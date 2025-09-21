ProCivitas Karlberg söker lärare i naturkunskap och biologi
ProCivitas Privata Gymnasium AB / Gymnasielärarjobb / Stockholm Visa alla gymnasielärarjobb i Stockholm
2025-09-21
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos ProCivitas Privata Gymnasium AB i Stockholm
, Solna
, Uppsala
, Växjö
, Helsingborg
eller i hela Sverige
Om ProCivitas Privata Gymnasium
ProCivitas startade sin första skola i Helsingborg 1997. Idag finns ProCivitas i Helsingborg, Växjö, Lund, Malmö, Karlberg, Stockholm och Uppsala. I över 25 år har ProCivitas bedrivit en verksamhet med höga ambitioner för både personal och elever och med en tydlig koppling till näringslivet. Idag sysselsätter ProCivitas ca 300 medarbetare och ca 3500 elever totalt på samtliga verksamheter. På ProCivitas erbjuds följande utbildningar: ekonomiprogrammet, naturvetenskapsprogrammet och samhällsvetenskapsprogrammet. Hösten 2019 öppnade ProCivitas Karlberg och på kort tid har vi etablerat en mycket välfungerande verksamhet med högt söktryck, nöjda elever och vårdnadshavare. Inför läsåret 2025/2026 välkomnar vi omkring 500 elever till vår skola.
Vår vardag färgas av de som vågar tänka stort och sikta högt. ProCivitas finns för att ta tillvara på entreprenörsandan och drivkraften hos ambitiösa medarbetare och elever och ge dem förutsättningar att nå sina mål. Därför har vi som ambition att vara Sveriges bästa gymnasieskola.
Vi söker
Vi söker dig, behörig lärare i naturkunskap och biologi, eller dig som är i slutet av din lärarutbildning som brinner för ditt yrke och för att alla dina elever ska lyckas. Du kan navigera mellan både individen och gruppen genom att vara flexibel och variera din undervisning. Du arbetar formativt, ser alltid möjligheter och nya lösningar på problem och gillar att ta ansvar, både för elevernas kunskapsutveckling och för skolans ständiga förbättringsarbete. Du är organisatorisk och synliggör tydligt för eleverna vad målet är och hur ni tillsammans ska arbeta för att lyckas nå dit. Du är mycket kunnig inom dina ämnen och har troligtvis ett nätverk av kontakter utanför skolans värld. Du är en god ledare som med ett relationellt förhållningssätt både inspirerar och entusiasmerar dina elever.
Du har mycket god datorvana och arbetar dagligen digitalt med delade dokument, kalendrar och planeringar såväl med eleverna som med dina kollegor. Vi arbetar i Google-miljö (Google Classroom) och Schoolsoft.
Organisationen ProCivitas Karlberg bygger på tillit, stort engagemang och mod att ställa höga krav, både på elever och kollegor. Här råder också en kultur med stark teamkänsla där du kommer att ha stora möjligheter att få vara med och påverka och få igenom goda idéer. Hos oss får du nu möjligheten att bli en del av ett glatt och entusiastiskt kollegium där delakulturen är stark och där viljan att hela tiden utvecklas är påtaglig. Eleverna på skolan är väldigt fina att arbeta med, det råder arbetsro och ambitionsnivån är hög. Stämningen på vår skola är varm och familjär.
Tjänsten är ett vikariat på 100% mellan perioden 15 dec 2025 - 30 juni 2026.
Urval sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan ansökningstiden gått ut.
Välkommen med din ansökan!
Välkommen att skicka in dina ansökningshandlingar innehållande CV och personligt brev där du motiverar varför du söker dig till och just denna tjänst. Vi är tacksamma att få din ansökan så snart som möjligt och återkommer med besked till dig så snart vi fattat ett beslut. Om du erbjuds anställning är du skyldig att visa upp ett utdrag ur belastningsregistret innan anställningsavtalet träder i kraft.
Frågor besvaras av biträdande rektor erika.wikstrom@procivitas.se
Kika gärna in på vår hemsida eller sociala medier för att få en känsla för vår verksamhet och vårt arbetssätt.www.procivitas.se/karlbergwww.instagram.com/procivitaskarlberg
Vi har gjort vårt medieval för rekrytering och undanber oss därför kontakt med annonssäljare eller säljare av andra rekryteringstjänster.
Vi är en del av AcadeMedia, Nordens största utbildningsföretag. Välkommen att läsa mer på www.academedia.se. Ersättning
Enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Procivitas Privata Gymnasium AB
(org.nr 556615-7102) Arbetsplats
ProCivitas Jobbnummer
9518886