Produktägare
2026-01-22
Vill du ta nästa steg i din karriär och arbeta i gränslandet mellan affär och IT - där teknik, kundvärde och hållbar finans möts? Lantmännen Finans söker nu en affärsdriven Produktägare som vill bidra till utvecklingen av våra finansiella tjänster för framtiden. Rollen passar dig som har en teknisk bakgrund och som nu vill ta steget mot ett mer affärsnära ansvar där du får kombinera strategiskt tänkande med operativt driv.
Det här kommer du att göra
Som Produktägare hos Lantmännen Finans får du ett centralt ansvar för att driva och utveckla vår kortprodukt, Lantmännenkortet - ett betal- och kreditkort för kunder inom den gröna näringen. Du blir en nyckelperson i arbetet med att vidareutveckla produkten, tillhörande processer och system i linje med våra affärsmål.
I rollen arbetar du nära affär, IT och externa partners för att identifiera behov, omsätta affärskrav till tekniska lösningar och säkerställa att utvecklingen sker på ett hållbart och effektivt sätt. Du fungerar som en tydlig kravställare mot IT, är trygg i dialogen med utvecklare och har förmåga att översätta komplex teknik till affärsnytta.
Du följer upp och utvecklar produktens prestanda, leder och deltar i projekt samt bidrar till ökad automatisering och digitalisering av våra tjänster. Rollen innefattar även ansvar för att processer och arbetssätt uppfyller relevanta regelverk och interna rutiner.
Du arbetar tätt tillsammans med Produktansvarig för betal- och kreditkort, som ansvarar för det kommersiella produktägarskapet för Lantmännenkortet. Tjänsten är placerad på vårt huvudkontor i Stockholm och du rapporterar till Operativ chef på Lantmännen Finans.
Du har
- Erfarenhet av att driva projekt eller utvecklingsarbete inom finans, betalningar eller närliggande områden
- Stark teknisk förståelse och vana att omsätta affärsbehov till tekniska och processmässiga lösningar
- Erfarenhet av att arbeta nära IT, exempelvis som utvecklare, teknisk specialist eller i en roll med tydlig kravställning mot utvecklingsteam
- Erfarenhet av appar, självbetjäningstjänster och digitala kundresor
- Erfarenhet av samarbete med externa leverantörer
- Kännedom om relevant lagstiftning och regelverk inom finansområdet
- Mycket god förmåga att uttrycka dig på svenska och engelska, i tal och skrift
- Relevant akademisk utbildning
Du är
- Nytänkande och kreativ - du bidrar med nya perspektiv och hittar innovativa lösningar
- Resultatorienterad - du driver arbetet framåt och levererar med kvalitet
- Relationsskapande - du bygger förtroende och samarbetar effektivt med olika intressenter
- Strukturerad och duktig på att prioritera i en komplex vardag
- En lagspelare som gärna delar kunskap och bidrar till en stark teamkulturDet här är en roll för dig som vill ta klivet från teknik till produktägarskap - och samtidigt behålla den tekniska förståelsen som grund för att skapa verkligt affärsvärde.
Vad vi erbjuder dig
Lantmännen är en stor internationell koncern och har en unik bredd i vår verksamhet. Detta innebär att vi kan erbjuda utvecklingsmöjligheter med varierande inriktning för såväl specialister som generalister inom olika bolag och branscher i fler än 20 länder. Vi arbetar aktivt med intern rörlighet och vill bidra till att medarbetare utvecklas och känner engagemang varje dag. Together we reimagine the world of grain!
Låter det intressant?
Vi hoppas det! Du ansöker till tjänsten online, gärna så snart som möjligt men senast den 15/2. I din ansökan har du möjlighet att addera ditt CV eller LinkedIn-profil.
För en mer objektiv och inkluderande rekryteringsprocess tar vi inte emot personligt brev utan ber dig istället att besvara urvalsfrågor som är relevanta för tjänsten. I rekryteringsprocessen ingår både psykometriska tester och kompetensbaserade intervjuer, med syfte att främja en rättvis utvärdering för alla kandidater. På Lantmännen är det viktigt att alla har lika möjligheter till anställning och utveckling i koncernen.
Som slutkandidat kommer det att genomföras en bakgrundskontroll via vår leverantör ToFindOut. Har du frågor gällande tjänsten eller rekryteringsprocessen är du varmt välkommen att kontakta Talent Acquisition Specialist, Johanna Lindfors på johanna.leijon@lantmannen.com
Vi ser fram emot din ansökan!
Lantmännen är ett lantbrukskooperativ och norra Europas ledande aktör inom lantbruk, maskin, bioenergi och livsmedel. Vi ägs av 17 000 svenska lantbrukare, har 12 000 anställda, har verksamheter i ett 20-tal länder och omsätter 70 miljarder SEK på årsbasis. Med basen i spannmål förädlar vi åkermarkens resurser för ett livskraftigt lantbruk. Några av våra mest kända varumärken inom livsmedel är AXA, Kungsörnen, Scan, Korvbrödsbagarn, GoGreen, FINN CRISP och Bonjour. Vårt företag är grundat på kunskap och värderingar som har funnits i generationer hos våra ägare. Genom forskning, utveckling och verksamhet i hela värdekedjan tar vi tillsammans ansvar från jord till bord. Läs gärna mer påwww.lantmannen.se Ersättning
