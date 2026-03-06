Product Owner Digitala tjänster inom service och eftermarknad
2026-03-06
Vi söker nu en Product Owner till ett längre konsultuppdrag hos en internationell industrikund i Södertälje. Uppdraget innebär att leda utvecklingen av en digital plattform som stödjer service-, verkstads- och återförsäljarprocesser i en global verksamhet.
Du kommer att arbeta i en modern digital miljö där fokus ligger på datadriven utveckling, användarcentrerad design och kontinuerlig leverans enligt agila arbetssätt.
Om uppdraget
I rollen som Product Owner ansvarar du för att maximera produktens värde genom att driva prioritering, roadmap och utveckling i nära samarbete med verksamhet, utvecklingsteam och andra intressenter.
Du säkerställer att produkten möter verksamhetens behov och bidrar till effektivare serviceprocesser, samtidigt som du driver utvecklingen framåt genom tydlig backlog-prioritering och strukturerad uppföljning.
Rollen innebär också att arbeta nära data- och analysfunktioner för att stärka produktens datadrivna förmågor samt att följa upp produktens utveckling genom definierade mål, OKR:er och KPI:er.Publiceringsdatum2026-03-06Dina arbetsuppgifter
Äga och prioritera produktens backlog
Definiera och kommunicera produktens roadmap
Driva iterativ produktutveckling i ett agilt arbetssätt
Säkerställa att lösningen är användarcentrerad och affärsdriven
Samarbeta med utvecklingsteam, designers och verksamhetsrepresentanter
Arbeta datadrivet för att förbättra funktioner och användarupplevelse
Säkerställa att lösningen följer strategiska, säkerhets- och styrningsramverk
Följa upp produktens utveckling genom OKR:er och KPI:erKvalifikationer
Minst 1 års erfarenhet som Product Owner eller motsvarande roll
Erfarenhet av digitalisering av service-, verkstads- eller verksamhetsprocesser
Erfarenhet av agila arbetssätt och iterativ utveckling
Stark analytisk och strukturerad problemlösningsförmåga
Förmåga att arbeta datadrivet och omsätta insikter i produktutveckling
God erfarenhet av stakeholder management och kommunikation
Meriterande:
Erfarenhet av UX-arbete, dataanalys eller AI-relaterade lösningar
Erfarenhet av molnbaserade lösningar eller digitala ekosystem
Uppdragsinformation
Omfattning: 100 %
Placering: Södertälje
Start: 1 april 2026
Slut: 31 mars 2028
Sista dag att ansöka är 10 mars 2026
Om Soros Consulting
Soros Consulting är ett konsultbolag som specialiserar sig på att matcha erfarna specialister och ledare med uppdrag hos några av Sveriges mest teknikintensiva organisationer. Vi arbetar nära både kunder och konsulter för att skapa långsiktiga samarbeten där kompetens, kvalitet och förtroende står i centrum. Så ansöker du
