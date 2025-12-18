Produkt demonstratör / säljare till förbokade möten sökes!
AquaClean Tech Sverige AB / Säljarjobb / Kungsör Visa alla säljarjobb i Kungsör
2025-12-18
, Köping
, Arboga
, Hallstahammar
, Eskilstuna
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos AquaClean Tech Sverige AB i Kungsör
Produkt demonstratör / säljare till förbokade möten sökes!
Vi söker dig som vill utvecklas hela tiden i ditt arbete, där du är villig att ta nya kliv i din karriär, jobba utan lönetak och har möjlighet att få otroliga löner!
Om något av detta stämmer in på dig eller kanske till och med alla så har du hittat helt rätt!
Vi är ett företag som expanderar och söker nya säljare runtom i hela Sverige.
Vi jobbar med direktförsäljning där du besöker kunden och visar upp produkten och säljer på plats.
Detta jobb är det perfekta första sälj-jobbet med tanke på att vi har en grundlön på 27450:- samt provision för allt man säljer. Vi har individuella säljtävlingar varje månad så som resor, prylar osv!
Vem söker vi?
• Du är drivande i ditt arbete
• Du har social kompetens
• Du har viljan att utvecklas i din roll som säljare
• Du är driven att klättra i karriärstegen
Vad erbjuder vi?
• Kontinuerlig utbildning av våra försäljningschefer samt kontorschefer
• Man har alltid betalt för allt man gör, både provision och fast del
• Grundlön på 27450:-
• Du jobbar på egen ort där du alltid utgår från ditt eget hem
• Du bestämmer själv hur stort område du vill arbeta i
• En bokningsavdelning som bokar våra besök åt dig vilket innebär att du jobbar på förbokade kundbesök där du alltid är välkommen
De krav vi har är:
• Att du har B-körkort
• Att du har tillgång till bil att använda i arbetet
• Att du kan det svenska språket flytande i tal och skrift
Vi på Aquaclean Tech AB vet att vi kan hjälpa dig att nå din maxpotential gällande försäljning och även få en flygande nystart eller omstart på din säljkarriär! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-24
E-post: rekryteringuppsala@robocleansverige.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare AquaClean Tech Sverige AB
(org.nr 556627-7926)
Trunstavägen 37 (visa karta
)
736 30 KUNGSÖR Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Kontorsansvarig
Natasha Francis rekryteringuppsala@robocleansverige.se 0767000702 Jobbnummer
9654045