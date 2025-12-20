Produktägare inom fastighetssystem och kamerabevakning
2025-12-20
Vill du jobba med digitala lösningar inom fastighetsområdet? Just nu söker Lunds kommun en driven och strukturerad produktägare som vill vara med och skapa förändring.
Hos oss får du en utvecklande tjänst med många kontaktytor i en verksamhet med höga ambitioner och ett gott arbetsklimat.
Om rollen och dina arbetsuppgifter
Som produktägare inom fastighetsområdet får du ett helhetsansvar för passage, larm och kamerabevakning för hela kommunens fastighetsbestånd. Det innebär både operativt och strategiskt arbete för att säkerställa verksamhetsanpassad leverans av hela livscykeln.
Initialt kommer det krävas mycket arbete för att få till rätt struktur och kontroll på de system och avtal som finns inom området. Det behövs utveckling och etableringen av en robust och modern förvaltningsstyrning. Samtidigt står fastighetsområdet inför flera förändringar där du som produktägare är en nyckelperson i samband med pågående och framtida utvecklingsarbete.
Till vardags arbetar du främst med kollegor på Serviceförvaltningen men ingår i enheten för IT tjänsteutveckling verksamhet på avdelningen IT & Digitalisering på Kommunkontoret. Enheten består av andra produktägare som trivs ihop och utbyter erfarenheter och stöttar varandra på daglig basis.
I rollen som produktägare behöver du ha ett brett kontaktnät, lyssna in och säkerställa att lösningarna möter verksamheternas behov. Kommunen jobbar med tjänstedesignmetodik för utveckling. Det finns metod- och utvecklingsstöd att få från bland annat Studio Stadshuset.
Produktägaren har även ansvar för att säkerställa en effektiv förvaltning av systemen. Vi använder kommunens digitaliseringsmodell som ett aktivt stöd i både utveckling och förvaltning. Modellen säkerställer att vi följer lagar och riktlinjer, samtidigt som den bidrar till att nå kommunens mål. Genom innovation och ett kontinuerligt förbättringsarbete hjälper den oss att skapa hållbara lösningar som är bäst för helheten.
Du förväntas omvärldsbevaka och ta till dig nyheter och trender inom ansvarsområdet och dela med dig till kollegorna när det kan driva utvecklingen framåt.
Vi söker dig
Vi söker dig som är genuint intresserad av att utveckla arbetssätt och processer med stöd av moderna system och ny teknik.
Du har flerårig erfarenhet av att arbeta med IT-stöd, gärna kopplat till fastighetsområdet och du kan ha haft roller såsom systemförvaltare, produktägare eller IT-koordinator. Vi vill att du har erfarenhet av passage, larm och/eller kamerabevakningslösningar. Har du erfarenhet av arbete med etablerade modeller/koncept inom förvaltning/utveckling tex PM3, ITIL eller någon projektmodell ser vi det som särskilt värdefullt. Det kommer att underlätta för dig, men är inget krav, om du har specifikt arbetslivserfarenhet av Kamerabevakningslagen.
För att trivas i rollen behöver du kunna arbeta självständigt och driva dina egna processer. Du strukturerar och organiserar ditt arbete, ser möjligheter i förändringar och har en positiv inställning till utmaningar. Du behöver ha god samarbetsförmåga och ha lätt för att skapa goda relationer. Din kommunikativa förmåga är god och du visar gott omdöme vid uttalanden, agerande och beslut. Tillsammans gör vi varandra bättre och du är alltid beredd att dela med dig av din kunskap och att lära av andra.
Vi vill att du som söker har universitets- eller högskoleutbildning inom exempelvis systemvetenskap, alternativt har du annan eftergymnasial utbildning i kombination med relevant arbetslivserfarenhet. Du har goda kunskaper i svenska språket i tal och skrift och du förstår information och facklitteratur inom området på engelska.
Vi erbjuder dig
Hos oss arbetar du i en modern IT-miljö där molnbaserade lösningar, smarta system och digital innovation är en naturlig del av vardagen. Vi gillar att testa nytt, förbättra kontinuerligt och låta innovation vara en självklar del av vårt arbete. Vi erbjuder ett öppet och prestigelöst arbetsklimat med stort fokus på balans mellan jobb och privatliv. Du sitter i moderna lokaler nära Lunds centralstation, har möjlighet till distansarbete till viss del och stor frihet att själv forma din arbetsdag. Här värdesätts initiativ, samarbete och teknisk nyfikenhet, och vi har roligt tillsammans på vägen!
Som medarbetare hos oss i Lunds kommun erbjuds du en rad förmåner med fokus på balans, trygghet och hälsa. Lunds kommun är en stor organisation med många spännande verksamheter och möjligheter för medarbetare till utveckling. Som medarbetare får du även tillgång till vår förmånsportal där du enkelt kan se dina förmåner och administrera dessa. https://lund.se/arbete-och-lediga-jobb/sa-ar-det-att-arbeta-med-oss/det-har-ger-vi-dig-som-medarbetare
Om rekryteringen
I denna rekrytering har vi valt att ta bort det personliga brevet och ersatt det med urvalsfrågor. Vi kommer lägga stor vikt vid dina svar.
Vi planerar att hålla första urvalsintervjuer via Teams 19-30 januari samt slutintervjuer på plats den 2 -13 feb.
Om arbetsplatsen
Vi på IT- och digitaliseringsavdelningen är drygt 60 medarbetare som bedriver strategiskt utvecklingsarbete, ansvarar för IT-infrastrukturen, kommungemensamma tjänster och systemutveckling. Våra viktigaste kunder är kommunens elva förvaltningar som med sina vitt skilda verksamheter ställer olika krav på IT-miljön. Hos oss pågår kontinuerlig drift och utveckling av samhällskritiska system. För att leva upp till verksamhetens och kommuninvånarnas förväntningar arbetar vi med modern teknik och några av marknadens bästa produkter. Hos oss får du möjligheter till utmaningar och utveckling. Du får vara en del av att ta idéer från ritbord till färdiga tjänster. Vi arbetar processorienterat enligt ITIL för att säkerställa en god kvalitet i vår leverans.
På kommunkontoret arbetar cirka 400 medarbetare inom strategiska funktioner. Tillsammans säkerställer vi att kommunen är en effektiv och modern organisation. Just nu befinner vi oss på en spännande utvecklingsresa med målet att fungera som en motor i utvecklingen av hela organisationen. Där vi tar ansvar för helheten, och sätter medborgarnas bästa i fokus.
Här får du plats att växa. Inom Lunds kommun sätter vi kunskapen i centrum och skapar möjligheter att utvecklas i arbetslivet. Vi erbjuder en inkluderande arbetsmiljö, och chans att påverka och göra skillnad. Vill du bli en av oss? Ersättning
