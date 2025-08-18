Product Owner för M365 samarbete och kommunikation
2025-08-18
Avaron AB är ett växande svenskt konsultbolag som hjälper stora verksamheter inom bland annat bank, finans, försäkring och industri. Vi kombinerar teknisk kompetens med affärsförståelse och arbetar nära våra kunder för att skapa hållbara, användarcentrerade lösningar.Dina arbetsuppgifter
Detta är ett konsultuppdrag hos en av Avarons kunder. Som Product Owner för området Communication & Collaboration inom den digitala arbetsplatsen har du ett helhetsansvar för att tjänsterna i Microsoft 365 stödjer verksamhetens mål och användarnas behov. Du kommer att:
Leda produktområdet inom den Digitala Arbetsplatsen och bidra till den övergripande strategin.
Äga och utveckla roadmap, backlog och prioriteringar i nära dialog med verksamhet, IT och andra produktområden.
Säkerställa styrning, struktur och användarcentrerad utveckling av samarbets- och kommunikationstjänster (t.ex. Teams, SharePoint, Outlook/Exchange, OneDrive).
Koordinera förbättringar och förändringar på operativ, taktisk och strategisk nivå.
Ta budgetansvar samt följa upp och rapportera utfall.
Driva adoption, governance, informationsarkitektur och framtida arbetssätt för digitalt samarbete.
Placering: Stockholm.
Kvalifikationer (Ska-krav)
Dokumenterad erfarenhet som produktägare eller liknande roll för digital arbetsplats/Microsoft 365.
Mycket god kunskap om samarbetsverktyg i M365 (t.ex. Teams, SharePoint, e-post, OneDrive).
Erfarenhet av förvaltningsledning/ägarskap för ett funktionsområde.
Erfarenhet av budgetansvar och ekonomiuppföljning/rapportering.
Erfarenhet av att leda team mot tydliga mål.
Van att driva roadmap, ta fram backlog, prioritera och samarbeta med många intressenter.
Förmåga att kombinera teknik, användarbeteenden och affärsnytta.
Mycket god kommunikativ förmåga och vana att uttrycka dig tydligt i tal och skrift.
Erfarenhet från större organisationer med komplexa behov och styrningskrav.
Meriterande (Bra att ha)
Erfarenhet av förändringsledning inom kommunikations- och samarbetslösningar.
Erfarenhet av governance, informationsstruktur eller säkerhetskrav kopplat till M365.
Vana av agila arbetssätt.
Förmåga att tänka strategiskt och samtidigt arbeta hands-on vid behov.Så ansöker du
Våra tjänster kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag, då vi hanterar ansökningarna löpande. Vi rekommenderar dig därför att söka så snart som möjligt.
Mejla till jobb@avaron.se
och bifoga personligt brev och CV.
Märk mejlet med: Product Owner för M365 samarbete och kommunikation (12990).
Sista dag att ansöka är 2025-08-20
E-post: jobb@avaron.se Arbetsgivarens referens
