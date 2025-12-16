Producent till 1024 - regionalt produktionshus för dans
Mölndals kommun / Kulturjobb / Mölndal Visa alla kulturjobb i Mölndal
2025-12-16
, Göteborg
, Partille
, Härryda
, Kungsbacka
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Mölndals kommun i Mölndal
I Mölndals stad är vi stolta över att ha Sveriges viktigaste jobb där vi tillsammans skapar bästa möjliga vardag för våra medborgare. Med kunskap, mod och kreativitet utvecklar vi våra verksamheter och bidrar till att Mölndal blir en ännu bättre plats att leva och jobba i. Välkommen att göra skillnad i människors vardag varje dag!
1024 -Regionalt produktionshus för dans, ska erbjuda frilansande danskonstnärer en kreativ arbetsplats. Här kommer det att finnas studios, blackbox, co-working spaces och öppna mötesytor för träning, repetition, föreställningsproduktion, administration och möten med publik. Huset ska inrymmas i den nya stadsdelen Forsåker, i en historisk byggnad från tiden som pappersbruk. Verksamheten har ett långsiktigt uppdrag från Västra Götalandsregionen.
1024 söker en engagerad och erfaren producent som vill vara med och utveckla den professionella dansen i Västra Götaland. Tillsammans med verksamhetens övriga medarbetare, husets aktörer och andra samarbetspartners blir du en central kraft i att stärka dansfältet regionalt och att tillgängliggöra dansen för en bredare publik.Publiceringsdatum2025-12-16Arbetsuppgifter
Som producent ansvarar du för utvecklingsarbetet inom 1024 och för att samordna resurser och insatser som stärker det västsvenska dansfältet. I arbetet ingår att koordinera arrangörsnätverk, residens, publik verksamhet och programaktiviteter. Du arbetar både strategiskt och operativt och blir en viktig del av den organisatoriska helheten.
Tjänsten innebär även bred samverkan med koreografer, dansare, arrangörer och andra yrkesverksamma inom dans och kultur. Arbetet kan omfatta resor samt viss kvälls- och helgtjänstgöring.
Under de inledande åren kommer du också att vara delaktig i att lägga grunderna för och forma den framtida verksamheten tillsammans med övriga i teamet
Arbetsuppgifterna innebär:
* Projektledning och produktionsplanering.
* Budget- och resultatansvar samt uppföljning
* Planering och samordning av programverksamhet, nätverksträffar, residens samt utvecklingsarbete.
* Samverkan och nätverksbyggande med regionala, nationella och internationella aktörer.
* Marknadsföring och kommunikation av husets verksamhet
* Operativt genomförande av marknads- och publikinsatserKvalifikationer
* Relevant högskoleutbildning inom kultur, konst, produktion eller motsvarande kompetens
* Dokumenterad erfarenhet av producent- eller projektledarroll inom kultursektorn, gärna med inriktning dans eller scenkonst
* Erfarenhet av budgetarbete och avtal
* Goda kunskaper inom marknadsföring och publikarbete
* Erfarenhet av samordning och samverkan i komplexa projekt
* Mycket god kommunikativ förmåga i tal och skrift
* Goda kunskaper i engelska; andra språk är meriterande
* Mycket goda kunskaper i svenska är ett krav
* B-körkort är meriterande
Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper. För att trivas i rollen är du:
* Strukturerad och har god förmåga att se helheten
* Initiativtagande och handlingskraftig
* lösningsorienterad
* Samarbetsorienterad och relationsskapande
* Prestigelös, nyfiken och trygg i att arbeta både självständigt och i team
* Kommunikativ med förmåga att skapa förståelse och engagemang
* Kreativ och strategisk i ditt arbetssätt
Du har en god förmåga att förstå grupprocesser och hantera komplexa samarbetsytor.
Vi erbjuder en kreativ, dynamisk och professionell arbetsmiljö där du får stort utrymme att påverka och utveckla dansfältet i regionen. Vi är ett litet team bestående av verksamhetsledare, scenmästare, producent och administratör. Här får du arbeta nära dansfältet och dess aktörer och bidra till att stärka dansen som konstform och göra den tillgänglig för fler. Du får möjligheten att vara med och bygga upp en unik verksamhet för att stärka dansen som konstform i Västsverige.
OBS! Under perioden 19/12 2025 -7/1 2026 har vi semesterledigt och svarar inte på frågor.
Vi planerar att genomföra första omgången av intervjuer 29-30/1
ÖVRIGT
Vi ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.
Vi vill upplysa om att din ansökan är en offentlig handling enligt offentlighetsprincipen. Har du skyddade personuppgifter ska du INTE söka via systemet utan kontakta ansvarig rekryterande chef för hantering av din ansökan. Kontaktuppgifter hittar du i annonsen.
Innan en eventuell anställning kommer vi att kontrollera medborgarskap. Är du inte medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du kunna uppvisa ett giltigt uppehåll-/arbetstillstånd eller kunna styrka att du är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C295647". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Mölndals kommun
(org.nr 212000-1363) Arbetsplats
Mölndals stad, Kultur- och fritidsförvaltningen Kontakt
Eyrun Thorhallsdottir eyrun.thorhallsdottir@molndal.se 0313172159 Jobbnummer
9646875