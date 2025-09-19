Produktägare - Digital arbetsplats
Vi söker en erfaren Produktägare för Digital arbetsplats till ett spännande konsultuppdrag hos vår kund i Linköping.
I rollen får du möjlighet att ta ett helhetsansvar för organisationens digitala arbetsplats baserad på Microsoft 365-ekosystemet. Uppdraget passar dig som är van att arbeta i komplexa miljöer, har stark kommunikativ förmåga och drivs av att skapa användarvänliga och värdeskapande lösningar.Dina arbetsuppgifter
Ansvara för att vidareutveckla och förvalta kundens digitala arbetsplats.
Ta ett helhetsgrepp över lösningar inom Microsoft 365 (Teams, SharePoint, OneDrive m.fl.).
Säkerställa att digitala tjänster stödjer verksamhetens behov och mål.
Prioritera och driva utveckling i nära samarbete med verksamheten och IT.
Arbeta enligt agila principer med tydlig målstyrning.
Fungera som brygga mellan verksamhet och teknik, med fokus på användarvänlighet och långsiktig förvaltning.Kvalifikationer
Skall-krav:
Minst 8 års erfarenhet av produktägarskap eller liknande roller.
Dokumenterad erfarenhet av Microsoft 365-ekosystemet, inklusive Teams, SharePoint och OneDrive.
Vana av att arbeta i större organisationer och driva utveckling i komplexa miljöer.
Erfarenhet av agila arbetssätt, backloghantering och prioritering.
Mycket god kommunikativ förmåga i tal och skrift.
Meriterande:
Erfarenhet av förändringsledning kopplat till digitala arbetsplatser.
Kunskap om säkerhets- och compliancefrågor inom Microsoft 365.
Tidigare arbete inom samhällsviktig verksamhet eller offentlig sektor.Anställningsvillkor
Start: November 2025
Längd: 12 månader, med möjlighet till förlängning
Omfattning: Heltid, 40 timmar/vecka
Placering: Linköping, på plats
Detta är ett konsultuppdrag. Du blir anställd av oss och uthyrd till kund.
Vi arbetar löpande med urval och presentation av kandidater. Vänta därför inte med att skicka in din ansökan. Ett uppdaterat CV där det tydligt framgår att du uppfyller skall-kraven är en förutsättning för att kunna bli aktuell för rollen.
Q har kollektivavtal och är medlem i branschorganisationen Almega, Tech Sverige samt i Svenskt Näringsliv. Företaget erbjuder interims- och rekryteringslösningar inom branscherna IT, teknik, administration, ekonomi, industri samt lager/logistik med personallösningar inom olika befattningsnivåer.
