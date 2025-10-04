Produktägare Data Analys (IT) med fokus plattform
2025-10-04
Beskrivning av sektionen "Data & Analys" samt uppdraget
Konsulten kommer tillhöra Data & Analysorganisationen hos vår kund. De är ca 50 anställda och konsulter som arbetar i 6 agila team. Från och med 1 september är Data & Analys en sektion där sektionschefen rapporterar till IT-direktören.
Data, analys och AI har stort fokus både inom verksamhet och IT. Vår kund ska bli en mer datadriven organisation vilket medför förändringar i teknik, arbetssätt och processer. Tekniska landskapet moderniseras, nu pågår initiativ för att ersätta ett gammalt warehouse till en modern Analysplattform i Azure. Analysplattformen består även av en modern on-prem lösning samt en Geodataplattform från Esri. Ytterligare modernisering kommer genomföras parallellt med utveckling av ny funktionalitet.
Beskrivning av uppdraget
Gruppen Data & Analys hos vår kund söker nu en Senior Produktägare på "Nivå 3" med intresse att vara med i uppbyggnaden av en ny analysplattform. Huvudfokus är att prioritera, koordinera och driva utvecklingen av plattformen så att den möter behoven de tekniska förmågor som organisationen har på ett effektivt sätt. Behoven kommer dels från de affärsbehov som ska lösas på Data & Analysplattformen, behovet att möjliggöra en effektiv förvaltning, samt från arkitekturella krav inom till exempel säkerhetsområdet.
Azure-delen av plattformen produktionssätts med start efter sommaren och sedan löpande under resten av året. Det finns redan moderna on-prem- och GIS-plattformar. AI-förmågan är dessutom under uppbyggnad. Produktägaren kommer ansvara för att tillsammans med övriga produktägare och teamen sätta en effektiv förvaltning med gemensamma strukturer över plattforms- och teamgränserna. Samarbete, koordinering och förändringsledning är mycket centralt i denna roll.
Konsulten ska vara självgående och samtidigt ha stort fokus på samarbete och koordinering, även vara driven i att ta fram och implementera lösningar, processer och rutiner.
Huvudfokus för Produktägaren kommer vara området för Data & Analysplattformen, men det kan tillkomma ytterligare område med mer verksamhetsnära koppling.
Uppdrag och ansvar:
Produktägaransvar för området Data & Analysplattformen
Produktägaren ska säkerställa att det finns rutiner, processer och arbetssätt som möjliggör en stabil och effektiv drift och förvaltning.
Tillsammans med övriga produktägare och team översätta verksamhetsbehov till tekniska förutsättningar.
I samråd med områdesarkitekt underhålla en roadmap för plattformens utveckling och ansvara för löpande prioritering av aktiviteter.
Leda utvecklingen i Data & Analysavdelningens plattformsteam, i synk med övriga teams genom sprint- och periodplanering.
Samverka inom teamet, mellan teamen och övriga IT.
Bidra till kompetensspridning inom gruppen.
Skallkrav:
Minst fem (5) års arbetslivserfarenhet som produktägare för data- och analysplattformar, eller som tex, teknisk projektledare, i införandeprojekt av sådana plattformar.
Minst ett (1) dokumenterat uppdrag som inkluderar införande av ny molnbaserad Data & Analysplattform. Specificera för uppdrag: roll, teknikstack
Minst ett (1) genomfört uppdrag som omfattar förvaltning av en lösning för data- och analys på Azure och/eller Microsoft Fabric. Med förvaltning avses löpande arbete med drift, underhåll och vidareutveckling av lösningen i produktionsmiljö.
Minst tre (3) års arbetslivserfarenhet av plattformsförvaltning inkluderande tex, LCM (Lifecycle Management), incidentprocesser, kostnadskontroll, informationssäkerhetfrågor
Minst ett (1) dokumenterat uppdrag där fler än ett utvecklingsteam arbetar i samma Data- & Analysplattform.
Minst ett (1) dokumenterat uppdrag som inkluderade ledning av utvecklingsarbete inom Data & Analys enligt agila arbetssätt.
Meriterande:
Minst ett (1) dokumenterat uppdrag där förändringsledning har varit en central del av arbetet.
Minst ett (1) dokumenterat uppdrag i offentlig sektor
Villkor och omfattning:
Detta är en visstidsanställning på heltid under perioden 20-okt-2025 - 31-okt-2026, hos NXT Interim Stockholm AB, med uppdrag hos vår kund.40 h per vecka och med option på förlängning. Vi tillämpar kollektivavtal.
Uppdraget möjliggör för närvarande både arbete på distans och på plats på kontoret på Kungsholmen i Stockholm. Dagar och tider för detta styrs efter behov i organisationen och efter vår kunds godkännande.Du behöver bistå med egen mobiltelefon.Vi tar ej emot underkonsulter på detta uppdrag
Låter detta som en intressant roll?
Sök redan i dag eller kontakta oss så berättar vi gärna mer. Vi behöver en ansökan inkluderat CV på svenska som matchar vår kunds krav. Kunden kan fatta beslut tidigare än sista ansökningsdatum, urval och intervjuer sker löpande.
Sista dag att ansöka är 2025-10-08
