Produktägare inom gruvsystem till Application
Luossavaara-Kiirunavaara AB / Datajobb / Kiruna Visa alla datajobb i Kiruna
2025-08-21
, Gällivare
, Jokkmokk
, Pajala
, Överkalix
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Luossavaara-Kiirunavaara AB i Kiruna
, Gällivare
, Luleå
, Stockholm
eller i hela Sverige
Vill du ta ett helhetsansvar för digitala lösningar som driver vår gruvverksamhet framåt? Hos oss får du kombinera strategiskt tänkande med teknisk förståelse, i en roll där du bidrar till att utveckla våra arbetssätt och tekniska plattformar.
Framtidens viktigaste jobb
Vi vill leda omställningen av vår industri mot en hållbar framtid. Och på samma sätt som vi vill
förändra världen, vill vi utveckla alla som är med oss på resan, personligt och professionellt. Vill du
vara med och forma framtiden för världens gruv- och mineralindustri?
ApplicationApplication är en del av IT & Digital och arbetar med livscykelhantering av applikationer inom gruvverksamheten. Rollen som produktägare innebär ett tydligt ansvar för att vidareutveckla och förvalta våra gruvsystem med många kontaktytor mot både interna beställare, utvecklingsteam och externa leverantörer. Arbetet är agilt och projektbaserat, med fokus på att skapa värde, minska teknikskuld och hålla våra applikationer relevanta och säkra.
Din rollSom produktägare ansvarar du för att våra gruvsystem utvecklas med rätt funktionalitet, att de är uppdaterade och att de skapar nytta för verksamheten. Du arbetar nära både gruvchefer, utvecklingsteam och slutanvändare i produktionen. Du har en viktig roll i att säkerställa användarvänlighet och att lösningarna fungerar i praktiken. Arbetet sker i agila sprintar med dagliga avstämningar, och du är ofta ute i verksamheten för att fånga upp behov och testa lösningar. Regelbundna resor till våra verksamhetsorter ingår i tjänsten.
Det här har du med digSom produktägare ansvarar du för att våra gruvsystem utvecklas med rätt funktionalitet, att de är uppdaterade och att de skapar nytta för verksamheten. Du arbetar nära både gruvchefer, utvecklingsteam och slutanvändare i produktionen. Du har en viktig roll i att säkerställa användarvänlighet och att lösningarna fungerar i praktiken. Arbetet sker i agila sprintar med dagliga avstämningar, och du är ofta ute i verksamheten för att fånga upp behov och testa lösningar. Regelbundna resor till våra verksamhetsorter ingår i tjänsten.
Du har även med dig:
- Eftergymnasial utbildning inom IT, systemvetenskap eller ingenjörsområde
- Flerårig erfarenhet som produktägare
- Erfarenhet av agila arbetssätt
- Grundläggande kunskaper inom IT-arkitektur, integrationer, test, cybersäkerhet, datahantering och systemutveckling
- Vana att driva processer framåt
Det är meriterande om du har
- Kunskap om gruvverksamhetens processer
- Erfarenhet av gruvsystem
- Erfarenhet av budgetansvar
Varmt välkommen med din ansökan!
Ansökningar behandlas löpande, så vänta inte med din ansökan.
Start: Enligt överenskommelse.
Plats: Kiruna, Gällivare och Luleå
Omfattning: Heltid, Dagtid mån-fre
Kontakt: Jessica Espling, 070 323 99 17, jessica.espling@lkab.com
Fackliga kontakter:
Kiruna/ Svappavaara
Sakari Alanko, Unionen, 0980-725 08
Ingegerd Kyrö, Ledarna, 0980-710 50
Peter Johansson, Akademikerföreningen, 0980-718 79
Malmberget/Luleå
Unionen Södra Katarina Paganus, 0970-762 98
SACO-klubben Södra - Annika Taavoniku, 0970-795 32
Ledarna Södra - Johanna Dahlin, 010-144 50 16
LKAB är en internationell gruv- och mineralkoncern med norra Sverige som bas och hela världen som arbetsplats. Vi
leder vägen mot koldioxidfri produktion och vi gör det tillsammans - i en öppen, varm och säker arbetsmiljö med
teknologi och utveckling i fokus. Vi välkomnar utmaningar, innovativa idéer och initiativförmåga, alltid med
jämställdhet och mångfald i fokus. Ersättning
Fast månads- vecko- eller timlön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Luossavaara-Kiirunavaara AB
(org.nr 556001-5835), https://lkab.com/ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Lkab Jobbnummer
9470147