- och informationssäkerhet ansvarar du för att maximera säkerheten i Fackförbundets STs digitala miljö och medlemmarnas data. Du fungerar som rådgivare till verksamheten, leder utvecklingen av säkerhetsområdet och säkerställer att det är en robust, stabil och modern säkerhetsarkitektur. Rollen är strategiskt operativ och verkar i en beställarorganisation med outsourcad drift där du kontinuerligt är i kontakt med flera av förbundets leverantörer inom området.
I rollen kommer du bland annat att:
Ansvarig för IT- och informationssäkerhet, inklusive styrning, uppföljning och utveckling av säkerhetsstrategi, policydokumentation och framtagning av rekommendationer
Ansvara för daglig styrning och uppföljning av IT-leverantörer gällande säkerhetskrav, inklusive kravställning enligt organisationens behov och gällande regelverk
Driva och implementera proaktiva säkerhetsåtgärder och förbättringar inom IT-miljön
Leda mindre projekt inom säkerhetsområdet samt bistå vid upphandlingar som rör säkerhetstjänster
Säkerställa efterlevnad av säkerhetsrutiner, regulatoriska krav och lagstiftning (t.ex. GDPR)
Utbildning, erfarenhet och personliga egenskaper
Eftergymnasial utbildning inom IT-säkerhet eller motsvarande arbetslivserfarenhet
Erfarenhet av kravställning, behovsanalys och utvecklingsarbete inom IT-säkerhet
Erfarenhet av att arbeta med externa leverantörer
Erfarenhet av moderna säkerhetslösningar inom dataskydd, identitetshantering och säkerhetsövervakning (exempelvis Microsoft Purview, Entra ID, Sentinel, Defender och Intune
Mycket goda kunskaper i svenska och engelska i såväl tal som skrift
Vi söker dig som är ansvarstagande och driven som tar stort ägarskap för dina ansvarsområden. Du är kommunikativ och kan på ett pedagogiskt sätt förklara komplexa säkerhetsfrågor på ett tydligt och inspirerande sätt för andra.
Din strukturerade och analytiska förmåga gör att du hanterar budget, leverantörsavtal och policydokumentation med noggrannhet, samtidigt som du snabbt kan analysera säkerhetshändelser och risker. Du är en relationsbyggare som samarbetar väl och ställer krav på externa leverantörer på ett konstruktivt sätt. Dessutom är du konsultativ och trygg i en rådgivande roll, samt van att arbeta mellan verksamhet, IT och leverantörer.
Övrig information
Start: Enligt överenskommelse Plats: Stockholm Lön: Enligt överenskommelse
Vi använder en kompetensbaserad metodik i alla rekryteringsprocesser för att säkerställa fördomsfria urval. Vi jobbar också med löpande urval, vilket innebär att vi tar ner annonsen när tillräckligt många kandidater har ansökt. Om du blir aktuell för tjänsten kommer vi att kontakta dig för en första telefonintervju. Oavsett om du går vidare i processen eller inte så kommer du att få återkoppling på din ansökan.
Har du frågor? Hör gärna av dig! info@bravura.se
010-171 47 10
Facklig representant: Johan Forss, johan.forss@st.org
Vi rekommenderar att du skickar in din ansökan omgående då vi gör ett löpande urval.
Välkommen med din ansökan!
Sista dag att ansöka är 2026-09-14
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7399226-1899343". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Bravura Sverige AB
(org.nr 556752-0803), https://ledigajobb.bravura.se
Hornsbruksgatan 28 (visa karta
)
117 34 STOCKHOLM Arbetsplats
Bravura Jobbnummer
9803811