Produktägare - Linköping
Rasulson Consulting AB / Kulturjobb / Linköping Visa alla kulturjobb i Linköping
2025-09-22
, Mjölby
, Åtvidaberg
, Finspång
, Motala
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Rasulson Consulting AB i Linköping
, Mjölby
, Finspång
, Motala
, Norrköping
eller i hela Sverige
Produktägare - Digital arbetsplats (Microsoft 365)
Rollbeskrivning
Vi söker en senior Produktägare med fokus på den digitala arbetsplatsen baserad på Microsoft 365-ekosystemet. Rollen innebär ett helhetsansvar för att vidareutveckla och förvalta digitala tjänster som skapar en modern, effektiv och säker arbetsmiljö för organisationens medarbetare.Publiceringsdatum2025-09-22Dina arbetsuppgifter
Ansvara för helhetslösningen inom Microsoft 365 (Teams, SharePoint, OneDrive m.fl.)
Säkerställa att tjänster och lösningar stödjer verksamhetens behov och mål
Prioritera och driva utveckling i nära samarbete med verksamheten och IT
Arbeta enligt agila principer och driva backloggar på ett strukturerat och målstyrt sätt
Fungera som brygga mellan verksamhet och teknik med fokus på användarvänlighet, nytta och långsiktig förvaltningKvalifikationer
Minst 8 års erfarenhet som produktägare eller liknande roll
Gedigen erfarenhet av Microsoft 365-ekosystemet, inklusive Teams, SharePoint och OneDrive
Erfarenhet från arbete i större organisationer och komplexa miljöer
Vana av agila arbetssätt och backlogghantering
Mycket god kommunikativ förmåga och förmåga att översätta verksamhetens behov till digitala lösningar
Meriterande
Erfarenhet av ledarskap i utvecklings- eller förändringsprojekt
Kunskap inom säkerhets- och efterlevnadsfrågor kopplade till Microsoft 365
Start/Längd
Start: November 2025
Längd: 12 månader (möjlighet till förlängning)
Plats
Linköping (på plats)
Om Rasulson Consulting
Rasulson Consulting är ett specialiserat bemannings- och rekryteringsföretag inom IT-sektorn. Vi samarbetar med både etablerade teknikbolag och innovativa startupföretag för att erbjuda attraktiva karriärmöjligheter för dig som vill utvecklas inom digitalisering och IT. Genom vår djupa tekniska kompetens och vårt omfattande nätverk matchar vi rätt konsult med rätt uppdrag - snabbt och träffsäkert. Hos oss får du personlig rådgivning, kontinuerlig återkoppling och möjlighet att ta nästa steg i din karriär. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Rasulson Consulting AB
(org.nr 559322-0733)
582 19 LINKÖPING Kontakt
Yahyo Said yahyo.said@rasulson.com 076 310 18 26 Jobbnummer
9521104