Produkt och tjänsteansvarig inom applikationsdrift i Sundsvall
Försäkringskassan / Datajobb / Sundsvall Visa alla datajobb i Sundsvall
2025-12-26
, Timrå
, Mark
, Härnösand
, Nordanstig
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Försäkringskassan i Sundsvall
, Kramfors
, Hudiksvall
, Ljusdal
, Sollefteå
eller i hela Sverige
Varje år fattar Försäkringskassan 21 miljoner beslut som påverkar människors liv och hela samhället. Vi betalar ut cirka 260 miljarder kronor varje år. Det är allas skattepengar vi har hand om. Det är ett stort ansvar. Därför tänker vi nytt och använder den senaste tekniken för att förenkla och förbättra, utveckla och leverera it-tjänsterna för den svenska socialförsäkringen. Välkommen till en av Sveriges största IT-avdelningar.
Produktområde it applikationsdrift ansvarar för tjänsteutveckling och drift av applikationer för Försäkringskassan och andra myndigheter. Vi levererar kostnadseffektiva, säkra it-tjänster med hög tillgänglighet och kapacitet.
Vi befinner oss mitt i en förändringsresa mot en produktcentrisk organisation där behovet av våra tjänster, inom Försäkringskassan samt mot övriga myndigheter ökar.
Nu växer vi och söker två produkt och tjänsteansvariga som vill bidra till att vidareutveckla och effektivisera våra leveranser, säkerställa en stabil drift och skapa ännu bättre förutsättningar för en säker it-miljö. Hos oss får du en spännande möjlighet att arbeta med nya tekniker och moderna arbetssätt.
Produktutveckling, ledarskap, containerteknik, open source
Du kommer att tillhöra ett av våra produktteam som ansvarar för produkter och tjänster där hög samarbetsförmåga är avgörande, samtidigt som du är driven och kan arbeta självständigt.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter innebär att du har ett operativt ansvar för våra produkter och tjänster samt en ledande roll inom våra drift och förvaltningsteam. Det innebär ansvar för livscykelhantering och effektivisering av befintliga lösningar samt att leda införanden av nya system utifrån verksamhetens behov. Du kommer arbeta med förstudier, upphandlingar, tekniska införanden och andra liknande arbetsuppgifter.
Ditt arbete präglas av ett helhetsperspektiv, där du utgår från verksamhetens behov och du kommer att jobba med en färdplan på både operativ- och strategisk nivå. Vilket innebär att du behöver ha ett agilt arbetssätt, kunna prioritera och känna dig trygg i att fatta beslut.
Det här är en roll där du hela tiden lär dig nya saker och får utmana dig själv. Vi stödjer din utveckling och ger dig möjlighet att växa i din karriär samt utveckla din tekniska kompetens och ledarskapserfarenhet.
Tjänsten innebär att du hanterar sekretessbelagda uppgifter vilket ställer höga krav på rätt hantering. Därför är det viktigt att du som ska arbeta hos oss har högt säkerhetsmedvetande.
Det är ett jobb för dig som vill vara med och ta ansvar.
Vi söker dig som
• har högskoleexamen eller erfarenheter och kvalifikationer som kan prövas likvärdiga
• har flerårig arbetslivserfarenhet inom en storskalig it organisation
• har arbetslivserfarenhet av planering och resurshantering
• har erfarenhet av leverantörsstyrning eller samverkan med externa parter
• har arbetslivserfarenhet från en ledande roll inom ett agilt team med prioritering utifrån backlog/färdplan
• agerar på eget initiativ och tar ansvar för att nå goda resultat
• samarbetar effektivt med andra för att nå gemensamma mål
• har ett systematiskt och noggrant arbetssätt
• har god kommunikativ förmåga, i tal och skrift
• har goda kunskaper i svenska och engelska, i tal och skrift.
Det är meriterande om du har
• specialistkompetens och sakkunskap inom OpenSource
• erfarenheter inom upphandling
• erfarenhet inom ekonomi, budget eller prognosarbete
• arbetat som produktägare eller motsvarande.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.Publiceringsdatum2025-12-26Övrig information
Två tjänster, tillsvidare, heltid, med tillträde enligt överenskommelse. Provanställning kan bli aktuellt. I enlighet med Försäkringskassans riktlinje för säkerhet genomförs bakgrundskontroller i denna rekrytering. Placeringsort: Sundsvall.
Vill du veta mer om Försäkringskassan som arbetsgivare? Besök fk.se/jobbahosossKontakt
Chef: Pierre Pettersson, 010-112 83 05 eller Fredrik Norrström, 010-112 10 43 (för frågor om tjänsten). HR-specialist: Hanna Fransson, hanna.fransson@forsakringskassan.se
, 010-113 44 55 (för frågor om rekryteringsprocessen). Fackliga representanter är för ST Marie Nordenfjäll, Saco-S Ann Wiström, Seko Eliza Grundström. Dessa nås via vår växel 08-786 90 00.Så ansöker du
Välkommen med din ansökan senast den 18 januari. Ladda gärna upp dina examensbevis, betyg och intyg i samband med din ansökan.
Har du skyddade personuppgifter eller ingen tillgång till bank-id ringer du den HR-specialist som finns namngiven i annonsen så får du hjälp med att skicka in din ansökan.
Vi ska i allt vi gör, agera med utgångspunkt i principen om alla människors lika värde, rättssäkerhet och med god service. Ersättning
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-18 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Försäkringskassan
(org.nr 202100-5521), http://www.forsakringskassan.se/omfk/jobba_hos_oss Jobbnummer
9663829