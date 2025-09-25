Produktägare Data & Analys
Quest Consulting Sverige AB / Datajobb / Stockholm Visa alla datajobb i Stockholm
2025-09-25
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Quest Consulting Sverige AB i Stockholm
, Solna
, Sundbyberg
, Danderyd
, Huddinge
eller i hela Sverige
Uppdragsbeskrivning
Gruppen Data & Analys hos kunden söker nu en Produktägare med intresse att vara med i uppbyggnaden av en ny analysplattform. Huvudfokus är att prioritera, koordinera och driva utvecklingen av plattformen så att den möter behoven de tekniska förmågor som kunden har på ett effektivt sätt. Behoven kommer dels från de affärsbehov som ska lösas på Data & Analysplattformen, behovet att möjliggöra en effektiv förvaltning, samt från arkitekturella krav inom till exempel säkerhetsområdet.
Azure-delen av plattformen produktionssätts med start efter sommaren och sedan löpande under resten av året. Det finns redan moderna on-prem- och GIS-plattformar. AI-förmågan är dessutom under uppbyggnad. Produktägaren kommer ansvara för att tillsammans med övriga produktägare och teamen sätta en effektiv förvaltning med gemensamma strukturer över plattforms- och teamgränserna. Samarbete, koordinering och förändringsledning är mycket centralt i denna roll.
Du behöver vara självgående och samtidigt ha stort fokus på samarbete och koordinering. Du behöver även vara driven i att ta fram och implementera lösningar, processer och rutiner.
Huvudfokus för produktägaren kommer vara området för Data & Analysplattformen, men det kan tillkomma ytterligare område med mer verksamhetsnära koppling.
Uppdrag och ansvar:
Produktägaransvar för området Data & Analysplattformen
Produktägaren ska säkerställa att det finns rutiner, processer och arbetssätt som möjliggör en stabil och effektiv drift och förvaltning.
Tillsammans med övriga produktägare och team översätta verksamhetsbehov till tekniska förutsättningar.
I samråd med områdesarkitekt underhålla en roadmap för plattformens utveckling och ansvara för löpande prioritering av aktiviteter.
Leda utvecklingen i Data & Analysavdelningens plattformsteam, i synk med övriga teams genom sprint- och periodplanering.
Samverka inom teamet, mellan teamen och övriga IT.
Bidra till kompetensspridning inom gruppen.
Obligatoriska krav
Minst fem (5) års arbetslivserfarenhet som produktägare för data- och analysplattformar, eller som tex, teknisk projektledare, i införandeprojekt av sådana plattformar.
Minst ett (1) dokumenterat uppdrag som inkluderar införande av ny molnbaserad Data & Analysplattform.
Minst ett (1) genomfört uppdrag som omfattar förvaltning av en lösning för data- och analys på Azure och/eller Microsoft Fabric. Med förvaltning avses löpande arbete med drift, underhåll och vidareutveckling av lösningen i produktionsmiljö.
Minst tre (3) års arbetslivserfarenhet av plattformsförvaltning inkluderande tex, LCM (Lifecycle Management), incidentprocesser, kostnadskontroll, informationssäkerhetfrågor.
Minst ett (1) dokumenterat uppdrag där fler än ett utvecklingsteam arbetar i samma Data- & Analysplattform.
Minst ett (1) dokumenterat uppdrag som inkluderade ledning av utvecklingsarbete inom Data & Analys enligt agila arbetssätt.
Meriterande
Minst ett (1) dokumenterat uppdrag där förändringsledning har varit en central del av arbetet.
Minst ett (1) dokumenterat uppdrag i offentlig sektor.
Din ansökan
Låter rollen intressant och passande? Ansök i så fall omgående för vi intervjuar löpande och rollen kan tillsättas innan sista ansökningsdatum.
Vi kan enbart ta emot och bearbeta din ansökan genom att du registrerar ditt CV i vår portal. Med avseende på GDPR kan vi ej ta emot ansökningar via e-post. Varmt välkommen med din ansökan! Uppdraget är en del av Quest Consulting personaluthyrning.Publiceringsdatum2025-09-25Om företaget
Quest Consulting är ett auktoriserat konsultbolag med kollektivavtal, försäkringar, friskvård och tjänstepension. Vi är specialiserade inom IT, Teknik, HR, Administration och Ekonomi. Vår målsättning är att vara din personliga samarbetspartner och just därför är det så viktigt för oss att arbeta efter våra kärnvärden där våra ledord är att vara Personliga, Nyskapande och Professionella. Ersättning
Månadslön - Fast lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Quest Consulting Sverige AB
(org.nr 556945-6659), https://quest.se/ Jobbnummer
9526068