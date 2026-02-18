Productions ingenjör- Batteri- och motorproduktion
Vi söker en erfaren Manufacturing Engineer till vår klients verksamhet inom batteriteknik, fordonsindustri och elektroniktillverkning. Rollen kräver full närvaro på plats i Skövde samt mycket god kommunikationsförmåga på svenska, då du dagligen samarbetar med produktion, kvalitet, teknik och ledning.
Om rollen
Som Manufacturing Engineer ansvarar du för att optimera produktionsprocesser, driva kontinuerliga förbättringar och säkerställa stabil och effektiv tillverkning med hög kvalitet. Rollen är operativ och nära produktionen, med ansvar från framtagning av M-BOM till optimering av End-of-Line-testning och processautomation.Publiceringsdatum2026-02-18Dina arbetsuppgifter
Leda och implementera förbättringsarbete enligt Lean Production och Six Sigma
Genomföra P-FMEA/FMEA samt Root Cause Analysis (RCA)
Följa upp och förbättra OEE och andra produktionsnyckeltal
Arbeta med Processkartläggning och Value Stream Mapping
Ansvara för och optimera End of Line Testing (EOL)
Driva och utveckla processautomation
Förbereda och underhålla M-BOM (Manufacturing Bill of Materials)
Hantera verktygsinköp och leverantörsdialog
Arbeta enligt principer för TQM (Total Quality Management)
Bidra till datadrivna förbättringar, inklusive tillämpning av maskininlärning i produktionenKvalifikationer
Erfarenhet från batteriteknik, fordonsindustri eller elektroniktillverkning
God förståelse för industriella produktionskrav
Erfarenhet från högvolyms- eller precisionsproduktion
Van att arbeta nära produktionen och shopfloor
Möjlighet att arbeta 100 % på plats i Skövde
Metoder & Kompetenser
Lean Production | Six Sigma | P-FMEA | FMEA | RCA | OEE | TQM | Process Mapping | Value Stream Mapping | EOL Testing | Process Automation
System & Verktyg
Affärs- och produktionssystem:
SAP | JIRA | HMI | SPRINT | KOLA | PROTOM
Konstruktions- och tekniska verktyg:
CREO | NX CAD | Smarta monteringsverktyg | Precisions- och mätverktygDina personliga egenskaper
Strukturerad och analytisk
Lösningsorienterad och driven
Kommunikativ och trygg i att leda möten och förbättringsarbete på svenska
Trivs i en dynamisk och produktionsnära miljö
Tar ägarskap och driver arbete självständigt Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-20
E-post: kamuran.ertekin@integroconsulting.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Produktionsingenjör". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Integro Consulting AB
(org.nr 559307-4866) Arbetsplats
Skövde Jobbnummer
9749291