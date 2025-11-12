Produktägare Dataplattform till Balder - möjliggör vår datadrivna affär
2025-11-12
Vill du spela en nyckelroll i att forma hur data används för att driva värde i en av Nordens mest dynamiska fastighetskoncerner? På Balder har vi under flera år gjort en omfattande satsning på att bygga en modern dataplattform som möjliggör analys, integration och framtidens användning av AI. Nu söker vi en Produktägare för Dataplattformen- en central roll för att vidareutveckla, effektivisera och framtidssäkra Balders datagrund.
OM TJÄNSTEN
Balder är ett av Nordens ledande fastighetsbolag. Vi utvecklar, äger och förvaltar fastigheter med ett långsiktigt perspektiv och starkt fokus på människor, hållbarhet och affärsvärde.
Vi befinner oss i en spännande fas där digitalisering och datadrivet arbetssätt är en naturlig del av vår utveckling. Vår dataplattform är redan en central del av Balders digitala ekosystem - och nu vill vi ta nästa steg för att möjliggöra ännu mer realtidsdata, smartare integrationer och ökad AI-användning.
Som Produktägare för Dataplattformen är du avgörande för att leda och modernisera vår dataplattform under ett stort teknikskifte inom hela organisationen. Du ansvarar för att plattformen möjliggör realtidsflöden, AI och större datavolymer. Du är länken mellan affären, IT och utvecklingsteamet, och ser till att plattformen inte bara fungerar - utan skapar verklig nytta för hela organisationen. Kort sagt ser du till att vår dataplattform fortsätter vara en möjliggörare för innovation, insikt och affärsutveckling.
Varför Balder? Hos oss får du:
• En central roll i en verksamhet där data redan är en strategisk tillgång.
• Möjlighet att påverka teknisk riktning och prioriteringar i ett område med stor synlighet.
• Arbeta i en organisation med snabba beslutsvägar och stort förtroende för medarbetarnas initiativ.
• Vara en del av en långsiktig digitaliseringsresa - med fokus på att skapa värde, inte bara teknik.
Dina arbetsuppgifter
• Ägandeskap av dataplattform avseende teknikval, arkitektur, utveckling och förvaltning.
• Ansvara för dataplattformens roadmap och backlog i samverkan med intressenter.
• Driva transformationen mot nästa generations dataplattform för realtidsflöden, AI och större datavolymer.
• Översätta verksamhetskrav till tekniska lösningar.
• Koordinera arbetet med externa leverantörer och interna resurser för effektiv leverans.
• Identifiera, driva och prioritera tekniska förbättringar som verktygsbyte eller ny modellstruktur.
• Säkerställa att dataleveranser och strukturer uppfyller krav på kvalitet, prestanda, säkerhet och skalbarhet.
• Stötta etablering av plattformsprinciper för exempelvis datakatalogisering, lineage, versionering och AI-readiness.
VI SÖKER DIG SOM
Har erfarenhet av att arbeta med moderna dataplattformar och förstår hur data kan användas som en strategisk resurs. Du trivs i gränslandet mellan teknik och verksamhet och gillar att driva saker framåt - strukturerat, pragmatiskt och med tydlig leveransfokus.
• Har goda kunskaper och praktisk erfarenhet av moderna dataplattformar, gärna i Azure-miljö.
• God förståelse för dataarkitektur, pipelines, modellering och tillgängliggörande av data.
• Erfarenhet av att driva förändringsinitiativ inom data - t.ex. modernisering, verktygsbyte eller migrering.
• Kännedom om teknologier som dbt, Databricks, Spark eller eventdrivna lösningar.
• Obehindrade kunskaper i svenska och engelska i tal och skrift
Det är meriterande om du har erfarenhet av större systembyten, Data Governance eller MLOps.
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper
• Visionär men operativ - du kan både se helheten och arbeta praktiskt.
• Kommunikativ och samarbetsinriktad - trivs i dialog med både utvecklingsteam och verksamhet.
• Drivande, strukturerad och leveransfokuserad.
• Nyfiken på ny teknik och möjligheter som skapas av AI, automatisering och datatillgänglighet.
• Van att navigera i förändringsmiljöer och driva komplexa initiativ i mål.
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och Balders önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.
OBS! Som slutkandidat kommer du behöva genomgå en bakgrundskontroll med godkänt resultat innan anställning träder i kraft.
INFORMATION OM FÖRETAGET
Balder erbjuder såväl bostäder och kommersiella fastigheter som nyproduktion i huvudstäder och andra större städer. Vi har verksamhet i Sverige, Danmark, Finland, Norge, Tyskland och Storbritannien där vi sammanlagt äger fler än 1 900 fastigheter till ett fastighetsvärde om 215,3 miljarder kronor. Sedan starten 2005 har Balder vuxit till en koncern med cirka 1 100 kollegor. Med fler än 125 olika yrkesroller är vi operativa i hela värdekedjan, från markförvärv till förvaltning och stadsutveckling. På plats i våra områden finns medarbetare som ansvarar för förvaltning, uthyrning och drift. Den lokala närvaron ger oss snabba beslutsvägar, närhet till kunden samt god kännedom om områdena och fastigheterna. Ersättning
