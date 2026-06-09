Production Manager på kvällstid till PostNord TPL Norrköping
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2026-06-09
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Bli en del av vårt teamNu söker vi en Production Manager på kvällstid till vårt kundlager inom bygghandeln, som ligger i Åby, Norrköping.
Som Production Manager är du länken mellan ledningen och medarbetarna, där din roll är avgörande för att omsätta verksamhetens mål i praktiken. Du blir en del av ett härligt team bestående av arbetsledning och stödfunktioner, som dagligen arbetar mot hög effektivitet, kvalité och hållbarhet. Vi söker dig som stärker vårt team och får oss att tillsammans överträffa kundens förväntningar!
Om rollenVill du jobba i en dynamisk och föränderlig miljö, där du kombinerar operativt ledarskap med möjligheten att utveckla både människor och arbetssätt? Då kan detta vara en roll för dig!
Som Production Manager har du ca 10 direktrapporterande medarbetare som arbetar med vanligt förekommande lagerhanteringsuppgifter inom bygghandeln. Rollen avser ett kvällsskift med arbetstiderna måndag till fredag kl. 14:00-23:00. Du har en nyckelroll i den dagliga driften genom att leda arbetet mot en säker, effektiv och trivsam arbetsplats.
Genom ett coachande och närvarande ledarskap säkerställer du ditt teams trivsel, motivation och engagemang. Vidare jobbar du med att säkerställa efterlevnad av rutiner inom arbetsmiljö, säkerhet och kvalitet. Du arbetar även med att optimera dagliga förutsättningar för bemanning, följer upp nyckeltal och driver förbättringsarbete. Du samverkar med andra avdelningar och funktioner för att nå regionens gemensamma mål.
Om digVi söker dig som har ett högt engagemang och eget driv. Du har ett flexibelt förhållningssätt och tycker om att arbeta i en dynamisk miljö. Du är också noggrann och strukturerad med vilja och förmåga att prioritera arbetsmoment. Du har ett affärsmässigt förhållningssätt och är bra på att kommunicera och bygga relationer. Vidare är du lösningsorienterad och vill jobba med ständiga förbättringar.
Vi lägger stor vikt vid ledarskapsförmåga, och ser därför att du har god erfarenhet av ledarskap och personalansvar. Postnord TPL's ledarprofil bygger på värdeorden Accountable, Brave & Committed. Du som har ett modernt ledarskap och kan relatera till våra värdeord är extra intressant för oss!
Du har god datorvana, framför allt Office-paketet och goda kunskaper i svenska och engelska i både tal och skift. Det är meriterande om du tidigare haft en arbetsledande roll inom tillverkningsindustri, samt om du har erfarenhet av Lean, 5S och automation.
Vi levererarAlla våra medarbetare får en grundlig introduktion för att säkerhetsställa de bästa förutsättningarna för att ta sig an sina arbetsuppgifter.
Vi erbjuder dig ett arbete med stor variation i arbetsinnehåll, en god laganda och en arbetsmiljö där din röst är viktig. Människor med olika bakgrund arbetar hos oss. Du kommer därför vara en del av en arbetsplats med stor mångfald, vilket bidrar till bättre resultat för verksamheten.
ÖvrigtOm du går vidare i rekryteringsprocessen kommer vi att kräva att du beställer ett utdrag ur belastningsregistret från polisens hemsida (Kontrollera egna uppgifter, e-tjänst | Polismyndigheten) för att säkerställa tryggheten för vår verksamhet, kunder och medarbetare. Av säkerhetsskäl utför vi även alkohol- och drogtester genom samarbetspartner.
För denna tjänst krävs registerutdrag ur belastningsregistret enligt 1 § Lag (1998:620) om belastningsregister eftersom arbetet innebär hantering av säkerhetsklassade uppdrag och kunders värdefulla eller känsliga varor. Registerutdraget måste kunna uppvisas innan anställning påbörjas.
AnsökSista ansökningsdag är 2026-06-21. Urval sker löpande och tillsättning av tjänst kan ske innan sista ansökningsdag.
Har du någon fråga om tjänsten är du välkommen att kontakta Christian Johansson via mail: Christian.Johansson@tpl.postnord.com
Observera dock att ansökningar ej mottages via mail.
För fackliga kontaktpersoner se: https://www.postnord.com/sv/karriar/kontakt/facklig-kontakt
Välkommen med din ansökan. Vi ser fram emot att höra från dig!
PostNord TPL AB är den marknadsledande tredjepartslogistikaktören i Sverige och i Norden. Vi är lokaliserad i Norrköping, Göteborg, Helsingborg, Jönköping, Ljungby och Kungsängen i Sverige, Köge i Danmark, samt Åbo, Helsingfors och Lahti i Finland.
Vi erbjuder innovativa och kostnadseffektiva logistiklösningar som sträcker sig från producent till konsument. Våra kunder är alltifrån det lilla e-handelsföretaget till den stora globala aktören.
Oavsett kundens storlek och förutsättningar är vår drivkraft att alltid leverera en logistiklösning som ökar kundens konkurrenskraft och möjliggör ökad tillväxt. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare PostNord TPL AB
(org.nr 556161-7191)
616 35 ÅBY Arbetsplats
PostNord TPL Jobbnummer
9956008