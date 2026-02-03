Produktägare för kvalitetsregister
Avaron AB är ett växande konsultbolag med fokus på teknik, finans och verksamhetsstöd. Vi matchar din spetskompetens med marknadens mest intressanta uppdrag och erbjuder en plattform där din utveckling står i centrum.
Om uppdraget
Som produktägare för kvalitetsregister arbetar du i gränslandet mellan verksamhet och utveckling, med ansvar för att ta emot, hantera och prioritera önskemål om tillägg och ändringar i registren. Du är en central del i det dagliga utvecklingsarbetet och bidrar till att sätta riktning och mål för utvecklingsteamet. Rollen ingår i ett nationellt stödteam och samverkar nära registergrupper kopplade till respektive register. Kvalitetsregistren är kopplade till cancervården och syftar till att möjliggöra uppföljning av jämlik vård mellan geografiska områden, vårdenheter och diagnoser. Registren utvecklas på INCA-plattformen.
ArbetsuppgifterTa emot, hantera och prioritera utvecklingsönskemål från registerverksamheten.
Kravställa och förbereda backlog inför sprintar samt prioritera inför utvecklingsarbetet.
Arbeta nära utvecklingsgruppen och verksamheten för att säkerställa rätt leverans och nytta.
Bidra till att definiera utvecklingsteamets mål och vara delaktig i det dagliga utvecklingsarbetet.
Harmonisera datamängder och registerstrukturer diagnosövergripande enligt vedertagna standarder inom hälsoinformatik.
Koordinera samverkan med nationella stödteam och registergrupper.
KravAkademisk utbildning relevant för uppdraget.
Dokumenterad erfarenhet och mycket goda kunskaper om produktägarrollen.
Dokumenterad erfarenhet av arbete enligt Scrum.
MeriterandeSystemutvecklarbakgrund och erfarenhet av systemutveckling.
Kompetens och/eller erfarenhet inom medicinsk informatik eller hälsoinformatik, särskilt inom registerharmonisering och datastandardisering.
Erfarenhet av systemutveckling inom hälso- och sjukvård.
