Produktägare AI-plattform till Sveriges Radio
Sveriges Radio AB / Datajobb / Stockholm
2025-12-20
Sveriges Radios uppdrag är att sända radio i allmänhetens tjänst och vi har 7,4 miljoner lyssnare i veckan. Över hälften av befolkningen tar del av vårt utbud i någon form varje dag. Antingen i direktsänd linjär radio eller on-demand, i FM, på våra egna digitala plattformar eller hos andra aktörer. Vi erbjuder trovärdig kunskap, fördjupning, sällskap och förströelse. Att jobba på Sveriges Radio innebär därför att du, oavsett roll, är en värdefull del i ett viktigt uppdrag.
Vill du vara med och forma framtidens AI-plattform på Sveriges Radio? Vi söker en produktägare som kan leda arbetet med att etablera och vidareutveckla vår interna AI/ML-plattform. Rollen är central för att skapa långsiktiga lösningar som stödjer hela organisationen i att använda AI på ett säkert, effektivt och innovativt sätt.
Om rollen Idag består teamet AI-plattform av två konsulter som under drygt ett halvår har arbetat med att definiera och utveckla produkten. Som produktägare blir du den första anställda i teamet och får ett övergripande ansvar för att definiera och prioritera plattformens utveckling samt teamets arbete utifrån verksamhetens behov.
I rollen kommer du bland annat att:
- Samarbeta brett med utvecklingsteam och andra intressenter för att säkerställa att plattformen uppfyller komplexa krav inom teknik och säkerhet.
- Äga budgetramar och följa upp avtal kopplade till produktområdet och teamet.
- Driva arbetet med att etablera en robust, skalbar och användarvänlig AI-infrastruktur.
- Utforma en långsiktig plan och roadmap för plattformens utveckling.
Som produktägare ingår du i Produktledningen som är sammansatt av Produktägare, Product Manager och gruppchef. AI-plattform ingår i produktgruppen Utvecklarplattform tillsammans med Applikationsplattform (DevEx och Kubernetes), Cloud och Observabilitetsplattform, på IT-enheten.
Vi söker dig med
- Tidigare arbetslivserfarenhet som utvecklare / systemutvecklare.
- Erfarenhet av produktägarskap eller liknande roll inom IT utveckling.
- Erfarenhet av plattformsutveckling eller arbete med AI/ML-lösningar.
- Förmåga att förstå och översätta komplexa eller vaga behov till tydliga prioriteringar.
- God kommunikationsförmåga, grundläggande språkkunskaper i svenska tal och skrift, samt vana att samarbeta med många olika intressenter.
- Intresse för AI-teknologi och dess möjligheter och utmaningar.
- Intresse och fallenhet för ledarskap och trivs i täta samarbeten
- Ett positivt mindset och bjussig attityd! Vill vara med och bygga en kul arbetsplats där vi stöttar varandra och tillsammans skapar en god atmosfär.
Det är meriterande om du har:
- Kunskap om cloud native infrastruktur både publika och onprem.
- Erfarenhet av Kubernetes och containerteknik
- Förståelse för dataskydd och säkerhet
Vi tror på rätt attityd. Om du känner att du passar in hos oss, men kanske inte kan allt detta (än), tveka inte att söka - vi värdesätter din vilja att lära och växa.
Vi erbjuder:
- En möjlighet att bygga upp en helt ny plattform som blir en strategisk del av Sveriges Radios framtid.
- En arbetsmiljö med högt engagemang, samhällsnytta och fokus på innovation.
- Flexibelt arbetssätt med balans mellan kontor och distans.
Anställningsvillkor Tjänsten är en tillsvidareanställning, på heltid, med 6 månaders provanställning. Tillträde så snart som möjligt efter överenskommelse.
Vår grupp är delvis distribuerad i landet och samarbete sker dagligen via Teams. Vi föredrar dock att för denna tjänst att man är Stockholmsbaserad men kan i dialog finnas möjlighet till flexibilitet så länge man kan vara knuten till något av våra 25 radiohus i landet och du kan vara inne några dagar i veckan. Vi tror på kraften att ses tillsammans varför resor till Stockholm i detta fall kommer vara aktuellt minst 4 gånger / år.
Ansökan och kontaktuppgifter Sista ansökningsdag är den 12 januari 2026. Vi kommer nu ta lite julledighet och återkoppling sker från mitten/slutet av januari.
På Sveriges radio samlas medarbetare med olika bakgrunder, erfarenheter och perspektiv - något vi ser som en förutsättning för att skapa innehåll som är relevant, trovärdigt och tillgängligt för hela samhället. För att fortsätta bredda våra perspektiv och utvecklas som organisation ser vi varje rekrytering som en chans att växa.
Vi välkomnar alla att söka våra tjänster - men vill särskilt uppmuntra kvinnor att söka denna roll, då vi i dag har en överrepresentation av män inom IT-enheten.
Vid frågor om tjänsten: Kontakta Balázs Bodor, Tf Gruppchef för Utvecklarplattform på balazs.bodor@sr.se
Varmt välkommen med din ansökan!
Sveriges Radio är en del av Sveriges kritiska infrastruktur och har en viktig roll inom totalförsvaret. Vår verksamhet omfattas bland annat av regler om säkerhetsskydd och på grund av det genomförs en kontroll av kandidaten för många av tjänsterna i vår verksamhet innan anställning sker. För de tjänster som leder till deltagande i säkerhetskänslig verksamhet eller placering i säkerhetsklass innebär denna kontroll att säkerhetsprövning genomförs i enlighet med säkerhetsskyddslagen.
