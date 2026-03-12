Produktägare
Professional Galaxy är ett IT- och teknikkonsultbolag som tillhandahåller högspecialiserad kompetens inom IT, mjukvaruutveckling, SAP, inköp, elektronik och mekanisk konstruktion. Vi samarbetar med erfarna seniora experter och levererar strategiskt värdeskapande kompetens till några av Sveriges mest komplexa och analytiskt krävande projekt. Vårt fokus ligger alltid på hög kvalitet, professionalism och tydliga, mätbara resultat.
Vi söker nu en Produktägare hos vår kund.
Uppdragsbeskrivning I rollen som produktägare ansvarar du för att driva och samordna teamets leveranser för att möta våra kunders förväntningar såväl kortsiktigt som långsiktigt och nå affärens mål. Du kommer vara med och sätta kartan för vår utveckling och våra teknikval.
Som produktägare säkerställer du förberedande arbete för kommande programinkrement utifrån övergripande roadmap, samt ansvarar för att följa upp och kommunicera status och resultat till relevanta intressenter. I rollen vägleder du utvecklingsteamet mot måldriven utveckling och applikationsdrift med kontinuerliga snabba och skarpa leveranser utifrån ett effekt-, kostnads-, tids- och användarperspektiv.
Du kan stötta i tekniska vägval och säkerställer att den utvecklingen som teamet gör går att återanvända som en del av ett hållbart arbetssätt samt bidrar till en stabil generisk grund. Att skapa business case som underlag för vägval är en självklarhet för dig.
Ska-krav Kompetensnivå 3 (4-8 år). Konsulten ska ha minst 7 års erfarenhet av arbete som Produktägare eller motsvarande roll inom digital tjänsteutveckling. Konsulten ska ha minst 5 års erfarenhet av digitala tjänster där användare representerar en organisation eller extern aktör. Konsulten ska ha minst 5 års erfarenhet av att arbeta med utveckling eller förvaltning av inloggade digitala tjänster, exempelvis Mina sidor, kundportaler eller motsvarande självservicetjänster. Konsulten ska ha minst 5 års erfarenhet av att arbeta med användarfokuserad produktutveckling, design thinking och/eller journey maping. Konsulten ska ha minst 7 års erfarenhet av arbete i agila utvecklingsteam enligt Scrum eller motsvarande metodik. Konsulten ska ha minst 5 års erfarenhet av arbete i skalade agila arbetssätt som SAFe eller motsvarande. Konsulten ska ha minst 5 års erfarenhet av att samla in, analysera och prioritera behov från flera olika intressentgrupper, exempelvis verksamhet, utvecklingsteam och externa aktörer. Konsulten ska ha minst 3 års erfarenhet av digital tjänsteutveckling inom offentlig sektor eller annan större organisation med minst 1000 anställda. Flytande på svenska i både tal och skrift.
Bör-krav Dokumenterad erfarenhet av att ansvara för produktvision, roadmap och prioritering av produktbacklog i nära samarbete med utvecklingsteam. Dokumenterad erfarenhet av att formulera epics, user stories och acceptanskriterier för utvecklingsteam. Dokumenterad erfarenhet av att facilitera workshops eller andra former av behovsinsamling med verksamhet och användare. Dokumenterad erfarenhet av backlog-hantering i verktyg såsom Jira eller motsvarande. Dokumenterad erfarenhet av att samarbeta med andra team och produktägare i uppdrag där det finns beroenden mellan leveranser.
Omfattning : 100% Placeringsort: Solna Arbetsmodell: Distansarbete upp till 49% Uppdragsperiod: 2026-04-20 - 2027-04-16 + 3 månader Uppdragsform: Konsultuppdrag eller hyrköp
Sista dag att ansöka är 2026-03-16
