Produktägare för team på avdelningen för teknik
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2026-07-20
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Vill du göra samhällsnytta och bidra till Sveriges oberoende i världen? Vi på FRA söker dig som vill skapa goda förutsättningar och ansvara för teknikens livscykel på avdelningen för teknik. På FRA är varje arbetsuppgift en del av något större. Är du den vi söker kan vi erbjuda ett varierande arbete i en kunskapsintensiv miljö där du får vara med och göra skillnad varje dag.
Ditt uppdrag
Som produktägare hör du till en enhet inom avdelningen för teknik som har till uppgift att förse FRA med tekniska system som behövs för verksamheten. Avdelningen utvecklar, anskaffar samt sköter drift och förvaltning av befintliga system. Enheten tillhör kontoret för Global inhämtning och bearbetning.
Du blir produktägare i ett team där vi värdesätter kreativitet och där nytänkande uppmuntras. Vi har såväl kompetensmässigt djup som bredd, och samarbetet i gruppen är starkt. Vi jobbar även nära användare och angränsande team. I rollen är dina huvudsakliga arbetsuppgifter att vara teamets produktägare med utgångspunkt från definition i ramverket SAFe (Scaled Agile Framework), andra arbetsuppgifter består framförallt av:
• Ha livscykelansvar för teamets produkter
• Upprätthålla produkternas roadmaps
• Hantera teamets backlog
• Representera teamet vid exempelvis PI-plannings och ansvara för inkrementplaner
• Samverka med teknikledning samt andra team och avdelningar
• Hantera externa leverantörer tillsammans med upphandlingsenheten
• Hantera systemdokumentering, ackrediteringsarbete och installationsplanering
Vidare ansvarar du och teamet för projektering, installation, konfigurering och förvaltning av nätverk och fibertransmissionssystem samt konfigurering och automatisering av IT-system. Med stora förändringar i omvärlden ser vi att du kan balansera ditt arbete och snabbt prioritera om när behovet uppstår. Rollen innebär också stor variation i det dagliga arbetet och stora utvecklingsmöjligheter, där du får fördjupa dina kunskaper i en komplex IT-miljö.
Tjänsten kräver att du är bekväm med att hantera sekretessbelagd information. Både Inrikes- och utrikes resor förekommer.
Du kan
Vi söker dig som har:
• Eftergymnasial utbildning inom IT alternativt förvärvat motsvarande kompetens genom arbetslivserfarenhet
• Flerårig erfarenhet inom relevant del av tekniksektorn, t.ex. hos telekomoperatör eller underleverantör till sådan
• Erfarenhet av agil arbetsmetodik inom en teknisk leveransorganisation
• Goda kunskaper om nätverk (IP, routing, switching)
• Kunskaper om Linux
• Mycket goda kunskaper i svenska i såväl tal som skrift
• Goda kunskaper i engelska i såväl tal som skrift
• Obehindrat kunna läsa teknisk dokumentation på engelska
• B-körkort
Vi ser det som meriterande om du har:
• Tidigare arbetslivserfarenhet inom underrättelsetjänst
• Praktisk erfarenhet av planering, drift och felsökning av nätverks- och transmissionsutrustning
• Kunskaper om transmission över fiber, satellit eller radiolänk
• Erfarenhet av arbete enligt SAFe-ramverket
• Kunskap om IT-och informationssäkerhet
Du är
Vi söker dig med följande egenskaper:
• Personlig mognad: Är trygg, stabil och har självinsikt. Ser relationer i sitt rätta perspektiv, skiljer på det personliga och det professionella. Förhåller sig på ett sätt som är anpassat till situationen.
• Relationsskapande: Är utåtriktad och socialt aktiv i yrkesmässiga sammanhang. Skapar kontakter och underhåller relationer.
• Strukturerad: Planerar, organiserar och prioriterar arbetet på ett effektivt sätt. Sätter upp och håller tidsramar.
• Tydlig: Kommunicerar på ett tydligt sätt. Säkerställer att budskap når fram och att förväntningarna är klara för alla berörda parter. Påminner och följer upp
Om FRA
FRA har omvärlden som sin arena där varje arbetsuppgift är en del av något större. På ett eller annat sätt får du som medarbetare vara med och bidra till att skydda Sveriges integritet och oberoende i världen. Du är med och gör skillnad på riktigt, varje dag.
Vår uppgift som underrättelsetjänst är att skydda Sverige mot de allvarligaste hot som kan riktas mot ett samhälle – militära angrepp, terrorism och cyberattacker. Vi skyddar det viktigaste vi har – vår trygghet, vår demokrati och vårt sätt att leva. Vi är experter på cyberområdet och signalspaning samt en larmklocka för militära hot.
FRA leder sedan 2024 Nationellt cybersäkerhetscenter, NCSC vars uppdrag är att utveckla och stärka Sveriges förmåga att förebygga, upptäcka och hantera cyberhot.
Som nyanställd på FRA får du en omfattande introduktionsutbildning och kontinuerlig kompetensutveckling, vilket ger dig möjlighet att utveckla dina färdigheter och bli ännu bättre på det du brinner för. Vår organisation är mångfacetterad och består av olika kompetenser och personligheter, där varje individ har unika egenskaper och förutsättningar. Vi strävar efter att skapa en miljö där alla känner sig välkomna och trygga. Utöver en stimulerande arbetsmiljö erbjuder vi också ett attraktivt förmånspaket, som du kan läsa mer om på www.fra.se
(http://www.fra.se/).
För mer information om Nationellt cybersäkerhetscenter besök www.ncsc.se
(http://www.ncsc.se/)
För din trygghet. För vår demokrati. Varje dag. Året om.
Mer information
Arbetsplatsen är belägen i närheten av Drottningholm, ca 10 min från Brommaplan. Svenskt medborgarskap är ett krav då anställning vid FRA innebär placering i säkerhetsklass. Innan en anställning kommer du att säkerhetsprövas i enlighet med säkerhetsskyddslagens bestämmelser. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. Vi tillämpar sex månaders provanställning. För mer information är du välkommen att kontakta rekrytering@fra.se
. Fackliga företrädare nås på 010-557 46 00.
Vi tar emot ansökningar via www.fra.se
senast 2026-08-16.
Referensnummer 2025FRA1615-2.
Då vi inför denna rekrytering redan tagit ställning till de rekryteringskanaler vi önskar använda undanber vi oss att bli kontaktade för ytterligare erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp.
Sökord: Optisk fiber, transmission, nätverk, telekom, DWDM
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare.
Arbetstid: Dagtid. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025FRA1615-2". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Försvarets Radioanstalt
(org.nr 202100-0365)
Box 301 (visa karta
)
161 26 BROMMA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
FRA, Teknik Kontakt
Rekryterande chef rekrytering@fra.se 010-557 46 00 Jobbnummer
10006542