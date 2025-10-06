Product Owner till CX & Digital Channels
2025-10-06
Företagsbeskrivning
Vattenfall strävar efter att vara ledande i energiomställningen och skapa förutsättningar för en fossilfri framtid. Vattenfall Eldistribution har en central roll som möjliggörare för den elektrifiering som just nu sker på samhällsnivå. Omställningen innebär kraftigt ökade behov och krav från kunder och samhället.
Om rollen
Vill du vara med på vår resa att driva en kundcentrisk produktutveckling för våra digitala kanaler?
Avdelningen för CX & Digital Channels har i uppdrag att ligga i framkant för kundupplevelse och kundinteraktion. CX-teamet stöttar med kundinsikter och tillsammans med produktutvecklingen levererar vi ständigt förbättrade digitala kanaler.
Som produktägare (PO) ingår du i produktledningen tillsammans med andra PO's och Product Manager. Tillsammans formar ni framtiden för alla våra digitala kanaler så som vår öppna webb, privat inloggat läge, företagsportal och installatörsportal. I rollen som PO arbetar du nära utvecklingsteamet med utvecklare, QA, UX/UI, Bussiness Analysts och Scrum Master.
Ditt uppdrag är att säkerställa kundnytta, affärsnytta och att produkten utvecklas enligt vision och roadmap. Du ansvarar för faciliteringen av stakeholders, förädlandet av produktens backlog samt värdet på leveransen.
Dina huvudsakliga ansvarsområden:
Översätta de strategiska målen till produktutveckling
Förstå och utgå ifrån kundernas behov intressenters krav och besluta om lösningar tillsammans med teamet
Säkerställa en prioriterad och uppdaterad backlog, planering och leverans av utveckling
Delta aktivt i teamets agila processer såsom standups, sprintplanering och reviews
Vara länken mellan verksamhet och utveckling inkl. Stakeholder Managment
Kravspecifikation
Vi vet att du kommer att utvecklas med oss men ser gärna att du redan har:
Flerårig erfarenhet av att jobba med produktägarskap från digitala kanaler
Erfarenhet av ett agilt arbetssätt med både kund och strategi i produktutvecklingens fokus
Mycket god kommunikativ förmåga på svenska och engelska, i både tal och skrift
Erfarenhet av och förståelse för stora komplexa organisationer och kundströmmar
Intresse för den gröna omställningen, digitala kundresor och ett datadrivet arbetssätt
För att lyckas i rollen är du analytisk, strukturerad och har en styrka i att kommunicera och anpassa budskap till olika intressenter. Du har en teknisk förståelse och trivs i roller med många gränssnitt och samverkansytor. För att passa in i teamet ser vi att du är lösningsorienterad och har ett positivt förhållningssätt till både arbetsuppgifter och kollegor.
Ytterligare information
Vi erbjuder
Hos oss får du möjlighet att arbeta i en företagskultur där vi strävar efter att vara öppna, aktiva och positiva med arbetsuppgifter som utvecklar och utmanar dig. Våra medarbetares och samarbetspartners hälsa och välbefinnande är viktig för oss. En god arbetsmiljö är grundläggande i allt vi gör och säkerheten står alltid i centrum. För oss är det viktigt att dina personliga värderingar stämmer överens med vår kultur som präglas av att göra varandra bättre, ligga steget före samt att hålla vad vi lovar. Vi är övertygade om att mångfald och inkludering leder till nytänkande, förbättrade affärsresultat och ökat engagemang och vi strävar efter att representera mångfalden bland våra kunder och samhället vi verkar i.
Placeringsort
Stockholm, Solna
För mer information om tjänsten kontakta rekryterande chef Zandra Salomonsson, zandra.salomonsson@vattenfall.com
. För frågor om rekryteringsprocessen kontakta rekryterare Renée Li, renee.li@vattenfall.com
Fackliga representanter för denna tjänst är Anne-Marie Sjöbohm (Akademikerna) Christian Ericsson (Ledarna), Ulf Tengman (SEKO) och Jan-Olof Eriksson (Unionen) du når samtliga via Vattenfalls växel, 08 739 50 00
Välkommen med din ansökan senast 21 oktober. Urval och intervjuer sker efter sista ansökningsdatum. Vi tar endast emot ansökningar via vår webbplats. Vi tar inte emot personligt brev i ansökan. Du söker snabbt och enkelt genom att svara på urvalsfrågor och bifoga ditt CV.
Vi är övertygade om att mångfald bidrar till att bygga ett mer lönsamt och tilltalande företag och strävar efter att vara goda förebilder när det gäller mångfald. Vattenfall arbetar aktivt för att alla medarbetare ska ha samma möjligheter och rättigheter oavsett ålder, etnisk eller kulturell bakgrund, könstillhörighet, religion/tro, sexuell läggning eller funktionsförutsättning. Läs mer om hur vi arbetar med mångfald och inkludering här.
Då säkerheten för Vattenfall och dess anställda är avgörande kommer vi innan varje anställning genomföra en "pre-employment screening". Dessa kontroller baseras på din roll som du kommer att fylla inom Vattenfall.
Vattenfall är en del av Sveriges kritiska infrastruktur, därmed är många av våra tjänster säkerhetsklassade. Är denna tjänst säkerhetsklassad kommer säkerhetsprövning genomföras innan anställning, i enlighet med säkerhetsskyddslagen.
