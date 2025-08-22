Produktägare
2025-08-22
Har du erfarenhet av CAD och ett genuint intresse för dokumenthantering? Vi på Adtollo letar nu efter en driven och teknikintresserad person för rollen som produktansvarig inom vårt område Dokumenthantering, med fokus på att utveckla och förbättra vår mjukvara Chaos Desktop.
Hos Adtollo blir du en del av ett härligt och familjärt team. Vi arbetar i en välkomnande atmosfär på vårt toppmoderna kontor, där du alltid har nära till dina kollegor. Vi erbjuder även flexibilitet, med möjlighet att anpassa dina arbetstider och arbeta hemifrån vid behov.
Du erbjuds
Ett stimulerande arbete med möjlighet att påverka din roll som produktansvarig.
Möjligheter till distansarbete.
Flexibel arbetstid.
En öppen kultur där man behandlar varandra med respekt och medarbetarna värderas högt.
Dina arbetsuppgifter
Produktansvaret innebär att du leder utvecklingen av Adtollos dokumenthanteringsprodukter. Du kommer arbeta mot bygg- och infrastrukturbranschen, med särskild inriktning på tekniska konsulter och fastighetsförvaltning.
Som en del av ett mindre företag kommer du att delta i en bred roll, där du får möjlighet att påverka och utföra en mängd olika uppgifter. Du kommer att ha kundkontakt med fokus på att förstå och hjälpa våra kunder att lösa deras utmaningar.
Exempel på arbetsuppgifter kommer vara:
Driva produktutvecklingen framåt och identifiera nya möjligheter.
Vara delaktig som säljstöd, inklusive delta i möten och demonstrationer för att visa produkternas funktioner och fördelar samt samla upp behov.
Hjälpa kunder med support på produkterna tillsammans med teamet.Erfarenheter
Du har arbetat med CAD i byggprojekt. Vi ser gärna att du visar ett stort teknikintresse, särskilt inom byggbranschen och vill bidra med din kunskap och erfarenhet från branschen.
Vi ser gärna att du har erfarenhet av:
AutoCAD
Meriterande om du har erfarenhet av:
Chaos Desktop
ProjectWise
SharePoint
Microstation
Allmän erfarenhet av dokumenthantering
Övrig information
Start: Enligt överenskommelse. Tjänsten kan tillsättas omgående.
Omfattning: Heltid.
Placering: Adtollos kontor i centrala Stockholm.Kontaktuppgifter för detta jobb
För frågor om tjänsten, kontakta Klara Zetterberg på klara.zetterberg@decerno.se
Skicka din ansökan med cv och personligt brev till ansokningar@adtollo.se
och märk ämnesraden med Produktansvarig Chaos Desktop.
Företagsinformation
Vi på Adtollo är programvaruleverantörer för samhällsbyggare. Vi utvecklar programvara för dig som arbetar inom projekt-, ritnings- och dokumenthantering, beräkningsuppdrag inom CAD, mätning, och anläggningsprojektering. Vi är ett familjärt bolag med högt till tak där det är lätt att trivas, det syns på de höga betyg vi får i våra medarbetarundersökningar. Vi sitter i fräscha lokaler centralt i Vasastan i Stockholm. Ibland åker vi på resor runtom i världen för konferenser och studiebesök, och utöver det har vi ett förmånligt pensionsavtal samt ett generöst friskvårdsbidrag. Adtollo ingår i den börsnoterade koncernen Addnode Group AB.
Vi hoppas att du vill bli en av oss. Välkommen att skicka in din ansökan!
