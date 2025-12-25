Produktägare inom infrastrukturtjänster
2025-12-25
Vill du vara med och forma Sveriges digitala framtid? Du bygger inte bara it-lösningar - du skapar trygghet och stabilitet för ett helt samhälle.
Som produktägare hos oss har du en nyckelroll i att forma och vidareutveckla Skatteverkets tekniska infrastruktur. Var med och gör samhället möjligt!
Om jobbet
Som produktägare hos oss har du en central roll i att driva den tekniska utvecklingen framåt. Du arbetar med våra infrastukturtjänster, är länken mot verksamheten samt vägleder utvecklingsteam och beslutsfattare mot framtidens lösningar. Du är en viktig del av vårt tjänsteområdesteam för infrastukturtjänster (server, nät, lagring och datahall) inom Skatteverkets tekniska tjänsteenhet (STT). Tjänsterna är grunden för Skatteverkets leverans av it till andra myndigheter som till exempel Kronofogden och Valmyndigheten. Du växlar mellan strategiskt, taktiskt och operativt arbete, ser helheten och bryter ner den till planerbara leveranser. Din insats bidrar direkt till Skatteverkets övergång till en informationsdriven och digitaliserad verksamhet.
Vi arbetar agilt och i tätt samarbete mellan it och verksamheten för att skapa utvecklingsvärdeströmmar. Vår tekniska miljö är bred och i ständig utveckling, med steg mot moderna lösningar som privata molntjänster, mikrotjänstarkitektur och containerteknik. På vår förändringsresa behöver vi hantera stora förändringar samtidigt som vi bibehåller en stabil leverans av befintliga tjänster.
Skatteverkets it-avdelning präglas av mångfald och inkludering. Vi tror på styrkan i olika perspektiv och skapar en miljö där alla kan växa. Du behöver inte kunna allt från start - vi lär och utvecklas tillsammans. Tack vare att vi är en stor it-organisation kan vi erbjuda goda möjligheter till intern rörlighet. Du kommer att få möjlighet att utvecklas både i bredd och på djupet - och inte minst vara en del av en arbetsplats där vi har roligt tillsammans och samtidigt skapar verklig samhällsnytta. Vi erbjuder en flexibel arbetsmiljö med möjlighet till hybridarbete, kompetensutveckling och en kultur som bygger på samarbete och innovation. Du får en friskvårdstimme i veckan och friskvårdsbidrag. Läs mer på: https://skatteverket.se/omoss/jobbahososs/jobbamedithososs.4.13948c0e18e810bfa0c55ba.html
Du tillhör it-avdelningen, med placering i Sundbyberg.
Om dig
För att göra ett bra jobb och trivas hos oss på Skatteverket behöver du vara lyhörd, tänka nytt och ta ansvar. I arbetet är gott omdöme och förståelse för rättssäkerhet och säkerhet viktigt. Du ska också leva upp till vår https://skatteverket.se/medarbetarpolicy.
I det här jobbet ska du:
- ha god samarbetsförmåga, vara hjälpsam, ha ett gott bemötande och kunna skapa förtroende
- kunna jobba självständigt och tillsammans med andra planera och driva arbetet framåt för att nå resultat på ett prestigelöst sätt
- vara målfokuserad och ta initiativ som bidrar till att syftet med verksamheten uppnås
- kunna analysera informationsflöden, se samband och fatta beslut
- uttrycka dig väl i tal och skrift på svenska och engelska.
Du ska även ha:
- relevant universitets- eller högskoleutbildning inom it, alternativt flerårig, aktuell och relevant arbetslivserfarenhet inom it-området
- flerårig, aktuell och relevant arbetslivserfarenhet som produktägare eller liknande roll inom it-infrastruktur
- relevant arbetslivserfarenhet av inköp/budgetarbete
- aktuell och relevant arbetslivserfarenhet inom agil utveckling.
Det är önskvärt att du har aktuell och relevant arbetslivserfarenhet av att leverera infrastruktur i storskaliga och komplexa it-miljöer, till exempel på en myndighet eller en annan stor organisation. Det är även önskvärt att du har erfarenhet av att leverera infrastruktur med hybrida och virtualiserade lösningar. Erfarenhet av förändringsledning inom it är även det önskvärt.
Bra att veta
Anställningen är tillsvidare och kan inledas med provanställning i sex månader.
En anställning hos oss kan innebära placering i säkerhetsklass. En säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) kan därför komma att genomföras före beslut om anställning. För en del av våra arbetsuppgifter i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap.
På https://skatteverket.se/jobb
kan du exempelvis läsa om vår samhällsbärande roll, fördelarna med att jobba hos oss och hur det går till när du söker våra jobb.
När du ansöker bifogar du ditt cv. Vi använder inte personligt brev i våra rekryteringar och du ska därför inte bifoga det i din ansökan.
Ansvariga kontaktpersoner har begränsad tillgänglighet under semesterperioden. Om du önskar att komma i kontakt med någon av oss, maila oss gärna så återkommer vi till dig så snart vi kan. Intervjuer planeras preliminärt att hållas under v. 5 och 6. Dessa datum kan komma att ändras.
Välkommen med din ansökan!
Skatteverket har en samhällsbärande roll. Vårt arbete berör alla privatpersoner och företag och genom vårt uppdrag bidrar vi till ett väl fungerande samhälle. Vår utveckling är kunddriven och vi samverkar med andra för att skapa effektiva lösningar. Tillsammans gör vi samhället möjligt. Ersättning
Sista dag att ansöka är 2026-01-15
Arbetsgivare Skatteverket
