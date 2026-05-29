Produktägare Data & Analys
2026-05-29
Publiceringsdatum2026-05-29Om företaget
Hos Avaron får du tryggheten i en fast anställning kombinerat med variationen av att arbeta ute hos olika kunder. Vi tillsätter specialister inom allt från teknik, IT och industri till projektledning och affärsstöd - och oavsett uppdrag har du en konsultchef som finns där för dig och din utveckling.
Om rollen
Du kommer in i ett område där data och analys är avgörande för att skapa relevant uppföljning och bättre beslutsstöd i en verksamhet med stort samhällsuppdrag. Här får du driva och samordna datainitiativ genom hela leveranskedjan, från behovsinsamling och kravanalys till teknisk realisering, test och färdig analysapplikation.
Miljön präglas av fortsatt utveckling inom data warehouse, datamodellering, ETL-processer, analysapplikationer och en stegvis övergång mot molnbaserad arkitektur. Du blir en viktig länk mellan verksamhet, arkitektur, BI och utveckling och hjälper till att omsätta behov till lösningar som fungerar i praktiken. Rollen är särskilt intressant för dig som vill kombinera verksamhetsnära produktägarskap med modern datautveckling i en komplex miljö där analys gör tydlig skillnad.
ArbetsuppgifterDu strukturerar verksamhetens behov och översätter dem till analys- och datarelaterade frågeställningar.
Du säkerställer att rätt data identifieras, tillgängliggörs och kvalitetssäkras.
Du kravställer lösningar i nära samarbete med verksamhet, arkitekter, BI och utvecklingsteam.
Du driver prioritering och samordning av leveranser kopplade till data och analys.
Du följer upp att datamodellering och data warehouse stödjer verksamhetens analysbehov.
Du deltar i arkitekturdialoger kopplade till Informatica-plattformen och andra datalösningar.
Du säkerställer kvalitet i ETL-flöden och leder eller koordinerar testarbete kopplat till centrala datasystem.
Du planerar och leder workshops, kravdialoger och prioriteringsarbete.
Du dokumenterar arbete och beslut på ett tydligt och spårbart sätt i Jira och Confluence.
Du identifierar, hanterar och följer upp risker, beroenden och vägval samt presenterar status och rekommendationer för relevanta intressenter.
KravMinst fem (5) års arbetslivserfarenhet i en liknande roll inom agil teknisk produktutveckling med fokus på Business Intelligence och dataanalys.
Minst tre (3) års arbetslivserfarenhet av arbete med Data Warehouse-lösningar och relaterade dataplattformar.
Minst tre (3) års erfarenhet av kravhantering, verksamhetsanalys och dataanalys i komplexa IT- och verksamhetsmiljöer.
Flytande svenska i tal och skrift.
MeriterandeErfarenhet av utveckling i QlikSense.
Dokumenterad erfarenhet av att leda och fördela arbete till resurser i utvecklingsteam.
Erfarenhet av projektledning, tekniska workshops och lösningsorienterat tvärfunktionellt samarbete.
Erfarenhet av Jira, Confluence och agila metoder.
Vi erbjuderFast anställning hos Avaron AB
Tjänstepension
Friskvårdsbidrag på 5 000 kr per årSå ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-10 Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7821992-2026011". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Avaron AB
(org.nr 559175-4279), https://jobs.avaron.se
