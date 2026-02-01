ProCivitas Karlberg söker lärare i engelska (vikariat)
Om ProCivitas Privata Gymnasium
ProCivitas startade sin första skola i Helsingborg 1997. Idag finns ProCivitas i Helsingborg, Växjö, Lund, Malmö, Karlberg, Stockholm och Uppsala. I över 25 år har ProCivitas bedrivit en verksamhet med höga ambitioner för både personal och elever och med en tydlig koppling till näringslivet. Idag sysselsätter ProCivitas ca 300 medarbetare och ca 3500 elever totalt på samtliga verksamheter. På ProCivitas erbjuds följande utbildningar: ekonomiprogrammet, naturvetenskapsprogrammet och samhällsvetenskapsprogrammet.
Vår vardag färgas av de som vågar tänka stort och sikta högt. ProCivitas finns för att ta tillvara på entreprenörsandan och drivkraften hos ambitiösa medarbetare och elever och ge dem förutsättningar att nå sina mål. Därför har vi som ambition att vara Sveriges bästa gymnasieskola.
Om ProCivitas Karlberg
Vi har sedan starten 2019 vuxit till att bli en attraktiv gymnasieskola med ett starkt och engagerat kollegium, ambitiösa elever och trivsamma lokaler med centralt läge nära St. Eriksplan. Vi kombinerar höga akademiska ambitioner med en varm skolmiljö där både elever och medarbetare trivs och utvecklas tillsammans.
Vi erbjuder högskoleförberedande program inom naturvetenskap, samhällsvetenskap och ekonomi, där våra elever inte bara når goda resultat utan också får möjlighet till verklighetsnära undervisning och internationella samarbeten.
Det här söker vi
Vi söker en legitimerad lärare, behörig att undervisa i Engelska 6 och Engelska 7 på gymnasienivå, med erfarenhet av gymnasieundervisning.
Du har en god pedagogisk förmåga och kan inspirera och engagera elever genom att anpassa din undervisning efter deras individuella behov. Du har en naturlig förmåga att skapa förtroende och goda relationer med elever. Du värdesätter ett nära samarbete med kollegor och är lyhörd för andras kunskaper och erfarenheter. Du är en trygg ledare i klassrummet med ett relationellt förhållningssätt, som arbetar formativt och strukturerat mot tydliga mål. Du har hög digital kompetens, är van att arbeta med delade dokument och digital planering, och har god erfarenhet av verktyg som Google Classroom och Schoolsoft.
Vi söker dig som är engagerad, professionell och ansvarstagande, och som trivs i en miljö där kvalitet, utveckling och gemenskap är i fokus.
Vi erbjuder
Som medarbetare på ProCivitas omges du av motiverade och ambitiösa elever och kollegor. ProCivitas värdesätter din expertis och ger dig frihet att utföra ditt arbete på det sätt du anser bäst. Denna tillit innebär att du får utrymme att vara kreativ och ta egna initiativ, samtidigt som du har ansvar för att upprätthålla hög kvalitetsstandard tillsammans med dina kollegor. Du blir del av ett sammanhållet team som stöttar varandra och firar gemensamma framgångar, vilket skapar en positiv och motiverande arbetsplats där du känner dig värdefull och uppskattad.
Som en skola inom AcadeMedia erbjuder vi våra medarbetare kontinuerlig kompetensutveckling genom Academedia Academy samt intern och extern professionsutveckling. Hos oss får du självklart kollektivavtalade förmåner och försäkringar men även friskvårdsbidrag, pensionsrådgivning och möjlighet till fördelaktiga köp genom netto- och bruttolöneväxling.
Övrig information
Tidsbegränsad anställning, vikariat, 60 % under perioden april tom juni 2026. Vikariatet kan komma att förlängas beroende på verksamhetens behov.
Vi kallar löpande till intervju så skicka in din ansökan redan idag. Tillsättning kan komma att ske innan sista ansökningsdag. Har du frågor kring tjänsten är du välkommen att ta kontakt med biträdande rektor Erika Wikström erika.wikstrom@procivitas.se
Är du den vi söker?
Välkommen att skicka in dina ansökningshandlingar innehållande CV och personligt brev där du motiverar varför du söker dig till och just denna tjänst. Vi är tacksamma att få din ansökan så snart som möjligt och återkommer med besked till dig så snart vi fattat ett beslut. Om du erbjuds anställning är du skyldig att visa upp ett utdrag ur belastningsregistret innan anställningsavtalet träder i kraft.
Välkommen med din ansökan!
Vi har gjort vårt medieval för rekrytering och undanber oss därför kontakt med annonssäljare eller säljare av andra rekryteringstjänster.
Vi är en del av AcadeMedia, Nordens största utbildningsföretag.
