Producent grupp & konferens Travel Service
Resebemanning & Rekrytering Sverige AB / Evenemangsjobb / Göteborg Visa alla evenemangsjobb i Göteborg
2026-08-04
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Är du som bäst när du får förvandla en idé till en upplevelse som överträffar kundens förväntningar? Då kan du vara den producent vi söker.
Sedan 1991 har vi på Travel Service hjälpt företag att skapa gruppresor, konferenser och event som människor minns. Vi tror inte på standardlösningar. Varje kund, resa och konferens är unik. Därför söker vi dig som gillar att tänka ett steg längre, ser detaljerna som gör skillnad och trivs med att hålla ihop flera delar samtidigt.
Hos oss blir du en del av ett erfaret team på vårt kontor mitt på Avenyn i Göteborg. Vi hjälper varandra, delar med oss av vår kunskap och har nära till skratt. Vi ställer höga krav på oss själva, men tror också att de bästa resultaten skapas när människor trivs och har roligt tillsammans.
Om rollen
Som producent ansvarar du för hela processen, från den första kunddialogen och idén till bokning, genomförande och uppföljning. Du skapar kreativa upplägg, har kontakt med leverantörer, håller ihop logistiken och ser till att varje detalj fungerar när det verkligen gäller.
Det här är en roll för dig som tycker om att kombinera kreativitet med struktur och som får energi av att skapa upplevelser och bygga långsiktiga kundrelationer.
Vi tror att du har
• Erfarenhet av att producera och paketera gruppresor inom resebranschen
• God geografisk kunskap, framför allt om Europas destinationer
• Erfarenhet av gruppbokningar i Amadeus
• Goda kunskaper i Excel och Word
• Mycket goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift
Har du gått TRAC-utbildningen eller arbetat med biljettering för grupper i Amadeus är det meriterande.
För att trivas hos oss
Du tycker om att ta ansvar och driver ditt arbete framåt med energi och struktur. Du är social, lyhörd och har lätt för att samarbeta, samtidigt som du är trygg i att fatta egna beslut. Du ser möjligheter när förutsättningarna förändras och har en naturlig förmåga att skapa förtroende och bygga långsiktiga relationer. Framför allt motiveras du av att leverera hög kvalitet och skapa riktigt bra upplevelser för kunden.
Vi erbjuder
Hos oss får du en varierad och utvecklande roll med stort eget ansvar och nära kundkontakt. Du blir en del av ett företag med korta beslutsvägar, hög kompetens och ett starkt engagemang för både kunder och medarbetare.
Vi erbjuder bland annat:
• Grundlön och bonus
• Generöst friskvårdsbidrag
• Tjänstepension och bra försäkringar
• Ett centralt kontor på Avenyn i Göteborg
• Ett team där samarbete, engagemang och arbetsglädje är en självklar del av vardagen
Tjänsten är på heltid (08.00–17.00) med tillträde enligt överenskommelse.
Låter det som en roll för dig? Då ser vi fram emot att höra från dig.
Vid frågor kontakta rekryterare Jannica Grönqvist på jannica@resebemanning.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-06 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8165415-2130693". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Resebemanning & Rekrytering Sverige AB
(org.nr 556950-9630), https://jobb.resebemanning.se
Göteborgs Centralstation (visa karta
)
411 03 GÖTEBORG Arbetsplats
Resebemanning Jobbnummer
10021942