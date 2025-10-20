Product Support Specialist till Innovativt Bolag!
2025-10-20
Är du tekniskt kunnig, kommunikativ och trivs med många kontaktytor? För kunds räkning söker vi en Product Support Specialist till ett innovativt företag som utvecklar lösningar för övervakning och underhåll av infrastruktur inom energi- och industrisektorn. Här har du en nyckelroll i att översätta tekniska lösningar till kundanpassade behov, med löpande kontakt både internt och externt.
OM TJÄNSTEN:
Som Product Support Specialist kommer du tillhöra deras service- och supportteam där du blir en viktig länk mellan företagets tekniska lösningar och kundernas behov. Du ansvarar för att kunderna får en smidig och effektiv introduktion till deras IoT-baserade övervakningssystem, från installation till implementation och fullskalig användning. Du kommer att arbeta i skärningspunkten mellan teknik och kundvärde, där du både behärskar de tekniska detaljerna i deras lösningar och stöttar och motiverar kunder på resan mot mer hållbara arbetsmetoder. Din roll är avgörande för att hjälpa deras kunder genomgå den digitala transformationen från schemalagt till prediktivt underhåll.
Du kommer att vara en viktig förespråkare för den värdeskapande förändring deras lösningar möjliggör. I arbetet ingår både support och utbildning, där du anpassar teknisk information efter olika målgruppers kompetensnivå både internt i organisationen och externt mot kunder. Du samarbetar tätt med företagets säljteam och är med tidigt i processen för att kartlägga kundens tekniska behov och möjligheter.
Exempel på arbetsuppgifter i rollen:
Planera och genomföra tekniska delar av onboarding, inklusive konfiguration, remote installation och systemanpassning
Agera teknisk kontaktpunkt för komplexa kundfrågor efter onboarding
Utföra djupgående felsökning och analys av till exempel sensorer, datakommunikation och systemkopplingar
Skriva och utveckla användarstöd och övrig produktdokumentation
Ta fram lösningsförslag som matchar kundens krav och vår tekniska plattform
Fånga upp tekniska förbättringsområden och vidareförmedla insikter till produktteamet
VI SÖKER DIG SOM:
Har en teknisk YH-utbildning inom el/elektronik, automation eller liknande
Har erfarenhet av att arbeta med teknisk installation och/eller service
God förståelse för elektronik och grundläggande IT-kunskaper
Förmåga att läsa och förstå tekniska ritningar och manualer
Kunskap om IoT-lösningar och sensorer
Kan kommunicera obehindrat i svenska och engelska i både tal och skrift, då språken används i det dagliga arbetet
Erfarenhet av att arbeta med supportsystem, CRM och affärssystem
Har B-körkort
Det är meriterande om du:
Erfarenhet av arbete med industriell automation
Vidare kommer vi lägga stor vikt på personlig lämplighet. För att lyckas i rollen är du självgående, lösningsorienterad och trivs med att skapa dina egna förutsättningar. Du ser möjligheter där andra tvekar och behåller lugnet även i situationer utan tydliga riktlinjer. Med din tekniska kompetens och kommunikativa förmåga bygger du förtroende både internt och externt. Du har ett starkt servicefokus, drivs av att utveckla smartare kundlösningar och gillar att skapa strukturer som förenklar för andra. Med din tekniska bakgrund vill du ta nästa steg och bidra med din tekniska höjd i en mer rådgivande och serviceinriktad roll.
OM ANSTÄLLNINGEN:
Detta är ett konsultuppdrag vilket innebär att du kommer att vara anställd av Friday.
ÖVRIG INFO:
Omfattning: Heltid
Start: Omgående, enligt överenskommelse
Placering: Göteborg
Rekryteringsansvarig: Evelina Ogheden
Lön: Fast månadslön
Ansök genom att klicka på länken nedan. Kom ihåg att vara snabb med din ansökan då vi gör löpande urval av kandidater och att annonsen kan stängs ner innan tjänsten är tillsatt om vi gått över till urvals och intervjufasen.
OM FRIDAY:
På Friday brinner vi för att ge dig som Tech-talang en riktigt bra start på karriären. Genom att lyssna på vad just du vill och drivs av, matchar vi dig med företag och möjligheter som får dig att se fram emot att gå till jobbet.
Vi värderar ambition och potential högt och arbetar aktivt för en fördomsfri rekrytering, där alla ges samma chans att lyckas.
