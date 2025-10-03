Produktägare
Migrationsverket, Huvudkontor, Digitaliserings- och utvecklingsavdelningen / Datajobb / Malmö Visa alla datajobb i Malmö
2025-10-03
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Migrationsverket, Huvudkontor, Digitaliserings- och utvecklingsavdelningen i Malmö
, Mölndal
, Göteborg
, Linköping
, Norrköping
eller i hela Sverige
På Migrationsverket arbetar vi med en av vår tids stora samhällsfrågor - migrationen. Totalt är vi cirka 6 000 personer här, och vi har ett ovanligt viktigt jobb!
Migrationsverket har inlett en digitaliseringsresa.
Gamla system ska avvecklas och nya utvecklas och implementeras samtidigt som vi måste hålla gamla system igång med hög driftsäkerhet. Vi satsar på vår digitaliseringsverksamhet och söker nu en produktägare med erfarenhet inom mjukvaruutveckling som vill vara med på resan! Din placering blir i Malmö.
I den här rollen kommer du att:
Skapa kortsiktiga och långsiktiga roadmaps och sätta en vision för produkterna inom ditt område.
Säkerställa att produktmål är framtagen och tydligt kommunicerad.
Samla in och sammanställa behov från användarna som omsätts i tekniska lösningar.
Samla in och analysera feedback från kunder, användare och andra intressenter. Tydligt definiera och kommunicera produktkrav till utvecklingsteamet.
Ansvara för produktens backlog i Jira, inklusive prioritering av funktioner och krav.
Ansvara för uppföljning inom produkternas ekonomiska ram, både gentemot utvecklingsteamen och gentemot övriga intressenter.
Kommunicera med intressenter inom verksamhet, IT och externa parter.
Följa upp leveranser och hålla kontinuerlig kontakt med externa och interna intressenter.
Samarbeta tätt med övriga produktägare/produktansvarig, förvaltningsledare, processledare, scum-master, utvecklare, UX-designers, kravare och testare för att leverera högkvalitativa lösningar
Samarbeta med enhetschef, objektägare m.fl. för övergripande produktriktning & vision.
Den här beskrivningen passar in på dig som person:
Vi ser gärna att du är en prestigelös och utvecklingsorienterad ledare med ett stort driv, positivitet, effektivitet och beslutsamhet. Du ser hela verksamhetens bästa i agerande och beslut. Du tänker strategiskt och har ett brett perspektiv på frågor. När förutsättningar och mål ändras har du inga problem med att ändra inriktning och anpassa dig.
Som person är du engagerad och gillar att samarbeta med andra och har lätt att skapa och bibehålla professionella relationer. I möten lyssnar och kommunicerar du på ett konstruktivt sätt och kan lösa konflikter och anpassa dig till situationen.
Du som söker har:
Utbildning på högskolenivå alternativt motsvarande förvärvad yrkeserfarenhet som arbetsgivaren bedömer relevant för rollen.
Minst 4 års aktuell yrkeserfarenhet som produktägare, produktledare eller förvaltningsledare inom mjukvaruutveckling i komplexa större organisationer.
God kommunikativ förmåga och uttrycker dig väl i tal och skrift på svenska och engelska.
God analytiskt förmåga och löser komplexa frågor.
Svenskt medborgarskap
Det är meriterande om du har:
Erfarenhet av att arbeta i en central roll med många olika intressenter och kravställare i en större komplex organisation.
Erfarenhet av arbete enligt agila metoder och principer
God teknisk förståelse och förmåga att kommunicera tekniska termer till olika intressenter
Erfarenhet av att ta fram beslutsunderlag och hålla presentationer, muntliga såväl som skriftliga.
Det här är vårt erbjudande till dig:
Vi vill att du ska känna att du utvecklas och erbjuder möjligheten att gå kurser och besöka konferenser. Du får ett omväxlande arbete där du kan påverka utvecklingen av våra tekniska lösningar, samtidigt som du kommer att knyta an många nya kontaktytor. Vi tycker det är viktigt att våra medarbetare kan kombinera arbets- och privatliv på ett så flexibelt sätt som möjligt och erbjuder möjligheten att kombinera jobb på kontoret med arbete hemifrån. Resor kan förekomma.
Upplysningar
Placeringsort: Malmö
Arbetstid: Kontorsarbetstid (flextid).
Tjänsten: Heltid, tillsvidareanställning med provanställning.
Tillträde: enligt överenskommelse.
Läs mer om hur det att arbeta med IT på Migrationsverket här och om våra förmåner här.
Säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) kommer att genomföras. Utifrån detta ställs krav på svenskt medborgarskap. Anställningen förutsätter en godkänd säkerhetsprövning.
Vill du veta mer?
Om du har frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta rekryterande chef, kontaktuppgifter finns nedanför annonsen.
För frågor om rekryteringsprocessen kan du kontakta rekrytering@migrationsverket.sePubliceringsdatum2025-10-03Så ansöker du
Välkommen med dina ansökningshandlingar senast den 26 oktober 2025. Vi tar emot din ansökan via vårt rekryteringssystem.
_________________________________________________________________________________________________________
Om rekryteringsprocessen
För oss är det viktigt att all kompetens på arbetsmarknaden tillvaratas. Vi välkomnar därför alla sökande och strävar efter en jämn könsfördelning och mångfald. Som statlig myndighet rekryterar vi efter förtjänst och skicklighet. På https://www.arbetsgivarverket.se/jobba-statligt/fragor-och-svar/Hur-ser-rekryteringsprocessen-ut-for-statliga-jobb/
kan du läsa mer om vad det innebär.
Vi använder urvalsfrågor under ansökningen. Besvara dem så utförligt du kan eftersom dina svar har betydelse för om du är kvalificerad att gå vidare i rekryteringen eller inte. I vissa rekryteringar använder vi också tester för att bedöma hur väl din skicklighet stämmer överens med tjänsten du söker. Vid en eventuell intervju kan du även få svara på frågor kopplat till säkerhet.
Vill du komma i kontakt med fackliga företrädare finns kontaktuppgifter till Saco-S, Seko och ST längst ned på sidan "Lediga jobb och intresseanmälan" på migrationsverket.se: https://www.migrationsverket.se/Om-Migrationsverket/Jobba-hos-oss/Lediga-jobb-och-intresseanmalan.html
För att arbeta på Migrationsverket behöver du ha rätt att vistas och arbeta i Sverige på någon av dessa grunder: svenskt medborgarskap (krav för vissa tjänster), nordiskt medborgarskap, EU-medborgarskap eller permanent uppehållstillstånd.
Om du har skyddade personuppgifter, eller annan information som du själv bedömer som skyddsvärd, ska du kontakta rekrytering@migrationsverket.se
innan du gör din ansökan så berättar vi mer om våra säkerhetsrutiner. https://www.migrationsverket.se/om-migrationsverket/jobba-hos-oss/lediga-jobb/fragor-och-svar-om-att-soka-jobb-hos-oss.html#svid12_6ac04684195a004dfdb2c7
Migrationsverkets rekryteringar sker helt i vår egen eller upphandlade leverantörers regi. Vi ber därför om att inte få telefonsamtal och mejl från rekryteringsföretag och annonsförsäljare. Ersättning
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "3.3.1-2025-13504". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Migrationsverket
(org.nr 202100-2163) Arbetsplats
Migrationsverket, Huvudkontor, Digitaliserings- och utvecklingsavdelningen Kontakt
Marlene Öhlund 010-2034300 Jobbnummer
9539125