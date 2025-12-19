Production Manager till Embraer - Expatriat i Brasilien
Vill du påverka och göra skillnad på riktigt? Här bidrar du till att skapa trygghet för människor och samhällen. Det du gör spelar roll.
Din roll
I rollen som Production Manager Embraer kommer du att vara vår primära kontaktperson på plats hos Embraer. Din roll kommer att vara avgörande för att säkerställa en smidig och effektiv verksamhet med fokus på kommunikation.
Du kommer att ha ett stort inflytande över Embraers planering och vara en central del i tekniska dialoger. Dessutom kommer du att fungera som ett viktigt gränssnitt mot Fighter Production i Tannerfors, inköp, leveransansvariga och planering.Publiceringsdatum2025-12-19Profil
Vi söker en erfaren ledare med starkt eget driv och engagemang. Du är social, kommunikativ och förstår vikten av ett gott samarbete. Vidare är du effektiv, strukturerad och har förmågan att se helheten samtidigt som du förstår detaljerna när det krävs. Du är en nätverkande person som har lätt för att skapa och behålla relationer och förtroenden över tid, både internt och externt.
Kunden jobbar ibland när vi är lediga och det är något som du behöver vara beredd på. Tjänsten är i Brasilien i Gavião Peixoto, São Paulo. Vidare är det viktigt med kundfokus och en vilja att sätta sig in i kundens behov och förväntningar för att förstå hur Saab behöver agera.
Vidare ser vi gärna att:
* Du har en god förståelse hur vi bedriver utveckling och produktion på Saab
* Du har erfarenhet av att leda komplexa projekt i en dynamisk miljö
* Du har en god ekonomisk förståelse och är affärsmässig
* Du behöver trivas i en miljö med mycket osäkerheter
* Du har flygteknisk kompetens eller erfarenhet av flygproduktion
* Du behöver kunna kommunicera tydligt på svenska och engelska i både tal och skrift.
* Du behöver vara en god presentatör och bekväm med att presentera på engelska
Vad vi erbjuder:
* Utmanande och Varierande Arbete: Du kommer att arbeta med några av världens mest avancerade flygplan och ha möjlighet att påverka och utveckla våra operationer.
* Utvecklingsmöjligheter: Vi erbjuder kontinuerliga utvecklingsmöjligheter och träningsprogram för att hjälpa dig att växa i din karriär.
* Ett Stöttande Team: Du kommer att vara en del av ett engagerat och stöttande team som strävar efter att uppnå gemensamma mål.
Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar där Saab har krav på säkerhetsklassinplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap.
Vad du blir en del av
Upptäck oändliga möjligheter. Anta utmaningar, skapa smarta innovationer och uppgradera dina förmågor. Det här är en plats för kluriga tänkare, modiga pionjärer och alla däremellan. Tillsammans uppnår vi det extraordinära, var och en tar med sitt unika perspektiv. Varje bidrag räknas.
Saab är ett ledande försvars- och säkerhetsföretag med uppdrag att hjälpa nationer att skydda sin befolkning och bidrar till trygghet för människor och samhällen. Med 26,100 talangfulla medarbetare utvecklar Saab teknik och lösningar för en säkrare och mer hållbar värld.
Saab utvecklar, tillverkar och underhåller avancerade system inom flygteknik, vapen, ledningssystem, sensorer och undervattenssystem. Saab har sitt huvudkontor i Sverige men en global verksamhet där Saab är en del av många nationers försvarsförmåga. Läs mer om oss här
