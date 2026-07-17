Produktägare Ekonomi och personal
Transportstyrelsen / Organisationsutvecklarjobb / Norrköping Visa alla organisationsutvecklarjobb i Norrköping
2026-07-17
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Vi får samhället att fungera för människor på väg, på spår, i luften och på sjön. Därför behöver vi den bästa kompetensen. Vårt uppdrag är viktigt och har betydelse i vardagen – både för privatpersoner och företag. Hos oss tar vi ansvar, behandlar alla på ett bra sätt och har respekt för olikheter. Som medarbetare bidrar du till en hållbar framtid.
Om jobbet
På Transportstyrelsen driver vi flera initiativ som stärker vår analysförmåga och vår förmåga att hantera ekonomi. Nu söker vi en engagerad verksamhetsutvecklare i rollen som produktägare för produkt ekonomi och personal som vill vara med och omsätta verksamhetens behov till lösningar som skapar nytta i hela myndigheten. Som produktägare driver du utvecklingen framåt och säkerställer att våra satsningar ger effekt tillsammans med berörda verksamheter. Du blir en del av ett team som arbetar agilt och tvärfunktionellt tillsammans med andra verksamhetsutvecklare, arkitekter och utvecklare.
Produkt ekonomi och personal är en del av ett produktområde som utvecklar och förvaltar myndighetsgemensamma it‐lösningar inom bl a ärendehantering, dataanalys, automation och Mina sidor. Genom samarbete och en gemensam färdplan bidrar vi till en mer effektiv, enhetlig och värdeskapande verksamhet. Produktområdet är relativt nytt och arbete pågår med att utveckla arbetssätten i produktområdet.
Du kommer att ingå i sektion Utveckling och förvaltning tillsammans med ca 15 kollegor med olika roller inom produktområde Gemensamma funktioner. Sektionens medarbetare finns i Örebro och Norrköping.
Hos oss är du viktig
Gillar du att jobba tillsammans med andra och vill du utvecklas i din yrkesroll? Hos oss kan du förvänta dig karriärsutveckling, ett förtroendefullt chefs- och medarbetarskap och ett hållbart arbetsliv. Vi är en trygg arbetsgivare som månar om din hälsa med tid för friskvård på arbetstid, flexibla arbetstider, väl tilltaget antal semesterdagar och lediga klämdagar.
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Du kommer att
leda, prioritera och följa upp förvaltnings- och utvecklingsarbetet
verka i ett nära samarbete och dialog med våra verksamheter, fånga in deras behov och omsätta dem till värde för våra kunder
identifiera användares behov och problem samt tillvarata, och aktivt arbeta med, användarinsikter och statistik
vara länken mellan verksamhet och it
delta i taktiskt och strategiskt arbete kring produktens och produktområdets färdplan, mål och uppföljning men också delta i det dagliga arbetet med att förvalta de system som ingår i produkten
leda och koordinera arbetet inom tilldelade ekonomiska ramar
ansvara för och säkerställa produktens leveranser och kvalitet samt följa upp dem ur ett verksamhetsperspektiv.
Du måste ha
relevant akademisk utbildning eller annan motsvarande erfarenhet som vi bedömer likvärdig
några års erfarenhet av att leda i utvecklings- och förändringsarbete med fokus på it-utveckling inom verksamhetsstödjande område
erfarenhet av att arbeta enligt agila metoder
god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska.
Det är meriterande om du också har
kunskap inom ekonomiområdet
erfarenhet av it-stöd inom ekonomiområdet
kunskap i process- och informationsmodellering
erfarenhet av arbete i offentlig verksamhet.
Vi vill att du
har god samarbetsförmåga och kommunicerar på ett konstruktivt sätt
är strukturerad och kvalitetsmedveten
har ett aktivt ledarskap, dvs leder, motiverar och skapar engagemang och delaktighet för att nå gemensamma mål
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Mer information
Anställningen är tillsvidare med placering i Örebro eller Norrköping. Tillsättning enligt överenskommelse. Vi tillämpar normalt provanställning. Vi erbjuder distansarbete utifrån verksamhetens behov, upp till 3 dagar i veckan. En anställning hos oss kan innebära placering i säkerhetsklass. En säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) kan därför komma att genomföras. För en del av våra arbetsuppgifter i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap.
Vid frågor är du välkommen att kontakta sektionschef Charlotte Friman på telefon 010-495 63 73 eller via e-post charlotte.friman@transportstyrelsen.se
. ST, Jannike Jansson och Saco-S, Anneli Eriksson nås via vår växel på 0771-503 503.
Vi vill inte att annonsörer och bemanningsföretag kontaktar oss.
Ansök
Ansök via vår webbplats och bifoga ett komplett CV samt ett personligt brev märkt med referensnummer TSG 2026-6591. Vi behöver din ansökan senast den 19 augusti 2026. Har du skyddade personuppgifter, kontakta rekryterande chef för information om hur du går tillväga. I dina ansökningshandlingar behöver du beskriva på vilket sätt du uppfyller efterfrågade kvalifikationer och meriter kopplat till aktuell rekrytering. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid utbildnings-/examensbevis samt tjänstgöringsintyg som styrker de kunskaper och erfarenheter som är relevanta för tjänsten uppvisas.
Välkommen att bli vår nya kollega!
Kort om Transportstyrelsen
Transportstyrelsen arbetar för att uppnå god tillgänglighet, hög kvalitet, säkra och miljöanpassade transporter inom järnväg, luftfart, sjöfart och väg. Vi tar fram regler, ger tillstånd och följer upp hur de efterlevs. Med hjälp av våra register arbetar vi bland annat med avgifter, tillstånd och ägarbyten.
Läs mer om Transportstyrelsen Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Transportstyrelsen
(org.nr 202100-6099), https://www.transportstyrelsen.se/sv/om-oss/jobba-hos-oss/lediga-jobb/
Transportstyrelsen (visa karta
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601 73 NORRKÖPING Arbetsplats
Gemensamma funktioner - Transportstyrelsen Jobbnummer
10005259