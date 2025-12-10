Produktägare
A-Talent Tech Management Sweden AB / Civilingenjörsjobb / Stockholm Visa alla civilingenjörsjobb i Stockholm
2025-12-10
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos A-Talent Tech Management Sweden AB i Stockholm
, Sundbyberg
, Sollentuna
, Täby
, Ekerö
eller i hela Sverige
Produktägare inom Data & Analys - Långsiktigt konsultuppdrag med start i februari.
Vill du vara med och driva utvecklingen av ett strategiskt prioriterat område inom en stor svensk myndighet? Vi söker nu en senior produktägare som vill ta ett övergripande ansvar för att stärka datadrivenheten och utveckla organisationens arbete med data, BI och AI. Uppdraget är långsiktigt och sträcker sig över flera år, med start i februari. Uppdraget är till viss del hybrid men två dagar i veckan kommer konsulten att behöva vara på något av kunds kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö eller Luleå.
Om uppdraget
Du kliver in i ett utvecklingsområde där data ses som en strategisk resurs och där moderna arbetssätt och tekniker - som AI/ML, datastyrning och BI - står i centrum. Området består idag av tre leveransområden:
Data - styrning och tillgängliggörande
BI - uppföljning och analys
AI - avancerad analys
Arbetet bedrivs i tvärfunktionella team i en virtuell organisation, med både verksamhet och IT representerade. Totalt består området av cirka 30 personer, och ytterligare tillväxt är planerad.
Som produktägare får du den samlade riktningen för utvecklingsområdet - strategiskt, taktiskt och operativt. Du prioriterar, skapar förutsättningar och leder arbetet så att leveransområdena kan nå sina mål.
Dina huvudsakliga ansvarsområdenSätta riktning, prioritera och säkerställa leverans i alla tre leveransområden.
Stötta och arbetsleda produktägare samt funktioner som jurister, verksamhetsutvecklare och arkitekter.
Kommunicera mål, börlägen och färdplan - och skapa förankring brett i organisationen.
Driva kompetenshöjande insatser och tydliggöra värdet av datadriven utveckling.
Ta fram och förankra budget- och planeringsunderlag, hantera remisser, följa upp status och rapportera kontinuerligt.
Leda återkommande möten och säkerställa intern och extern samverkan.
Uppdraget kräver säkerhetsklassning, vilket i sin tur kräver svenskt medborgarskap.
KravprofilMinst 10 års erfarenhet som produktägare eller i liknande ledande roller inom utvecklingsverksamhet, varav minst 5 år som produktägare.
Aktuell och dokumenterad erfarenhet (de senaste fem åren) av ledande arbete inom datastyrning, BI och avancerad analys.
Starkt utvecklings- och verksamhetsfokus, med förmåga att driva komplexa frågor i en större organisation.
Utmärkt kommunikativ förmåga och trygghet i att presentera för olika målgrupper.
Stor vana vid att arbeta strategiskt, taktiskt och operativt parallellt.
Låter det intressant?
Låter det intressant är du välkommen att söka tjänsten. Tillsättning kommer ske löpande så vänta inte med din ansökan! Vid eventuella frågor, kontakta ansvarig Johanna Nilsson på johanna.nilsson@atalent.se Ersättning
Månadslön - Fast lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare A-Talent Tech Management Sweden AB
(org.nr 556681-7143), https://www.atalenttech.se/ Arbetsplats
A-Talent Tech AB Jobbnummer
9637881