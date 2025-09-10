Producent Yttrandefrihetsdag, Malmö Möts & Demokrativeckan
2025-09-10
Om projektet
Anställningen är en projektanställning och du anställs som projektsamordnare.
Malmö Möts är Malmö stads förvaltningsövergripande satsning för att stärka demokratin genom kunskap, delaktighet och dialog. Projektet samlar aktörer från stadens förvaltningar, civilsamhället, kultursektorn, näringslivet, akademin och internationella samarbetspartner kring frågor som rör demokrati, mänskliga rättigheter och antirasism.
I juni 2026 etableras Demokrativeckan - en ny plattform för möten mellan människor, fördjupad förståelse för demokratins värde och gemensamt utforskande av framtidens lösningar. Veckan rymmer konferenser, en mässa och ett brett publikt program. Teman som kunskap, dialog, utforskande och framtidstro står i centrum.
En särskild Yttrandefrihetsdag kommer att fördjupa frågan om yttrandefrihetens betydelse, utmaningar och möjligheter. Här blir du som producent en nyckelperson i att skapa ett program som sätter Malmö på kartan som arena för viktiga demokratiska samtal.Publiceringsdatum2025-09-10Dina arbetsuppgifter
Som producent har du det övergripande ansvaret för att utveckla, planera och genomföra konferensprogrammet för Yttrandefrihetsdagen. I rollen ingår bland annat att:
• Driva processen från idé till genomförande - från programkoncept till färdigt innehåll.
• Formulera relevanta teman och frågeställningar i nära dialog med projektgruppen.
• Boka och kontraktera talare, föreläsare och paneldeltagare.
• Skapa ett program i samarbete med aktörer inom akademi, civilsamhälle, offentlig sektor och kultur.
• Säkerställa att helheten blir tillgänglig, inkluderande och engagerande för en bred publik.
• Bidra till att bygga långsiktiga nätverk och relationer för Malmö Möts och Demokrativeckan.
• Samverka tätt med projektledning, produktion och kommunikation inom projektgruppen.Kvalifikationer
Vi söker dig som har dokumenterad erfarenhet av kvalificerat arbete som producent av program och evenemang.
Producentvana och samverkan
• Minst 5 års erfarenhet som producent, och/eller journalist, gärna i offentlig sektor.
• Förmåga att hålla ihop processer med många aktörer och skapa struktur i komplexa sammanhang.
• Vana vid att arbeta utifrån en tydlig värdegrund och gemensamt syfte.
Innehåll och programutveckling
• Erfarenhet av att utveckla program kring samhällsfrågor som demokrati eller yttrandefrihet kopplat till mänskliga rättigheter.
• Analytisk förmåga att identifiera och formulera angelägna frågeställningar.
• Dokumenterad erfarenhet av att arbeta med dialog- och inkluderingsperspektiv i programutveckling.
Kommunikation
• Mycket god kommunikativ förmåga, både muntligt och skriftligt, på engelska och svenska.
• Förmåga att skapa sammanhang där olika röster och perspektiv får plats.Utbildningsbakgrund
• Relevant utbildning, exempelvis inom medie- och kommunikationsvetenskap, statsvetenskap, journalistik, mänskliga rättigheter, juridik, kulturproduktion - eller motsvarande dokumenterad kompetens och erfarenhet.Dina personliga egenskaper
Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet.
Som person har du ett inkluderande förhållningssätt och lätt för att skapa förtroende i olika sammanhang. Du är självgående, initiativtagande och trygg i att ta ansvar för både planering och genomförande. Du är lösningsorienterad och anpassar dig snabbt till förändrade förutsättningar. Din arbetsstil är strukturerad men samtidigt kreativ, med förmåga att tänka nytt och skapa engagemang. Du trivs i nära samarbete och bidrar till en positiv och professionell arbetsmiljö.
Om arbetsplatsen
Malmö stads verksamheter är organiserade i 14 förvaltningar. Vårt gemensamma uppdrag är att skapa välfärd och hållbar samhällsutveckling. Tillsammans med Malmöborna utvecklar vi en ännu bättre stad att bo, verka och vara i; olikheter, livserfarenheter och talanger gör Malmö till en smart stad i hjärtat av Europa. Världens kunskap finns här.
Läs om Malmö stad som arbetsgivare här malmo.se/jobb
Information om tjänsten
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning 1 oktober 2025 - 30 juni 2026
Omfattning: Heltid
Antal tjänster: 1
Tillträde: 1 oktober 2025 Övrig information
Observera att vi i Malmö stad tagit bort det personliga brevet från ansökningsprocessen och ersatt det med urvalsfrågor, detta för en mer inkluderande rekryteringsprocess och en effektiv kandidatupplevelse för dig som söker jobb hos oss. Dina svar blir en viktig del i vårt urvalsarbete.
Malmö stad strävar efter att medarbetarna ska representera den mångfald som finns i vår stad. Vi välkomnar därför sökande som kan bidra till att vi som arbetsgivare kan uppfylla Malmöbornas behov. Ersättning
