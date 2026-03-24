ProCivitas Uppsala söker gymnasielärare i spanska 70%-100%
Om ProCivitas Privata Gymnasium
ProCivitas startade sin första skola i Helsingborg 1997. Idag finns ProCivitas i Helsingborg, Växjö, Lund, Malmö, Karlberg, Stockholm och Uppsala. I över 25 år har ProCivitas bedrivit en verksamhet med höga ambitioner för både personal och elever och med en tydlig koppling till näringslivet. Idag sysselsätter ProCivitas ca 300 medarbetare och ca 3500 elever totalt på samtliga verksamheter. På ProCivitas erbjuds följande utbildningar: ekonomiprogrammet, naturvetenskapsprogrammet och samhällsvetenskapsprogrammet.
Vår vardag färgas av de som vågar tänka stort och sikta högt. ProCivitas finns för att ta tillvara på entreprenörsandan och drivkraften hos ambitiösa medarbetare och elever och ge dem förutsättningar att nå sina mål. Därför har vi som ambition att vara Sveriges bästa gymnasieskola.
Om ProCivitas Uppsala
Vår skola ligger i gröna och lugna omgivningar på campus Polacksbacken med goda kommunikationsmöjligheter. Vi är också glada över att vara nära grannar med Uppsala universitet, en av våra samarbetspartners. Vi är en mindre skola med cirka 280 elever som är fördelade på samhällsvetenskaps-, naturvetenskaps- och ekonomiprogrammen. Vår personalstyrka består av 21 engagerade medarbetare som tillsammans skapar en trygg och kunskapsfokuserad miljö. Skolan går till hösten in på sitt sjätte läsår.
Det här söker vi
Vi söker en legitimerad lärare i spanska, med behörighet i ytterligare ämnen. Skriv gärna vilken tjänstgöringsgrad du är intresserad av att arbeta. Du har en god pedagogisk förmåga och kan inspirera och engagera elever genom att anpassa din undervisning efter deras individuella behov. Du har en naturlig förmåga att skapa förtroende och goda relationer med elever. Du värdesätter ett nära samarbete med kollegor och är lyhörd för andras kunskaper och erfarenheter. Du har mycket god datorvana och arbetar dagligen digitalt med delade dokument, kalendrar och planeringar såväl med eleverna som med dina kollegor. Vi arbetar i Google-miljö (Google Classroom) och Schoolsoft.
Vi söker dig som delar vår passion för utbildning och har höga ambitioner. Du är en engagerad och professionell individ som trivs i en miljö där kvalitet och gemenskap är i fokus. Vi förväntar oss att du tar ansvar och visar initiativförmåga, samtidigt som du bidrar till en positiv och stödjande arbetsmiljö. Hos oss får du frihet under ansvar och möjlighet att utvecklas tillsammans med motiverade kollegor och elever.
Tänk om du skulle bli en del i vår gemenskap? Det skulle vi tycka vore kul!
Vi erbjuder
Som medarbetare på ProCivitas omges du av motiverade och ambitiösa elever och kollegor. ProCivitas värdesätter din expertis och ger dig frihet att utföra ditt arbete på det sätt du anser bäst. Denna tillit innebär att du får utrymme att vara kreativ och ta egna initiativ, samtidigt som du har ansvar för att upprätthålla hög kvalitetsstandard tillsammans med dina kollegor. Du blir del av ett sammanhållet team som stöttar varandra och firar gemensamma framgångar, vilket skapar en positiv och motiverande arbetsplats där du känner dig värdefull och uppskattad.
Som en skola inom AcadeMedia erbjuder vi våra medarbetare kontinuerlig kompetensutveckling genom Academedia Academy samt intern och extern professionsutveckling. Hos oss får du självklart kollektivavtalade förmåner och försäkringar men även friskvårdsbidrag, pensionsrådgivning och möjlighet till fördelaktiga köp genom netto- och bruttolöneväxling.
Övrig information
Tillträdesdag: 6 augusti eller enligt överenskommelsePlaceringsort: UppsalaAnställningsform: Enligt överenskommelse
Sista dag att ansöka är Vi kallar löpande till intervju så skicka in din ansökan redan idag. Tillsättning kan komma att ske innan sista ansökningsdag.Kontaktperson: Har du frågor kring tjänsten är du varmt välkommen att ta kontakt med rektor Elin Jobén på 070-201 48 59 eller via mail elin.joben@procivitas.se
Är du den vi söker?
Välkommen att skicka in dina ansökningshandlingar innehållande CV och personligt brev där du motiverar varför du söker dig till oss och just denna tjänst. Vi är tacksamma att få din ansökan så snart som möjligt och återkommer med besked till dig så snart vi fattat ett beslut. Om du erbjuds anställning är du skyldig att visa upp ett utdrag ur belastningsregistret innan anställningsavtalet träder i kraft.
Välkommen med din ansökan!
Vi har gjort vårt medieval för rekrytering och undanber oss därför kontakt med annonssäljare eller säljare av andra rekryteringstjänster.
Vi är en del av AcadeMedia, Nordens största utbildningsföretag. Välkommen att läsa mer på www.academedia.se.
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov.
Sista dag att ansöka är 2026-04-24 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
E-post: elin.joben@procivitas.se
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare AcadeMedia Support AB
(org.nr 556568-8479)
753 21 UPPSALA
Uppsala
HR Manager
Elin Jobén elin.joben@procivitas.se Jobbnummer
9817274