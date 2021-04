Product Manager/Produktchef till Swedish Lorry Parts - Performiq AB - Logistikjobb i Botkyrka

Prenumerera på nya jobb hos Performiq AB

Performiq AB / Logistikjobb / Botkyrka2021-04-14TjänstebeskrivningSom Produktchef kommer du att ansvara för att ständigt utveckla vårt produktsortiment för att möta marknaden på bästa sätt. Vi erbjuder dig ett spännande arbete i en utmanande roll. Här blir du delaktig genom hela framtagningsprocessen där du kommer ansvara för analys av vad som efterfrågas av marknaden, framtagning av produktions- eller inköpsunderlag samt val av tillverkare eller leverantör. Swedish Lorry Parts är en organisation där det är högt i tak och nära till beslut, det är ett växande bolag med goda utvecklingsmöjligheter för rätt person.2021-04-14Ansvara för dina produkter samt att dessa möter marknadens ställda kravIdentifiera nya produkter för att kunna presentera ett komplett sortiment till kundenTa fram produktionsunderlag/ inköpsunderlag och förhandla priserKontakt med tillverkare, leverantörer och kunderVi har cirka 300 leverantörer som beställer årligen och vi arbetar i affärssystemet Monitor.Tjänsten innehåller inget personalansvar.Krav på personFör att passa i rollen som Produktchef har du tidigare arbetat med liknande arbetsuppgifter. Vi tror att du har relevant eftergymnasial utbildning samt erfarenhet från fordonsbranschen.Du har goda kunskaper i svenska och engelska i tal och skrift och goda kunskaper i Excel. Det är meriterande om du har märkeskunskap från exempelvis Scania eller Volvo, om du har erfarenhet från konstruktion av fordonskomponenter och system samt erfarenhet av arbete i affärssystemet Monitor.Du är driven och självgående med en positiv attityd. Du har en god förhandlingsförmåga och trivs med att kommunicera med kollegor, kunder och leverantörer. Vidare är du lyhörd och analytisk vilket gör att du kan fatta både snabba och strategiska beslut. Du är affärsmedveten och ser vikten i att arbete med kvalitet.Start: Omgående, enligt överenskommelseOmfattning: Vikariat till september 2022, med stora möjligheter till förlängning.Plats: Slagsta Business Center längst E4:an, Södra Stockholm.FöretagspresentationSwedish Lorry Parts är ett svenskt företag specialiserat på utbytesreservdelar till Volvos tunga fordon och Scanias lastbilar och bussar. Tillverkning och marknadsföring av reservdelar är företagets huvudfokus. Sedan SLP grundades 1991 har företaget skapat kundkontakter över hela världen. På kontinent efter kontinent, i land efter land har SLP tillgodosett de grundläggande behoven vid reparationer av tunga fordon, vilka har visat sig vara desamma över hela världen. Vår höga produktkvalitet och leveranstillgänglighet har gjort oss världen över inom den tunga fordonsindustrin. Vårt kvalificerade team ordnar årligen över 100 000 leveranser till runt 91 länder över hela världen. Tack vare ett välförsett lager och toppmodern logistik levererar vi normalt alla orders samma dag som beställning. Det redan omfattande produktsortimentet ökar med ungefär 1500 artiklar per år och är nu uppe i närmare 13 000 produkter. Företaget omsätter idag ca 200 miljoner SEK och har ca 50 anställda.Välkommen med din ansökan!Sökord: Produktchef, produktspecialist, strategisk inköpare, inköp, monitor, automotive, operativ inköpare, Monitor, Excel, Volvo, ScaniaOm PerformIQI denna rekrytering samarbetar vi med PerformIQ. Eventuella frågor besvaras av Oscar Dahl, rekryteringskonsult, på nummer 073-940 12 70. Skicka in din ansökan redan idag då intervjuer sker löpande. Din ansökan registrerar du enkelt genom att klicka dig vidare genom denna annons, fylla i dina kontaktuppgifter och bifoga dina dokument. Vänligen respektera att vi inte behandlar ansökningar via e-post. Tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdagen.Varaktighet, arbetstidHeltid Visstid, mer än 6 månaderFast lönSista dag att ansöka är 2021-05-21Performiq AB5689532