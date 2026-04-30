Producent till den nya mötesplatsen, Kulturhuset Sundbyberg
Vill du arbeta i en stad där idéer snabbt blir verklighet och där du ser resultat av ditt arbete? I Sundbyberg är det nära mellan människor, beslut och möjligheter. Här får du vara med och påverka på riktigt, samtidigt som du utvecklas och växer i din roll.
Vi söker två personer i denna rekrytering och särskilt dig som vill arbeta med litteratur, läsfrämjande och språk i en bred kulturverksamhet.
Arbetsplatsen
2026 öppnar Kulturhuset Sundbyberg, en mötesplats för alla med fokus på barn och unga. Här samlas bibliotek, kulturskola, kreativa rum, digital kultur, öppen verksamhet och programverksamhet i ett nytt kulturhus som utvecklas tillsammans med människorna i området. Kulturhuset ska fungera som en levande nod i vardagen, där skapande, lärande och arrangemang samverkar, där aktiviteter för barn och unga varierar under hela dagen och där olika generationer möts. Huset har ett tydligt tema - Ordet - som genomsyrar inredning, program och pedagogik. Du som börjar hos oss är med från start och bygger en plats där nyfikenhet, trygghet och kreativitet får ta plats varje dag.Publiceringsdatum2026-04-30Dina arbetsuppgifter
Som producent är du en av dem som gör huset levande. Du finns nära besökarna, rör dig mellan rum och aktiviteter och ser till att kulturhuset är en välkomnande plats där människor känner sig trygga, sedda och fria att utforska. Rollen är både praktisk och relationsskapande. Du arbetar mitt i verksamheten och bidrar till att huset fungerar i vardagen, samtidigt som det formas och utvecklas.
Du kommer att:
möta, vägleda och stötta besökare i publika ytor från små barn till vuxna
arbeta aktivt med barn och unga i både öppna och organiserade sammanhang
bemanna och hålla liv i kreativa och digitala miljöer där idéer kan förverkligas
medverka i planering och genomförande av program, workshops och arrangemang
samarbeta med kollegor, föreningar och andra aktörer i och utanför huset
bidra till trygghet, ordning och god stämning i huset
ta ansvar för husets dagliga praktiska drift, inklusive öppning, stängning och att lokalerna fungerar i det dagliga arbetet
vara delaktig i att bygga rutiner och arbetssätt i ett kulturhus som formas samtidigt som det fylls
Arbetet sker i team och enligt schema med dag, kväll och helg.
Vi vill att du:
har relevant högskoleutbildning, gärna inom pedagogik och/eller kultur eller annan utbildning som arbetsgivaren finner likvärdig
har erfarenhet av att arbeta i publik verksamhet där mötet med människor är centralt
är van att ta initiativ och arbeta både självständigt och tillsammans med andra
kan planera, genomföra och följa upp aktiviteter, program eller workshops i vardagen
är strukturerad och ansvarstagande, med förmåga att prioritera när mycket händer samtidigt
är kommunikativ och anpassar ditt arbetssätt efter olika målgrupper och situationer
Det är meriterande om du har:
utbildning inom biblioteks och informationsvetenskap
erfarenhet från någon eller flera av följande områden: kulturverksamhet, bibliotek, fritidsverksamhet, arrangemang, kreativt och digitalt skapande, föreningsliv eller arbete med ungdomar
erfarenhet av programverksamhet från planering till genomförande
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Fakta om tjänsten
Antal tjänster: 2
Sysselsättningsgrad: 100 %
Anställningsform: Tillsvidareanställning
Tillträde: Enligt överenskommelse
Sista dag att ansöka är 15 maj 2026
Vi tar inte emot ansökningar via e-post
Provanställning kan komma att tillämpas
Inför anställning kommer arbetsgivaren att begära att du visar ett utdrag ur polisens belastningsregister.
Övrig information
En stor del av vår verksamhet klassas som samhällsviktig verksamhet.
Tjänsten kan komma att krigsplaceras inom ramen för Sundbybergs stads roll i totalförsvaret.
Om Sundbybergs stad Sundbyberg är en levande och växande stad mitt i Stockholmsregionen. Här bor drygt 55 000 invånare på nio kvadratkilometer, vilket gör oss till Sveriges mest tätbefolkade kommun. I Sundbyberg möts stadens puls och stora grönområden, och tack vare vårt centrala läge och välutbyggda kollektivtrafik är det alltid enkelt att ta sig hit. Närheten mellan kollegor, invånare och beslut präglar vårt arbete och skapar en arbetsmiljö där du syns och gör skillnad. Vi vågar prova nytt och satsar stort på innovation och digitalisering. Här får du driva utvecklingen av smarta lösningar som inte bara förenklar vardagen för invånarna, utan också sätter Sundbyberg på kartan som en föregångskommun. Sundbyberg växer med dig! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-15
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sundbybergs kommun
(org.nr 212000-0175), https://www.sundbyberg.se/
172 92 SUNDBYBERG
Sundbybergs Stad Kontakt
Gruppchef
Najma Mohamed najma.mohamed@sundbyberg.se Jobbnummer
9885368