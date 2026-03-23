Produktägare Dataplattform
Publiceringsdatum2026-03-23Om tjänsten
Vill du vara med i nästa datadrivna utvecklingsfas för fastighetsmarknaden? Vi på Maxitech har fått förtroendet att hjälpa vår kund med tre nya roller som syftar till att optimera driften, bli mer kostnadseffektiva och omvandla data till insikter. Om du vill vara med på denna utvecklingsresa där du ges mandat att kunna förändra och verka inom en entreprenöriell miljö med korta beslutsvägar - läs vidare!
Vår kund
En av Nordens mest dynamiska fastighetsaktörer, med verksamhet över flera europeiska marknader och en affärsmodell som kombinerar långsiktigt ägande med hög förändringstakt.
Här finns ett tydligt entreprenöriellt driv, korta beslutsvägar och en kultur där idéer får ta plats och kan realiseras. Samtidigt präglas organisationen av ett långsiktigt perspektiv där hållbara investeringar och utveckling står i fokus.
Det är en miljö där affär, teknik och utveckling möts och där du får möjlighet att vara med och påverka riktning framåt.Dina arbetsuppgifter
• Ta ett helhetsansvar för dataplattformen och vara med och forma hur den utvecklas över tid, både tekniskt och funktionellt
• Arbeta med riktning och prioritering genom att driva roadmap och backlog i nära samarbete med team och verksamhet
• Bidra till att utveckla nästa generation dataplattform med fokus på skalbarhet, realtidsflöden och möjligheter inom AI
• Omsätta behov i verksamheten till lösningar som fungerar i praktiken och skapar värde
• Samordna arbetet mellan olika delar av organisationen och externa partners för att få saker att hända
• Identifiera förbättringar och driva initiativ som stärker plattformen, oavsett om det handlar om struktur, arbetssätt eller teknikval
• Säkerställa att data och lösningar håller en hög kvalitet och fungerar över tid
• Vara med och etablera gemensamma principer och arbetssätt som gör plattformen tydlig, hållbar och redo för framtida behovProfil
Du är den som gärna vill förstå varför saker ser ut som de gör och vad som faktiskt driver dess utveckling. Att allt inte är definierat ser du som positivt då du får chansen till att bygga framtidens perspektiv, processer och strukturer. Du rör dig obehindrat mellan data och verklighet. Tar ansvar för att få saker att hända, men gör det tillsammans med andra. Är duktig på att lyssna, kommunicera med olika intressenter och få andra att köpa in på föreslagen väg framåt.
Vi tror att du har:
• Arbetat med moderna dataplattformar och känner dig trygg i hur data flödar, modelleras och tillgängliggörs i praktiken, gärna i miljöer som Azure
• Förståelse för teknisk arkitektur och trivs i att omsätta den till tydliga prioriteringar, exempelvis kring data pipelines, datamodellering och hur data exponeras
• Varit med i förändringsresor, till exempel modernisering, migrering eller införande av nya verktyg, och är bekväm i den typen av arbete
• Vana att arbeta agilt och att planera, prioritera och driva arbetet framåt tillsammans med andra
• Intresse för hur dataplattformar samspelar med AI och har gärna arbetat i miljöer där detta varit en del av utvecklingen
• Kunskap av teknologier som Databricks, dbt, Spark eller eventdrivna lösningar
• Goda kunskaper i Svenska och Engelska i både tal och skrift
Det är meriterande om du har förståelse för Data Governance, erfarenhet av fastighetsbransche eller av en förändringsresa, exempelvis byte av system. Övrig information
Ort: Göteborg
Anställningsform: Tillsvidareanställning med 6 månaders provanställning
Start: Omgående
Arbetstid: Kontorstider
Rekryteringsprocess
Vi tillämpar löpande urval och tar inte emot CV via e-mail.Om företaget
Maxitech är ett IT-/Tech-konsultbolag som arbetar med några av branschens skarpaste konsulter. Vi erbjuder även direkta rekryteringslösningar för våra kunder och anpassar våra tjänster efter deras specifika behov Ersättning
Fast lön
Sista dag att ansöka är 2026-04-22
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "1092".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Maxitech AB
