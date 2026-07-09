Production Manager till vårt uppdrag på e-apoteket i Eskilstuna
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2026-07-09
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Insitepart är en drift- och kompetenspartner inom logistik. Vi har ett tydligt fokus att leverera marknadens mest effektiva driftlösningar inom retail och E-handel. Just nu söker vi en Production Manager till vårt uppdrag på e-apoteket i Eskilstuna.
Dina ansvarsområden
Som Production Manager ansvarar du för den dagliga driften och att produktionen når uppsatta mål. Till din hjälp har du 4 direktrapporterande Teamledare samt personalansvar för en grupp om cirka 45 medarbetare inom e-apotekets verksamhet. Du är anställd av Insitepart och arbetar utifrån Insiteparts driftkoncept tillsammans med övriga ledare.
Det här är en roll för dig som är en trygg och erfaren ledare som trivs nära verksamheten, är van att leda människor och har arbetat med hela bredden i personalansvaret över tid (t.ex. arbetsmiljöarbete, bemanningsplanering, rehabärenden och medarbetarsamtal).
Som ledare förväntas du leda din grupp till goda resultat genom att kontinuerligt följa upp verksamheten och skapa rätt förutsättningar för både prestation och trivsel. Du rapporterar till Operations Manager för Insitepart som ansvarar för kund- och driftansvar. I din roll samverkar du med Insiteparts team för driftstöd kring ständiga förbättringar och andra behov för verksamheten.
Du kommer att:
Leda och coacha Teamledare samt skapa struktur, tydlighet och riktning i det dagliga arbetet
Driva ett närvarande ledarskap där du bygger engagemang, ansvar och arbetsglädje i din grupp
Arbeta med bemanning, uppföljning, frånvaro och rehabilitering samt säkerställa en hållbar arbetsmiljö
Bidra till en effektiv drift på lagret samt upprätthålla kostnadsmedvetenhet
Ansvara för ett kontinuerligt förbättrings- och arbetsmiljöarbete samt verka för ett gott arbetsklimat inom dina ansvarsområden
Bidra till samsyn och god kommunikation mellan alla parter på site
Följa upp och leverera resultat samt KPI:er enligt plan
Du som person
Vi söker dig som har ett intresse och erfarenhet av logistik från industri eller lagermiljö, och som framför allt är en trygg, tydlig och närvarande ledare med vana av att leda människor.
Du tror på att hållbara resultat skapas genom engagerade medarbetare och du är skicklig på att skapa struktur, följa upp förväntningar och bygga ett arbetsklimat där både prestation och välmående får plats. Din kommunikation är tydlig, prestigelös och bidrar till att budskap når fram i organisationen.
Du trivs i en vardag med högt tempo och tydliga krav, och du står stadigt även när det blåser. Du är van att ta ansvar, agera professionellt i svårare personalärenden och driva ett konsekvent ledarskap som skapar stabilitet i gruppen.Publiceringsdatum2026-07-09Kravprofil för detta jobb
Minst 5 års erfarenhet av personalansvar, med god vana av personalprocesser som medarbetarsamtal, rehab, arbetsmiljöarbete och semesterplanering.
Tidigare erfarenhet inom logistik samt drift av lager
Erfarenhet av att arbeta med lager- och e-handelsavtalet
Kommunicerar obehindrat på svenska och engelska i tal och skrift.
Vi ser gärna att du har erfarenhet av arbete med en automationsanläggning sedan tidigare
Om Insitepart
Insitepart är en drift- och kompetenspartner inom logistik. Vi har en tydlig specialisering och fokus på att leverera marknadens mest effektiva driftlösningar inom retail och e-handel. Våra uppdragsgivare är både varuägare och logistikföretag. Vi är vana att arbeta med välkända varumärken som ställer höga krav på vår leverans. Partnerskapet med våra kunder innebär att vi tillsammans arbetar för att skapa mätbara förbättringar. Samarbetet präglas av högt ställda krav och en ömsesidig hängivenheten att nå uppsatta mål. Vår specialisering och vårt tydliga fokus på att leverera marknadens mest effektiva driftlösningar och stödtjänster inom logistik har på kort tid gett oss förtroendet att samarbeta med ett stort antal kunder i en mängd olika branscher.
Om Apoteket
Apotekets vision är ett liv i hälsa. De hjälper sina kunder i butik och på nätet med läkemedel, rådgivning och egenvård. De har ett brett utbud av hälsotjänster och produkter som löser, lindrar och förebygger problem. Inom vården hjälper deras farmaceuter regioner och kommuner att säkerställa säker och effektiv läkemedelsbehandling. Apoteket har en viktig funktion i samhället samtidigt som de verkar på en marknad med hård konkurrens. Det kräver att dem agerar ansvarsfullt och gör hänsynsfulla avvägningar mellan många olika intressen. Apoteket ägs av svenska staten.
Låter detta som din nästa utmaning?
Tjänsten är en tillsvidareanställning som inleds med provanställning. Vi arbetar med löpande urval, så skicka gärna in din ansökan så snart du har möjlighet. Som en del av processen använder vi arbetspsykologiska tester och genomför bakgrundskontroller. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7055241-2094558". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Insitepart AB
(org.nr 559024-5048), https://jobb.insitepart.se
Smedjegatan 34 (visa karta
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632 20 ESKILSTUNA Arbetsplats
Insitepart Jobbnummer
9998168