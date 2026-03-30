Produktägare inom agil utveckling
Avaron AB / Datajobb / Örebro
2026-03-30
Avaron hjälper dig att hitta uppdrag som matchar din kompetens och dina ambitioner. Som anställd konsult hos oss får du en fast anställning med marknadsmässiga villkor - kombinerat med variationen och utvecklingen som konsultrollen ger.
Om uppdraget
Du kliver in i en samhällsviktig verksamhet där digitala tjänster utvecklas i nära samspel mellan IT och verksamheten. Här får du en central roll i att skapa struktur, riktning och tydliga prioriteringar i den agila utvecklingen, med fokus på att teamen levererar rätt funktionalitet utifrån användarnytta och verksamhetsmål.
Du börjar som produktägare i ett etablerat team och får successivt möjlighet att ta ett bredare ansvar över flera team. Rollen kombinerar operativt produktägarskap med samordning, utredning och förbättringsarbete. Du blir en viktig brygga mellan beställare, verksamhet och utveckling, och bidrar till att forma gemensamma arbetssätt för hur digital utveckling ska styras och prioriteras.
Det här är ett uppdrag för dig som trivs i komplexa miljöer där du får påverka både leverans och arbetssätt, och där din förmåga att skapa samsyn gör verklig skillnad.
ArbetsuppgifterDu driver och prioriterar produktbacklogen i nära dialog med verksamheten och andra intressenter.
Du säkerställer att teamen arbetar mot rätt mål och levererar funktionalitet med tydlig nytta för användare och verksamhet.
Du samordnar beställarbehov, strukturerar inkomna krav och leder prioriteringsdiskussioner i komplexa utvecklingsinitiativ.
Du fungerar som brygga mellan IT och verksamhet och bidrar till en gemensam helhetsbild kring utvecklingsinsatser.
Du deltar i och driver utredningar inom digital och verksamhetsnära utveckling, till exempel behovsanalyser, processkartläggning och kravfångst.
Du bidrar till förändrings- och förbättringsarbete i arbetssättet mellan IT och verksamheten.
Du stödjer införandet av gemensamma principer, modeller och rutiner för styrning och prioritering av digital utveckling.
KravMinst 3 års dokumenterad erfarenhet som produktägare och eller Scrum Master i agila utvecklingsteam sedan 2018.
Erfarenhet av att arbeta i gränssnittet mellan IT och verksamhet.
Förmåga att leda planering och driva prioriteringsbeslut i komplexa utvecklingsinitiativ.
Erfarenhet av att leda eller genomföra utredningar kopplade till verksamhetsutveckling eller digital utveckling.
MeriterandeErfarenhet av förvaltningsmodeller som PM3 eller liknande.
Erfarenhet av produktägarskap i offentlig sektor.
Erfarenhet av att vara produktägare och eller Scrum Master för flera team samtidigt.
Erfarenhet av agila ramverk såsom SAFe.
Erfarenhet av att ta fram styrande dokument eller processdokumentation.
Erfarenhet av Azure DevOps.
Erfarenhet av att coacha interna produktägare eller utvecklingsteam.
Erfarenhet av förändringsledning och utveckling av arbetssätt mellan IT och verksamhet.
Vi erbjuderFast anställning hos Avaron AB
Tjänstepension
Friskvårdsbidrag på 5 000 kr per årSå ansöker du
Vi tillsätter löpande - sök gärna så snart du kan.
Sista dag att ansöka är 2026-04-09
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7485572-1921061".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Avaron AB
