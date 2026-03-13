Produktägare Infrastruktur
2026-03-13
Vill du vara med och bidra till ett uppdrag som påverkar hela Sverige?
Pensionsmyndigheten når över 8 miljoner användare och hanterar värden motsvarande upp till 10% av Sveriges BNP.
Digital utveckling är avgörande för vår framgång - och din insats kan göra verklig skillnad.
Vi söker erfarna produktägare till flera av våra tekniskt specialiserade infrastruktur-team. Teamen driver utveckling och förvaltning av myndighetens databaser, windows och Linux miljöer. Du ingår i produktledningen i den konstellation vi kallar Tvärbanan, vilket är ett av myndighetens agila tåg med ansvar för stabil och säker leverans av IT-infrastruktur. Fokus är på säkerhet, stabilitet och samverkan.
Om jobbet
Som produktägare leder och prioriterar du teamets arbete utifrån verksamhetens behov och mål. Du omvandlar strategier till konkreta aktiviteter, samordnar med andra team och intressenter och säkerställer att leveranserna skapar verkligt värde för både användare och organisation.
Vi arbetar agilt med ett SAFe-inspirerat arbetssätt och du samarbetar nära andra team, arkitekter, leverantörer och andra nyckelpersoner för att driva utvecklingen framåt. Teamet leder du i ett nära samarbete med teamets Scrum Master.
Det dagliga arbetet kommer präglas av mycket förändringsarbete. Du hjälper teamet, samt organisationen runt omkring, att jobba framåt tillsammans på ett öppet och målfokuserat sätt.
Återkommande arbetsuppgifter:
Driva och prioritera teamets backlog utifrån myndighetens strategier och mål på ett överblickbart sätt.
Delta i relevanta interna och externa nätverk, däribland produktledningar och arkitekturforum.
Hantera dialog med kund/intressenter för att samla in, förstå behov samt och hantera initiativ inom området.
Ansvara för att planering och roadmap utifrån olika tidshorisonter.
Säkerställa operativa processer för det område som teamet ansvarar för att utföra.
Nätverka och samla in behov från verksamheten samt definiera behoven i Features med klara avgränsningar.
Kommunicera status, planer och förändringar till berörda parter på ett tydligt sätt.
Säkerställa och godkänna teamets leverans av värde utifrån uppsatta leveranskriterier.
Följa upp värde och effekt av leveransen samt agera på resultatet.
Hantera nödvändig administration och dokumentation och säkerställa efterlevnad till myndighetens riktlinjer och anvisningar för området.
Hjälpa tågledningen att sammanfatta budget för teamets arbete och ansvarsområden.
Samarbeta med Scrum Master för att nå, och för att alla ska förstå teamets gemensamma mål.
Organisatoriskt ingår du i en grupp på Plattforms- och infrastrukturenheten, tillsammans med andra ledande roller som produktchefer, projektledare och produktägare.Publiceringsdatum2026-03-13Profil
Du är en erfaren ledare som kan läsa människor och situationer. Vi behöver en kommunikativ och samarbetsorienterad ledare som skapar engagemang och bygger förtroende. Samtidigt är du analytisk och har förmåga att navigera i en komplex organisation.
Eftersom teamet är tekniskt specialiserat inom infrastrukturplattformen ser vi gärna att du har god teknisk förståelse och kan sätta dig in i både tekniska och verksamhetsrelaterade frågeställningar, helst inom stora organisationer med komplexa systemsamband.
Vi söker dig som har:
Bra erfarenhet av PO rollen och har arbetat inom en större agil organisation
Är en människo-person som kan samarbeta mycket bra och som passar in i vår öppna kultur
God kunskap om tekniska miljöer och processer, helst inom infrastruktur
Klarar att göra tuffa prioriteringar men med fingertoppskänsla för förändringsledning
Mycket god förmåga att uttrycka dig väl i tal och skrift på svenska
Meriterande är också:
Erfarenhet av att ha arbetat med komplexa systemsamband/storskaliga miljöer
Har erfarenhet att ha arbetat med SAFe-ramverket
Erfarenhet av LOU (lagen om offentlig upphandling)
Bakgrund från statlig eller offentlig verksamhet
Tidigare erfarenhet från arbete på Pensionsmyndigheten
Det är inte endast vad och hur länge du gjort något som är viktigast, utan vad du har förmåga att göra.
För att vara lyckosam i rollen vill vi att du:
• Arbetar bra med andra människor. Relaterar sig till dem på ett lyhört och smidigt sätt. Lyssnar, kommunicerar och löser konflikter på ett konstruktivt sätt.
• Leder, motiverar och förser andra med befogenheter som krävs för att effektivt nå gemensamma mål. Skapar engagemang och delaktighet.
• Har lätt för att anpassa sig till ändrade omständigheter.
• Är utåtriktad och socialt aktiv i yrkesmässiga sammanhang. Skapar kontakter och underhåller relationer.
• Ser helheter och tar hänsyn till det större perspektivet.
Dina personliga egenskaper är viktiga för oss eftersom vi värnar om att ha en generös och öppen kultur. I urvalet kommer vi lägga stor vikt vid dessa.
Vi erbjuder
Ett myndighetsuppdrag som är viktigt på riktigt! En arbetsplats där vi värnar om att våra medarbetare ska ha en god balans mellan arbete och fritid. Vi erbjuder flexibel arbetstid och möjlighet att jobba delvis hemifrån. Som statligt anställd har du även goda anställningsvillkor och ett förmånspaket med friskvård, lediga klämdagar samt goda semester- och pensionsvillkor. Vårt kontor ligger centralt i Hornstull i Stockholm.
Du kan läsa mer om våra förmåner och hur det är att jobba hos oss här.
Bra att veta
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid och vi tillämpar 6 månaders provanställning.
Anställningen kommer att placeras i säkerhetsklass.
Din ansökan
Vi jobbar kompetensbaserat i hela processen och är måna om en inkluderande, rättvis, objektiv och kandidatvänlig process. Därför ber vi dig att besvara ett antal urvalsfrågor istället för att be om personligt brev.
Vi kan komma att använda oss av arbetspsykologiska tester.
Har du skyddade personuppgifter kontakta rekryterande chef som hjälper dig med din ansökan.
Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till annonskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför ytterligare kontakt med media-/annonsförsäljare, rekryteringssajter och liknande.
