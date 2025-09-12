Processutvecklare med fokus på lager & distribution till Invacare Rea
Maxkompetens Sverige AB / Logistikjobb / Älmhult Visa alla logistikjobb i Älmhult
2025-09-12
, Osby
, Östra Göinge
, Ljungby
, Markaryd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Maxkompetens Sverige AB i Älmhult
, Osby
, Östra Göinge
, Ljungby
, Markaryd
eller i hela Sverige
Vill du vara med och utveckla framtidens lager- och distributionsflöden? På Invacare utvecklar vi hjälpmedel som förändrar människors vardag. Nu söker vi dig som vill arbeta med flöden, förbättringar och processutveckling inom lager och distribution. Här får du kombinera analys och struktur med praktiskt arbete nära verksamheten - och bli en del av ett bolag där engagemang och delaktighet står i fokus.
Maxkompetens söker nu, för rekrytering till Invacare Rea AB i Diö, en processtekniker med fokus på lager och distribution.Publiceringsdatum2025-09-12Arbetsuppgifter
Som processutvecklare på Invacare Rea är du navet i våra utvecklingsprojekt och i våra kommande satsningar. Tjänsten innebär att leda och delta i förbättringsarbete inom lager- och distributionsflöden, vilket uppnås genom analys, optimering och nära samarbete med kollegor både lokalt i Diö och inom Europa, beroende på projektkrav.
I din roll kommer du att:
Förbättra våra lager- och distributionsflöden med hjälp av LEAN-verktyg
Optimera rutiner och layout genom analys och uppföljning
Delta i förändringsprojekt och bidra med beräkningar och lösningar
Utveckla arbetsinstruktioner och processbeskrivningar
Säkerställa att våra flöden uppfyller gällande kvalitetskrav (MDR 2017/745, ISO 13485)
Du kommer inte kastas in på egen hand - tvärtom. Du kommer arbeta tätt ihop med vår Project & Operational Excellence Leader - en erfaren kollega som kan organisationen utan och innan. Tillsammans blir ni motorn i vårt förbättringsarbete inom den operativa verksamheten.Profil
Vi söker dig som har erfarenhet från lager- och distributionsverksamhet. Kanske har du jobbat som logistikkoordinator, arbetsledare eller processtekniker - eller haft en annan roll där du arbetat med flöden, rutiner och förbättringsarbeten inom lagerhantering, logistik, montering eller plock och pack.
Vi söker dig som har:
Erfarenhet från lager/distribution och gärna deltagit i förbättringsprojekt
Goda kunskaper i Excel och vana vid affärssystem/ERP
Förmåga att analysera, strukturera och omsätta idéer i praktiken
God samarbetsförmåga och en vilja att bidra till helheten
Mycket goda kunskaper i engelska, både i tal och skrift
Det viktigaste för oss är att du har rätt driv, förståelse och intresse för lager- och distributionsflöden. Du behöver inte ha drivit stora projekt själv, men gärna varit delaktig i förändringsarbeten.
Vi erbjuder dig
En plats där teknik och mänsklig nytta möts - och där varje förbättring du gör faktiskt spelar roll
En inkluderande arbetsplats med hög trivsel och stark sammanhållning
En vardag där du jobbar nära kollegor med lång erfarenhet - och tillsammans driver ni arbetet framåt
Möjlighet att jobba i en internationell miljö - men med vardagsnära kontakt i Diö
Vi jobbar hårt, men vi har också kul! Vi tror på balans i livet - här ska du orka både på jobbet och hemma.
Övrig information
Placeringsort: Diö (mitt emot tågstationen - 5 min från Älmhult, 30 min från Växjö/Hässleholm)
Arbetstid: Heltid, dagtid (mån-fre)
Start: Enligt överenskommelse
Anställningsform: Tillsvidare med inledande provanställning
Förmåner: Friskvårdsbidrag, företagets gym, flextid, möjlighet till hemarbete vissa dagar
Invacare Rea AB har valt att samarbeta med Maxkompetens i denna rekryteringsprocess. Har du frågor angående tjänsten kontakta gärna ansvarig rekryterare på Maxkompetens, Nathalie Stjärned på 0733 20 56 35 eller nathalie.stjarned@maxkompetens.se
Tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag - så vänta inte. Sök redan idag via Maxkompetens hemsida!
Observera att vi inte tar emot ansökningar via e-post p.g.a. GDPR.
Om Maxkompetens
Maxkompetens är ett av Sveriges ledande rekrytering och bemanningsbolag sedan 2003 och har kontor på fem orter fördelade på Kristianstad, Växjö, Halmstad, Borås och Stockholm. Varje år tillsätter vi över 1200 jobb och varje dag har vi ca 280 konsulter ute på uppdrag. Våra kompetensområden är HR & Lön, Ekonomi & Finans, Kundtjänst & Administration, Marknad & Försäljning, It & Teknik, Inköp & Logistik, Industri.
Varje människa har en fantastisk potential. Det är viktigt att ta vara på alla människors kompetens och erbjuda dem möjligheten att uppnå sina drömmar. Genom omsorgsfullhet, väl fungerande rekryteringsprocesser och hög kompetens hjälper vi människor och företag att mötas och lyckas tillsammans. En bättre värld helt enkelt! Vi är ett auktoriserat rekryterings- och bemanningsföretag med kollektivavtal, försäkringar, friskvård och tjänstepension.Företaget
Invacare är en global ledare inom medicintekniska hjälpmedel - produkter som underlättar, möjliggör och ger livskvalitet i vardagen. Vi är stolta över att erbjuda hjälpmedel som stimulerar den fysiska förmågan och ger människor möjlighet att leva ett aktivt liv.
Vårt motto "Yes, you can" är något vi lever efter - varje dag.
I Diö är vi ett 70-tal kollegor som arbetar med montering och distribution av produkter som vårdsängar, rollatorer, scootrar, rullstolar och hygienhjälpmedel - främst för den nordiska marknaden.
Vår fabrik ligger naturskönt belägen, med fina promenadstråk för lunchpausen - och för dig som pendlar finns tågstationen precis utanför fönstret. Det gör det både enkelt, miljövänligt och smart att ta sig hit - oavsett om du bor i Älmhult (5 min), Växjö eller Hässleholm (ca 30 min).
Läs mer om oss på invacare.se Ersättning
Fast l?n Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "9886". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Maxkompetens Sverige AB
(org.nr 556647-6957), http://www.maxkompetens.se Arbetsplats
Maxkompetens Sverige Kontakt
Nathalie Stjärned nathalie.stjarned@maxkompetens.se +46 73 320 56 35 Jobbnummer
9505689