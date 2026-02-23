Produkt/Elingenjör rekryteras till Wedholms AB
2026-02-23
Vill du arbeta nära tekniken, äga hela processen och bidra till nästa generations hållbara kylsystem för mjölkylningstankar? Hos Wedholms AB får du kombinera produktutveckling, el-konstruktion och problemlösning i en miljö som präglas av innovation, entreprenörskap och 125 års ingenjörskunnande.
Om rollen
Som Produkt-/Elingenjör hos Wedholms AB får du en nyckelroll i utvecklingen av företagets världsledande CO2-baserade mjölkkylningslösningar. Här arbetar du både praktiskt och tekniskt nära produkten och är med från idé till implementering samtidigt som du stöttar serviceorganisationen och våra kunder i fält.
Du blir en del av ett litet, kompetent team i Nyköping, med nära samarbeten inom hela koncernen (Sverige, Polen, Finland och Tyskland). Rollen är bred och varierad, perfekt för dig som trivs med att ta ansvar, driva arbetet framåt och hitta smarta lösningar, samtidigt som du har ett team som stöttar dig när det behövs.
Exempel på arbetsuppgifter:
Utveckling av el-ritningar, el-scheman och installationsunderlag för nya och befintliga produkter.
Teknisk felsökning och support i nära dialog med service och tekniker ute i fält.
Skapa tekniska manualer, produktionsunderlag och dokumentation enligt gällande regelverk och i nära samarbete med leverantörer.
Delta i produktutvecklingsprojekt med huvudfokus på el/automation och driva egna projekt från idé till produktion.
Stödja produktionen i Polen avseende el/automation och säkerställa kvalitet, funktion och effektiviseringar.
Bidra i utbildningsinsatser inom teknik för interna team, kunder och serviceorganisation.
Är det här du?
Vi söker dig som brinner för teknik, är praktiskt lagd och trivs i en miljö där du får ta ansvar, fatta beslut och vara nära både produkt och kund. Du gillar problemlösning, tar egna initiativ och ser helheten från konstruktion till funktion i verkligheten.
Vi tror att du har:
Högskoleingenjörsutbildning inom el, automation, maskin eller likvärdig bakgrund (alternativt elektriker + YH inom konstruktion).
Cirka 5 års erfarenhet från el-konstruktion, mekanisk konstruktion, industriell kyla, styr & regler eller automationsnära miljöer.
Erfarenhet av att skapa el-scheman samt förståelse för regelverk inom el/installation.
God förståelse för industriell tillverkning och tekniskt dokumentationsarbete.
Vana av el-ritningsprogram (gärna SolidWorks Electrical).
Obehindrad svenska och engelska - engelska är koncernspråket.
B-körkort.
Meriterande:
Erfarenhet av fältarbete, fältprovning eller service nära kund.
Erfarenhet av att skriva manualer eller arbeta i testmiljö.
Att du kan polska eller tyska.
Du kommer trivas i den här rollen om du är praktiskt lagd och verkligen tycker om att arbeta nära tekniken. Du har ett naturligt öga för struktur och arbetar analytiskt, vilket gör att du snabbt hittar lösningar även i mer komplexa situationer. Samtidigt är du självgående och vågar ta initiativ när du ser något som behöver förbättras eller drivas vidare. Du är prestigelös och samarbetar gärna med andra funktioner i organisationen samt att du vet att de bästa resultaten skapas tillsammans och att ett öppet och nyfiket arbetssätt bygger både kvalitet och arbetsglädje. Vi lägger stor vikt på personliga egenskaper i denna rekrytering.
Varför Wedholms? - En arbetsplats att växa i
Wedholms AB är ett svenskt industriföretag med 125 års erfarenhet av innovation inom hållbar kylteknik för livsmedelsindustrin. Här får du arbeta med unik CO2-baserad kylteknologi där företaget ligger i absoluta framkanten av branschens gröna omställning till naturliga köldmedier.
Som medarbetare blir du en del av en lösningsorienterad organisation med snabba beslutsvägar, stort förtroende och mycket frihet i vardagen. Här får du möjlighet att påverka hela produktkedjan och arbeta i en internationell miljö med koncernbolag i fyra länder. Wedholms befinner sig i en stark tillväxtfas och gör betydande investeringar för framtiden, med ett långsiktigt fokus på teknisk utveckling och hållbar innovation.
Kulturen präglas av entreprenörskap, ansvarstagande och nyfikenhet, och du samarbetar nära både produktutvecklingschef, VD och serviceorganisationen. Hos Wedholms får du goda möjligheter att utvecklas vidare inom produktutveckling, automation, konstruktion eller projektledning beroende på var du vill ta din karriär.
Intresserad?
Skicka in din ansökan redan idag, vi intervjuar löpande. I denna rekrytering samarbetar Wedholms med Jefferson Wells, vill du veta mer om tjänsten kontakta rekryteringskonsult Hanna Lindeberg hanna.lindeberg@jeffersonwells.se
Öppen för alla
