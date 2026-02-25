Produktägare
2026-02-25
E.ON i Sverige är en del av den internationella energikoncernen E.ON SE med huvudkontor i Essen, Tyskland. Inom koncernen arbetar runt 70 000 personer i 17 länder. Runt om i Sverige arbetar runt 2100 engagerade medarbetare. Vårt nordiska huvudkontor finns i Malmö. I Sverige levererar vi el, värme och smarta energilösningar till drygt en miljon hushåll och företag. E.ON:s roll är att ta ansvar för och driva utvecklingen framåt, för att fler ska kunna ställa om. Med våra investeringar och våra kunders vilja att bidra arbetar vi för att fortsätta elektrifiera samhället och möta framtidens energibehov.
Vill du vara med och forma hur flexibilitet används i framtidens elsystem - både i Sverige och internationellt? Nu söker vi en Produktägare för SWITCH, E.ON:s plattform för handel med flexibilitet.
Vi befinner oss i en spännande fas där flexibilitet blir en allt viktigare del av ett robust och hållbart energisystem. SWITCH är nära kopplad till hur vi vill arbeta med flexibilitet framåt - hur vi möter marknaden, utvecklar nya lösningar och skapar värde för både nät och kunder. Här får du en nyckelroll i att sätta riktningen. Du blir en del av ett engagerat team som driver flexibilitetsutvecklingen inom E.ON, där du tillsammans med affärsutvecklare och utvecklingsteam utgör kärnan i SWITCH-arbetet.Om tjänsten
Som Produktägare har du det övergripande ansvaret för SWITCH ur ett tekniskt och produktstrategiskt perspektiv. Uppdraget omfattar typiska produktägaruppgifter såsom ansvar för förvaltning, budget, teknisk produktstrategi och utvecklingsbacklog. I samråd med Affärsutvecklare äger och vidareutvecklar du produktvision och roadmap. Du prioriterar backloggen utifrån värde, komplexitet och beroenden. I rollen ansvarar du även för den tekniska strategin, inklusive arkitektur, teknisk stack, skalbarhet och säkerhet, och säkerställer att teamet har rätt förutsättningar att bygga, testa och lansera i tid. En viktig del av arbetet är att driva kvalitet och användbarhet framåt, med fokus på UX, prestanda och stabilitet, samt att skapa intern samsyn med utvecklingsteam, design och andra nyckelfunktioner.
Du arbetar mycket nära vårt utvecklingsteam och sätter tydliga prioriteringar och ramar för deras arbete. Tillsammans med teamets affärsutvecklare ansvarar du för att plattformen utvecklas i linje med både tekniska förutsättningar och marknadens behov. Rollen innebär också att säkerställa intern förankring av strategiska vägval genom regelbundna avstämningar med en utpekad styrgrupp. Med många kontaktytor inom organisationen bidrar du till att skapa samsyn kring hur flexibilitet ska utvecklas och skalas.
Strategiska samarbeten, både nationellt och internationellt, är en naturlig del av uppdraget. I takt med ambitionen att skala upp SWITCH driver du tekniska dialoger kopplade till nya marknader och partnerskap. Det här är en roll för dig som trivs i en snabbrörlig miljö där vi bryter ny mark. Du är bekväm med att arbeta självständigt och ta ansvar även när förutsättningarna förändras. Samtidigt kan du skapa struktur som gör det lättare för andra att lyckas.
Dina erfarenheter
För att lyckas och trivas i rollen ser vi att du har:
Erfarenhet av att leda ett team inom teknisk produktutveckling, gärna på en uppskalningsresa
God affärsförståelse och vana att arbeta med budget och strategiska prioriteringar
Erfarenhet av arbete i energibranschen, allra helst med flexibilitetslösningar, är meriterande
Relevant teknisk utbildningsbakgrund, exempelvis civilingenjör inom energi, elektroteknik, systemvetenskap, datateknik, industriell ekonomi eller liknande
Som person är du trygg i att fatta beslut och driva vägval framåt, samtidigt som du värdesätter dialog och samskapande. Du har ett inkluderande arbetssätt och trivs i nära samarbete med både tekniska och affärsnära kollegor. Du trivs i en ombytlig miljö där du ständigt ställs inför nya utmaningar och ser förändring som en möjlighet att utveckla smartare och mer hållbara lösningar.
Hur är det hos oss?
Hos oss blir du en del av ett engagerat och nyfiket team där samarbete, kunskapsdelning och arbetsglädje är en självklar del av vardagen. Vi värdesätter psykologisk trygghet och vill skapa en miljö där alla känner sig trygga att bidra, utvecklas och vara sig själva. Du får möjlighet att växa tillsammans med ambitiösa kollegor och vara med och påverka hur framtidens elnät formas. Din chef, Lovisa, har ett ledarskap som präglas av tillit, utvecklingsfokus och ett lustfyllt arbetsklimat, där nyfikenhet, initiativ och lärande uppmuntras och där du får stöd att ta ansvar och testa nya idéer.
På E.ON arbetar vi aktivt med inkludering - det är avgörande för att driva energiomställningen framåt. Vi vill att just du ska känna dig välkommen! Vi strävar efter att skapa en trygg arbetsmiljö med meningsfulla arbetsuppgifter och goda möjligheter till utveckling. Vi fortsätter hela tiden att utmana oss själva för att skapa en välkomnande arbetsplats, där vi hoppas att du kommer att trivas.
Vi arbetar för ett mer hållbart energisamhälle, men det är minst lika viktigt att våra medarbetare har förutsättningar att värna om sin personliga hållbarhet. Vi erbjuder därför bra förmåner för att du ska må bra och ha god balans mellan arbete och fritid. Några av dessa är arbetstidsförkortning som är högre än branschens standard, hälsoförsäkring, fri sjukvård och mer därtill!
Varmt välkommen att söka och var med oss på vägen mot ett hållbart samhälle! Sista ansökningsdag är 4 mars.
För frågor om tjänsten, vänligen kontakta rekryterande chef:
Lovisa Bielke, lovisa.bielke@eon.se
För fackliga frågor, vänligen kontakta:
Unionen, Unionen.EED@eon.se
Akademikerna, Akademikerna@eon.se
Mattias Andolfsson, Ledarna, mattias.andolfsson@eon.se
