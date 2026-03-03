Produktägare
Uppragsbeskrivning
Vi söker nu en erfaren och driven Produktägare som får en nyckelroll i etableringen av kundens centrala logghanteringsplattform för både infrastruktur och applikationer. I rollen får du ansvar för kravbild, roadmap, prioriteringar och förvaltning - samtidigt som du leder den första projektfasen efter genomförd utredning och upphandling.
Som Produktägare blir du navet mellan verksamheten, IT, arkitektur, säkerhet och externa leverantörer. Du arbetar strategiskt och operativt för att säkerställa att lösningen uppfyller högt ställda krav på informationssäkerhet, regelefterlevnad och driftsäkerhet, och stöttar organisationen att nyttja loggar effektivt för uppföljning, incidenthantering och analys.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter
Vara produktägare för området central logghantering, med ansvar för backlog, roadmap och kontinuerliga förbättringar.
Leda första införandefasen som projektledare, inklusive planering, koordinering och uppföljning.
Samla in, strukturera och prioritera krav från verksamhet, IT-drift, utveckling och IT-säkerhet.
Säkerställa efterlevnad av relevanta regelverk (ex. NIS2, ISO 27001, intern säkerhetspolicy).
Driva och leda dialogen med externa leverantörer under upphandling och implementation.
Samarbeta med arkitekter, teknikspecialister och utvecklingsteam för att säkerställa rätt tekniskt införande.
Säkerställa att lösningen stödjer användarnas behov, har god dokumentation och tydliga processer.
Följa upp KPI:er, risker, kostnadsutveckling och nyttorealisering.
Vi söker dig som är strukturerad, initiativrik och har lätt för att skapa samarbete och engagemang. Du trivs i en roll där du leder, koordinerar och samtidigt arbetar nära tekniken. Du har god förståelse för IT-infrastruktur, applikationsloggar och informationssäkerhet.
Obligatoriska krav
Minst fem (5) års dokumenterad erfarenhet av arbete som Produkt Owner eller motsvarande ledande roll inom IT-utveckling eller IT-infrastruktur
Minst tre (3) års dokumenterad erfarenhet av att etablera eller vidareutveckla centrala plattformsförmågor (t.ex. logghantering, övervakning, backup, infrastruktur- eller säkerhetsplattformar)
Minst tre (3) års dokumenterad erfarenhet av kravinsamling, backlog-hantering och prioritering i större organisationer (+500 anställda) där arbetet bedrivs i samarbete med minst tre (3) olika intressenter/intressentgrupper (tex verksamhet, IT, externa leverantörer)
Minst fem (5) års dokumenterad erfarenhet av att driva tekniska initiativ eller införanden som omfattar minst tre (3) system samt integrationer och externa leverantörer
Minst två (2) års dokumenterad erfarenhet av att ta fram eller driva målarkitektur, roadmap och införandestrategi för plattforms- eller infrastrukturtjänster
Dokumenterad erfarenhet från minst två (2) uppdrag av arbete i IT-landskap som omfattar flera distribuerade och integrerade system, tredjepartssystem, hybridmoln eller motsvarande on-prem/moln-miljö samt samverkan med externa driftleverantörer
Meriterande
Minst två (2) års dokumenterad erfarenhet av arbete med central logghantering (t.ex. implementation, kravställning eller förvaltning av lösningar baserade på exempelvis Splunk, Elastic Stack (ELK), Microsoft Sentinel eller motsvarande)
Minst två (2) års dokumenterad erfarenhet av arbete med övervakning/monitorering (t.ex. applikations-, infrastruktur- eller säkerhetsövervakning) samt förståelse för samband mellan loggning, monitorering och incidenthantering
Minst två (2) års dokumenterad erfarenhet av arbete med backup- och återställningsförmåga i IT-miljöer som omfattar flera distribuerade och integrerade system och tredjepartssystem (t.ex. kravställning, strategi, RPO/RTO-definitioner, kontinuitetsplanering)
Erfarenhet från minst två (2) uppdrag inom regulatoriskt styrda verksamheter (t.ex. offentlig sektor, bank, försäkring eller annan säkerhetsklassad verksamhet)
Din ansökan
Låter rollen intressant och passande? Ansök i så fall omgående för vi intervjuar löpande och rollen kan tillsättas innan sista ansökningsdatum.
